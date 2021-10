Zacha rozhodl o výhře New Jersey, Voráček, Simon a Palát asistovali

Pavel Zacha z New Jersey Devils střílí rozhodující gól v prodloužení zápasu s Buffalo Sabres. (snímek z 23. října 2021)

Pavel Zacha z New Jersey Devils střílí rozhodující gól v prodloužení zápasu s Buffalo Sabres. (snímek z 23. října 2021) ČTK/AP/Bill Kostroun

New York - Český hokejový útočník Pavel Zacha gólem v prodloužení rozhodl o výhře New Jersey nad Buffalem. V nočním programu NHL bodovali také Jakub Voráček, Dominik Simon a Ondřej Palát, kteří si shodně připsali jednu asistenci. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celé utkání proti New York Islanders, prohru 0:3 ale odvrátit nedokázal.

Rozhodující moment duelu mezi New Jersey a Buffalem přišel v 64. minutě. Zacha zavezl kotouč do útočného pásma, vyměnil si ho s obráncem Davonem Seversonem a střelou mezi lapačku a beton brankáře Dustina Tokarského rozhodl o výhře Devils 2:1.Český útočník se prosadil podruhé v sezoně a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Jedinou branku Columbusu v souboji s Carolinou připravil Voráček ve 28. minutě. Český reprezentant v dvojnásobné početní výhodě nastřelil puk do brankoviště, tam si ho po teči jednoho z obránců našel Boone Jenner a prostřelil brankáře Frederika Andersena. Voráček v pátém zápase zapsal pátou asistenci a na startu sezony je nejproduktivnějším českým hokejistou v soutěži. Příspěvek kladenského rodáka ale k výhře nestačil, Blue Jackets podlehli zatím stoprocentní Carolině 1:5.

Simonovi se po návratu do Pittsburghu bodově daří, svou třetí asistencí v ročníku se podílel na demolici Toronta 7:1. Zápas se nevydařil dvojici českých útočníků v dresu maple Leafs. Ondřej Kaše zapsal ve statistice plus/miuns tři záporné body, David Kämpf dokonce čtyři. Brankář Petr Mrázek kvůli zranění nenastoupil.

Tampa Bay i přes Palátovu gólovou nahrávku podlehla Coloradu 3:4 po samostatných nájezdech. Rodák z Frýdku-Místku z pravého kruhu nastřelil puk před branku, Steven Stamkos šikovně nastavenou bruslí překonal brankáře Kuempera a srovnal na 2:2. V rozhodujících nájezdech byli úspěšnější hráči Avalanche a protrhli sérii tří proher za sebou.

Výsledky NHL:

Arizona - NY Islanders 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 17. Clutterbuck, 40. Nelson, 51. Beauvillier. Střely na branku: 26:24. Diváci: 11.690. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Clutterbuck, 3. Nelson (všichni NY Islanders). Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval 3 branky z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 87,5 procenta.

St. Louis - Los Angeles 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)

Branky: 15., 21. a 52. Perron, 19. I. Barbašev, 23. Neighbours, 28. R. O'Reilly, 41. Neal – 12. Iafallo, 42. D. Brown, 46. Grundström. Střely na branku: 40:35. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. Krug, 3. Neighbours (všichni St. Louis).

Minnesota - Anaheim 4:3 po prodl. (2:2, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 8. Duhaime, 10. Spurgeon, 32. Merrill, 65. Hartman – 2. a 22. Rakell, 12. T. Terry. Střely na branku: 36:24. Diváci: 18.055. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Duhaime (oba Minnesota), 3. Rakell (Anaheim).

Winnipeg - Nashville 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Branky: 23. a 44. P. Stastny, 3. Lowry, 22. Dubois, 40. Vesalainen, 47. Connor – 2. Sissons, 34. Cousins, 44. Josi, 54. Tomasino. Střely na branku: 29:30. Diváci: 14.020. Hvězdy zápasu: 1. Vesalainen, 2. Schmidt, 3. Lowry (všichni Winnipeg).

Montreal - Detroit 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Branky: 28., 30 a 54. M. Perreault, 15. Chiarot, 17. M. Hoffman, 24. Dvorak – 6. Dylan Larkin. Střely na branku: 24:27. Diváci: 19.706. Hvězdy zápasu: 1. M.Perreault, 2. Niku, 3. Chiarot (všichni Montreal).

Columbus - Carolina 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 28. Jenner (J. Voráček) – 14. a 57. Trocheck, 8. Fast, 36. J. Staal, 48. Aho. Střely na branku: 28:33. Diváci: 14.386. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. F. Andersen, 3. J. Staal.

Tampa Bay - Colorado 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)

Branky. 27. M. Joseph, 44. Stamkos (Palát), 58. B. Point – 10. Landeskog, 32. Rantanen, 50. MacKinnon, rozh. náj. Makar. Střely na branku: 32:27. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. B. Point (oba Tampa), 3. MacKinnon (Colorado).

New Jersey - Buffalo 2:1 po prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 46. N. Hischier, 64. Zacha – 4. Cozens. Střely na branku: 39:25. Diváci: 13.158. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. N. Hischier, 3. Daws (všichni New Jersey).

Philadelphia - Florida 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky: 25. Giroux, 31. Atkinson – 17. a 48. Huberdeau, 40. Tippett, 59. S. Reinhart. Střely na branku: 29:31. Diváci: 16.936. Hvězdy zápasu: 1.Huberdeau, 2. Tippett (oba Florida), 3. Atkinson (Philadelphia).

Pittsburgh - Toronto 7:1 (1:1, 4:0, 2:0)

Branky. 12. a 32. D. O'Connor, 22. Matheson, 22. Zucker, 34. M. Pettersson, 41. Boyle (D. Simon), 43. Rodrigues – 13. Spezza. Střely na branku: 33:29. Diváci: 15.397. Hvězdy zápasu: 1. O'Connor, 2. M. Pettersson, 3. Rodrigues (všichni Pittsburgh).

Seattle - Vancouver 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky: 20. Vince Dunn, 46. Giordano – 32. a 53. Horvat, 56. Garland, 60. Dowling. Střely na branku: 31:26. Diváci: 17.173. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Demko (oba Vancouver), 3. Giordano (Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 5 5 0 0 22:9 10 2. Buffalo 5 3 1 1 14:10 7 3. Detroit 5 2 1 2 14:18 5 4. Tampa Bay 5 2 1 2 15:21 5 5. Toronto 6 2 1 3 12:19 5 6. Boston 3 2 0 1 10:8 4 7. Ottawa 5 2 0 3 10:12 4 8. Montreal 6 1 0 5 10:20 2

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 6 4 1 1 14:13 9 2. Pittsburgh 5 3 2 0 23:12 8 3. Carolina 4 4 0 0 18:7 8 4. Washington 5 3 2 0 19:11 8 5. Columbus 5 3 0 2 15:14 6 6. New Jersey 4 3 0 1 11:10 6 7. Philadelphia 4 2 1 1 18:13 5 8. NY Islanders 5 2 1 2 13:15 5

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 4 4 0 0 22:11 8 2. Minnesota 4 4 0 0 15:11 8 3. Dallas 5 3 0 2 11:11 6 4. Winnipeg 5 2 1 2 20:19 5 5. Colorado 5 2 0 3 15:20 4 6. Nashville 5 1 0 4 12:17 2 7. Chicago 5 0 1 4 9:21 1 8. Arizona 5 0 1 4 8:25 1

Pacifická divize:

1. Edmonton 5 5 0 0 24:13 10 2. San Jose 4 4 0 0 16:7 8 3. Vancouver 6 3 1 2 18:18 7 4. Calgary 4 2 1 1 11:11 5 5. Anaheim 6 2 1 3 17:20 5 6. Los Angeles 5 1 1 3 14:17 3 7. Seattle 6 1 1 4 13:23 3 8. Vegas 4 1 0 3 10:17 2