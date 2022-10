Zacha s Vránou zapsali dva body, Krejčí po návratu bodoval i podruhé

New York - Český hokejový útočník Pavel Zacha gólem a nahrávkou pomohl hokejistům Bostonu k výhře 6:3 nad Arizonou. Jednu asistenci přidal také David Krejčí, jenž bodoval i ve druhém zápase po návratu do NHL. Tři čeští hokejisté se zapsali do statistik při výhře Detroitu 5:2 nad New Jersey. Jakub Vrána jednu branku vstřelil a jednu připravil, Dominik Kubalík dal v novém působišti první gól a Filip Hronek jednou asistoval. První branku v sezoně vstřelil také útočník David Kämpf při výhře Toronta nad Ottawou 3:2.

Zacha v 5. minutě otevřel skóre. V přesilové hře si našel odražený puk po střele Nicka Foligna a poprvé překonal Karla Vejmelku v brance Coyotes. Hosté pak zlikvidovali dvoubrankové manko a až do 50. minuty drželi nerozhodný stav 3:3. Rychlá souhra Zachy s Krejčím, na jejímž konci byl Derek Forbort, ale přinesla rozhodující trefu zápasu. Ve zbytku utkání Vejmelku prostřelil ještě A. J. Greer a stejný hráč trefou do prázdné branky zpečetil výsledek.

Bruins potvrdili, že se jim s Arizonou daří. Vítěznou sérii trvající od října 2010 protáhli na devatenáct zápasů. "Hráli jsme proti hladovému týmu, který chtěl odčinit neúspěch z prvního zápasu, a dokázali jsme ho přehrát. Řekl bych, že jsme byli lepší v mnoha oblastech," řekl trenér Bostonu Jim Montgomery. "Arizona hrála opravdu tvrdě, ale my se dokázali přizpůsobit a zaslouženě jsme vyhráli," pokračoval trenér, jenž na lavičce Bruins vyhrál i druhý zápas.

Vedle Zachy s Krejčím se z výhry radovali také David Pastrňák, Jakub Zbořil, Tomáš Nosek a Jakub Lauko. Vejmelka v brance Arizony kryl 37 střel, ale ani ve druhém zápase sezony nedostal úspěšnost zásahů nad 90 procent.

Také v utkání Detroitu s New Jersey Češi trápili krajana v brance. Vítku Vaněčkovi první zápas v dresu Devils vůbec nevyšel, inkasoval pětkrát z 22 střel a stejně jako jeho kolega Mackenzie Blackwood v prvním zápase s Philadelphií nezabránil porážce.

Vrána prostřelil Vaněčka v 25. minutě, kdy ujel po levém křídle a přesnou ranou na bližší tyč poslal Red Wings do vedení 2:1. Druhý bod přidal šestadvacetiletý český útočník na konci druhé třetiny. Po dobré práci Oliho Määtäho vrátil puk před Vaněčkovu branku, tam si ho našel David Perron a vstřelil vítězný gól.

Ve třetí třetině se poprvé v dresu Detroitu prosadil Kubalík. Český kanonýr, jenž před sezonou podepsal s Red Wings smlouvu jako nechráněný volný hráč, se po rychlé souhře s Lucasem Raymondem dostal k bekhendovému zakončení a uzavřel skóre.

"Myslím, že v prvních dvou zápasech jsem ukázali směr, kterým bychom chtěli pokračovat v dalším průběhu sezony. Jsem rád, že jsme ve třetí třetině dokázali zápas kontrolovat. Drželi jsme puk a v obranném pásmu jsme hráli velmi obětavě," řekl spokojený trenér Red Wings Derek Lalonde.

Ondřej Palát, jenž před sezonou podepsal s Devils pětiletou smlouvu na 30 milionů dolarů, na první body v novém týmu stále čeká.

Kämpf 16 sekund před koncem druhé třetiny v Torontu tečoval nabídku Jakea Muzzina a srovnal na 1:1. "David opět prokázal, že má čuch na důležité góly. Nepamatuji si, že by se prosadil za rozhodnutého stavu. Vypadá to, že si branky schovává do klíčových momentů," řekl trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. Vyrovnaný duel rozhodl v čase 58:05 Justin Holl.

První výhry v sezoně se dočkali brankáři Petr Mrázek a Daniel Vladař. Mrázek čtyřiadvaceti zákroky pomohl Chicagu k vítězství 5:2. Dvěma góly v oslabení strhl výhru na stranu Blackhawks Sam Lafferty.

Vladař vychytal výhru Calgary 4:3 na ledě Edmontonu. Tradiční bitva o Albertu nabídla strhující první třetinu, v níž padlo pět gólů. Flames v 11. minutě vedli již 4:1 a vítězství už uhájili poté, co Vladař v závěrečné pasáži zápasu předvedl klíčové zákroky. Nejprve hokejkou vyrazil bekhendový pokus Leona Draisaitla a v poslední sekundě vyřešil i závar v brankovišti. Flames se i díky jeho 26 zásahům radovali z výhry i ve druhém utkání v sezoně.

"Jsem tady, abych týmu pomohl pokaždé, když na mě trenéři ukáží. Musím dokazovat, že chytat můžu. Kluci byli skvělí, blokovali jednu střelu za druhou a pomohlo jim rychlé vedení 4:1. Já se jen snažil být co nejlepší," řekl Vladař.

NHL:

Buffalo - Florida 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Branky: 11. Tuch, 19. Girgensons, 40. Dahlin - 15. White, 19. M. Tkachuk, 23. Ekblad, 38. Montour. Střely na branku: 27:37. Diváci: 11.481. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Barkov (oba Florida), 3. Comrie (Buffalo).

Philadelphia - Vancouver 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky: 31. DeAngelo, 38. Laughton, 54. Konecny - 2. Burroughs, 15. Garland. Střely na branku: 30:29. Diváci: 14.837. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Laughton, 3. DeAngelo (všichni Philadelphia).

Boston - Arizona 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Branky: 53. a 58. Greer, 5. Zacha, 19. Coyle, 35. N. Foligno, 50. Forbort (Krejčí, Zacha) - 27. Keller, 43. J. Brown, 46. Gostisbehere. Střely na branku: 43:24. Brankář Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 59 minut a 29 sekund, inkasoval pět branek z 43 střel a úspěšnost zásahů měl 88,1 procenta. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Greer, 2. Colye, 3. Foligno (všichni Boston).

Toronto - Ottawa 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 40. Kämpf, 54. Nylander, 59. Holl - 10. Pinto, 55. Giroux. Střely na branku: 32:27. Diváci: 18.709. Hvězdy zápasu: 1. Holl, 2. Nylander (oba Toronto), 3. Giroux (Ottawa).

New Jersey - Detroit 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Branky: 5. Hamilton, 25. Wood - 22. Chiarot, 25. Vrána, 38. Perron (Vrána), 40. Larkin (Hronek), 51. Kubalík. Střely na branku: 39:22. Brankář Vítek Vaněček za New Jersey odchytal celý zápas, inkasoval pět branek z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 77,3 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Larkin, 3. Chiarot (všichni Detroit).

Pittsburgh - Tampa Bay 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Branky: 17. Crosby, 25. Heinen, 43. Guentzel, 44. Carter, 54. Rust, 56. Rakell - 5. Stamkos, 55. Point. Střely na branku: 45:36. Diváci: 18.416. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Crosby, 3. J. Carter (všichni Pittsburgh).

NY Islanders - Anaheim 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Branky: 11. a 33. Mayfield, 54. a 60. Salo, 13. Dobson, 26. Wahlstrom, 35. Beauvillier - 42. Terry. Střely na branku: 38:23. Diváci: 16.487. Hvězdy zápasu: 1. Mayfield, 2. Salo, 3. Lee (všichni NY Islanders).

St. Louis - Columbus 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky: 22. a 59. Tarasenko, 6. Bučněvič, 51. Barbašev, 52. Neighbours - 23. Nyquist, 23. Kuraly. Střely na branku: 25:25. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Bučněvič, 2. Tarasenko, 3. Barabašev (všichni St. Louis).

Dallas - Nashville 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 5. a 21. Hintz, 28. Heiskanen, 44. J. Robertson, 59. Marchment - 39. Niederreiter. Střely na branku: 22:33. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. Oettinger, 3. J. Robertson (všichni Dallas).

Minnesota - Los Angeles 6:7 (2:4, 2:2, 2:1)

Branky: 13. Middleton, 17. M. Foligno, 26. Eriksson Ek, 33. Kaprizov, 46. Zuccarello, 48. Steel - 5. a 49. Kempe, 9. Vilardi, 12. Doughty, 19. Iafallo, 30. Fiala, 34. M. Roy. Střely na branku: 35:24. Diváci: 18.421. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. Zuccarello (Minnesota).

Washington - Montreal 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Branky: 30. Sheary, 32. Mantha, 36. Oshie - 23. Suzuki. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Oshie (oba Washington), 3. Suzuki (Montreal).

Edmonton - Calgary 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)

Branky: 4. Ceci, 31. McDavid, 35. R. McLeod - 2. Backlund, 5. M. Stone, 8. Kadri, 11. Mangiapane. Střely na branku: 29:42. Brankář Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. S. Skinner (Edmonton), 2. Michael Stone, 3. Kadri (oba Edmonton).

Seattle - Vegas 2:5 (0:2, 0:3, 2:0)

Branky: 54. Schultz, 57. Schwartz - 1. Kolesar, 4. Marchessault, 34. Reilly Smith, 38. Marchessault, 40. Theodore. Střely na branku: 33:30. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Theodore (oba Vegas), 3. Schwartz (Seattle).

San Jose - Chicago 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Branky: 14. Sturm, 20. E. Karlsson - 29. a 31. Lafferty, 28. J. Toews, 46. Raddysh, 50. Dickinson. Střely na branku: 26:25. Brankář Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 15.219. Hvězdy zápasu: 1. Lafferty, 2. Dickinson, 3. J. Johnson (všichni Chicago).

Kanadské bodování NHL:

1. Crosby (Pittsburgh) 2 6 (2+4) 2. Panarin (NY Rangers) 3 6 (1+5) 3. McDavid (Edmonton) 2 5 (4+1) 4. Stamkos (Tampa Bay) 3 5 (4+1) 5. Draisaitl (Edmonton) 2 5 (1+4) 6. Rantanen (Colorado) 2 5 (0+5) 7. Niederreiter (Nashville) 4 4 (4+0) 8. Konecny (Philadelphia) 2 4 (3+1) T. Terry (Anaheim) 2 4 (3+1) 10. A. Kempe (Los Angeles) 3 4 (3+1) 11. Nečas (Carolina) 2 4 (2+2) 20. Krejčí (Boston) 2 4 (1+3) Pastrňák (Boston) 2 4 (1+3) 39. Zacha (Boston) 2 3 (1+2) 86. Vrána (Detroit) 2 2 (1+1)

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 2 2 0 0 11:5 4 2. Detroit 2 2 0 0 8:2 4 3. Florida 2 2 0 0 7:4 4 4. Toronto 3 2 0 1 9:8 4 5. Buffalo 2 1 0 1 7:5 2 6. Tampa Bay 3 1 0 2 8:11 2 7. Montreal 3 1 0 2 5:9 2 8. Ottawa 2 0 0 2 3:7 0

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 2 2 0 0 12:4 4 2. Philadelphia 2 2 0 0 8:4 4 3. Carolina 2 2 0 0 6:2 4 4. NY Rangers 3 2 0 1 11:8 4 5. NY Islanders 2 1 0 1 8:4 2 6. Washington 3 1 0 2 7:9 2 7. New Jersey 2 0 0 2 4:10 0 8. Columbus 3 0 0 3 5:14 0

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 2 2 0 0 9:2 4 2. Nashville 4 2 0 2 9:12 4 3. St. Louis 1 1 0 0 5:2 2 4. Winnipeg 1 1 0 0 4:1 2 5. Colorado 2 1 0 1 8:7 2 6. Chicago 3 1 0 2 7:8 2 7. Minnesota 2 0 0 2 9:14 0 8. Arizona 2 0 0 2 5:12 0

Pacifická divize:

1. Vegas 3 3 0 0 10:5 6 2. Calgary 2 2 0 0 9:6 4 3. Seattle 3 1 1 1 10:11 3 4. Edmonton 2 1 0 1 8:7 2 5. Los Angeles 3 1 0 2 11:14 2 6. Anaheim 2 1 0 1 6:11 2 7. Vancouver 2 0 0 2 5:8 0 8. San Jose 4 0 0 4 6:14 0