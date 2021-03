Zacha skóroval, Voráček s Palátem si připsali dvě přihrávky

New York - Hokejistům New Jersey nestačil gól Pavla Zachy a podlehli doma v sobotním utkání NHL New Yorku Islanders 2:3. Dvě přihrávky Jakuba Voráčka neodvrátily prohru Philadelpie 4:5 s Washingtonem. Za vítěze si jednu asistenci připsal Jakub Vrána, který bodoval popáté v řadě (3+3). Stejně dlouhou sérii má i Ondřej Palát, který si upevnil pozici nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži (11+15) a dvěma přihrávkami se podílel na výhře Tampy Bay 6:3 nad Nashvillem.

Dominik Kubalík s Davidem Kämpfem připravili jeden gól Chicaga, které ale podlehlo na ledě Floridy 2:4. U rozdílové branky asistoval Radko Gudas, který zaznamenal v utkání i nejvíce srážek (6) ze všech hráčů. Vítěznou trefu vymyslel Tomáš Hertl při výhře San Jose 3:1 v Anaheimu. Odchovanec pražské Slavie bodoval od vyléčení koronaviru v obou zápasech (1+2). Asistence Radka Faksy pomohla Dallasu alespoň k bodu za prohru v Columbusu 3:4 v prodloužení.

Zacha otevřel skóre v sedmé minutě, když se prosadil střelou zpoza mezikruží přes obránce a potvrdil tím pozici nejproduktivnějšího hráče týmu (7+10). New Jersey se po vyrovnání opět ujalo znovu vedení na začátku druhé třetiny, ale těsný stav neudrželo. Hrdinou zápasu se stal Kieffer Bellows, který svými prvními góly v sezoně otočil zápas ve 42. a 46. minutě na 3:2. Islanders vyhráli poosmé za sebou.

Washington vedl 2:0 po první třetině a 5:2 ve 45. minutě. Pod první gól zápasu se podepsal Vrána, jehož střelu dorazil Daniel Sprong. Philadelphia po přihrávkách Voráčka dala kontaktní góly na 2:3 a 4:5. Obě akce byly podobné a po křížných pasech kladenského odchovance z pravé strany do levého kruhu skórovali Nolan Patrick a v 58. minutě i Claude Giroux.

Zápasu Tampy Bay, která hrála poprvé v sezoně doma před fanoušky předcházel slavnostní ceremionál. Ke stropu haly vystoupal banner na počest loňského triumfu ve Stanleyovém poháru.

Lightning položili základ výhry v úvodních 23 minutách, po kterých vedli 3:0. Třetí gól padl po chytré přihrávce Paláta, kterou z hranice brankoviště pohodlně usměrnil Alex Killorn za záda Pekky Rinneho. Druhý bod si připsal český útočník u gólu na 6:3 při power play soupeře. Rodák z Frýdku-Místku nasbíral v posledních pěti zápasech deset bodů (2+8).

Výsledky sobotních zápasů NHL:

--------

Boston - NY Rangers 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 4. K. Miller, 26. Kreider, 49. R. Strome, 57. Bučněvič. Střely na branku: 18:33. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Kreider, 3. Kinkaid (všichni NY Rangers).

Buffalo - Pittsburgh 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 37. Guentzel, 60. Crosby, 60. Jankowski. Střely na branku: 20:24. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. DeSmith (oba Pittsburgh), 3. Hutton (Buffalo).

Columbus - Dallas 4:3 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 10. Domi, 37. Atkinson, 38. N. Foligno, 65. Werenski - 17. Cogliano (Faksa), 28. Sekera, 46. Gurjanov. Střely na branku: 26:30. Diváci: 4160. Hvězdy zápasu: 1. Domi, 2. Werenski, 3. Atkinson (všichni Columbus).

New Jersey - NY Islanders 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Branky: 7. Zacha, 22. Kuokkanen - 42. a 46. Bellows, 18. Wahlstrom. Střely na branku: 28:29. Diváci: 1800. Hvězdy zápasu: 1. Bellows, 2. Eberle (oba NY Islanders), 3. Kuokkanen (New Jersey).

Philadelphia - Washington 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Branky: 23. J. van Riemsdyk, 26. Patrick (Voráček), 54. Gostisbehere, 58. Giroux (Voráček) - 5. Sprong (Vrána), 14. Hagelin, 24. Jensen, 34. Ovečkin, 45. Dowd. Střely na branku: 32:23. Diváci: 3083. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Dowd (oba Washington), 3. J. van Riemsdyk (Philadelphia).

Tampa Bay - Nashville 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Branky: 7. T. Johnson, 19. M. Joseph, 23. Killorn (Palát), 39. B. Point, 51. Coleman, 59. Cirelli (Palát) - 33. Trenin, 44. Carrier, 46. Haula. Střely na branku: 28:31. Diváci: 3800. Hvězdy zápasu: 1. Černák, 2. T. Johnson, 3. Coleman (všichni Tampa Bay).

Florida - Chicago 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky: 28. a 51. Barkov, 31. Verhaeghe, 33. Vatrano (Gudas) - 21. Hagel (Kubalík, Kämpf), 59. Boqvist. Střely na branku: 35:32. Diváci: 4721. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Duclair, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Toronto - Winnipeg 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Branky: 26. Muzzin, 28. W. Nylander - 22. Appleton, 37. Stastny, 48. Lowry, 55. Ehlers, 57. Scheifele. Střely na branku: 22:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Lowry, 2. Appleton, 3. Scheifele (všichni Winnipeg).

Calgary - Montreal 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky: 6. a 14. Monahan, 28. Backlund - 35. Petry. Střely na branku: 36:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. M. Tkachuk, 3. Dube (všichni Calgary).

St. Louis - Vegas 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Branky: 45. Blais - 42. a 53. Mark Stone, 5. Theodore, 48. Pacioretty, 60. Tuch. Střely na branku: 35:26. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Mark Stone, 3. Pacioretty (všichni Vegas).

Vancouver - Edmonton 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 33. Horvat, 50. T. Myers - 37. Draisaitl. Střely na branku: 28:35. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Demko (Vancouver), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. T. Myers (Vancouver).

Anaheim - San Jose 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 26. M. Jones - 7. E. Kane, 27. Labanc (Hertl), 43. Gambrell. Střely na branku: 27:33. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. Couture (oba San Jose), 3. M. Jones (Anaheim).

Tabulky NHL:

--------

Centrální divize:

1. Tampa Bay 26 19 2 5 97:60 40 2. Florida 27 18 4 5 93:78 40 3. Carolina 26 19 1 6 93:67 39 4. Chicago 29 14 5 10 89:92 33 5. Columbus 29 11 6 12 79:97 28 6. Nashville 28 11 1 16 67:96 23 7. Dallas 23 8 6 9 67:63 22 8. Detroit 28 8 4 16 63:95 20

Severní divize:

1. Toronto 29 19 2 8 99:75 40 2. Winnipeg 27 17 2 8 91:78 36 3. Edmonton 30 18 0 12 100:87 36 4. Montreal 27 12 7 8 86:74 31 5. Calgary 28 13 3 12 76:82 29 6. Vancouver 31 13 2 16 86:100 28 7. Ottawa 30 9 1 20 79:121 19

Východní divize:

1. NY Islanders 28 18 4 6 83:62 40 2. Washington 27 17 4 6 94:87 38 3. Pittsburgh 27 17 1 9 89:79 35 4. Boston 25 14 4 7 70:60 32 5. Philadelphia 25 13 3 9 83:83 29 6. NY Rangers 26 11 3 12 72:71 25 7. New Jersey 24 8 3 13 60:79 19 8. Buffalo 26 6 4 16 58:88 16

Západní divize:

1. Vegas 25 18 1 6 83:56 37 2. Minnesota 25 16 1 8 79:63 33 3. St. Louis 28 14 5 9 88:92 33 4. Colorado 25 15 2 8 74:59 32 5. Los Angeles 26 11 6 9 78:74 28 6. Arizona 27 12 4 11 69:81 28 7. San Jose 25 11 3 11 75:89 25 8. Anaheim 29 8 6 15 63:95 22

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 30 52 (17+35) 2. Draisaitl (Edmonton) 30 45 (16+29) 3. P. Kane (Chicago) 29 41 (11+30) 4. Marner (Toronto) 29 38 (11+27) 5. Scheifele (Winnipeg) 27 36 (12+24) 6. Matthews (Toronto) 26 35 (21+14) 7. Huberdeau (Florida) 27 32 (10+22) 8. Marchand (Boston) 25 31 (12+19) 9. Barkov (Florida) 27 31 (11+20) 10. Mark Stone (Vegas) 24 31 (9+22) 21. Palát (Tampa Bay) 26 26 (11+15) 53. Pastrňák (Boston) 18 22 (12+10) 57. D. Kubalík (Chicago) 29 22 (10+12) 72. Vrána (Washington) 26 20 (10+10) 96. Nečas (Carolina) 23 19 (5+14) 112. Voráček (Philadelphia) 22 18 (3+15) 121. Zacha (New Jersey) 24 17 (7+10) 165. Hertl (San Jose) 19 14 (7+7) 179. Hronek (Detroit) 28 14 (0+14)