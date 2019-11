Zacha přispěl přihrávkou k výhře New Jersey v Montrealu

Montreal (Kanada) - Útočník Paval Zacha přispěl přihrávkou v jediném utkání čtvrtečního programu NHL k výhře New Jersey 6:4 na ledě Montrealu. Domácí neodčinili předchozí debakl 1:8 od Bostonu a připsali si šestou porážkou v řadě. Vítězství Devils režíroval Blake Coleman, který vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál.

Montreal inkasoval v posledních třech zápasech 20 branek a z šesti duelů získal bral pouhé dva body. "Chceme co nejlépe reprezentovat Montreal Canadiens a štve nás, co se děje. Jsem frustrovaný i unavený z porážek. V první řadě musíme zapracovat na obranné hře, až pak můžeme přemýšlet nad střílením čtyř pěti gólů za zápas," řekl kouč Claude Julien.

Hráčům New Jersey vycházela přečíslení, do poloviny utkání po nich vedli třikrát o gól. Z brejku dva na jednoho otevřel skóre Coleman, ze stejné situace upravil Travis Zajac na 2:1. Zacha přihrál z vlastního pásma na útočnou modrou čáru do úniku Milesi Woodovi a ten střelou mezi betony dostal Devils do vedení 3:2. Brněnský rodák má deset bodů (2+8).

Montreal sice i do třetice smazal jednobrankovou ztrátu, ale New Jersey opět rychle odpovědělo. Vedení překlopil na stranu hostů z dorážky Jesper Boqvist a v závěru druhé třetiny ještě zachránil Carey Price domácí od pátého gólu. V dalším přečíslení zastavil puk lapačkou.

Ve 49. minutě přesto z brejku zvýšil Damon Severson a Price vzteky rozmlátil hokejku o břevno. "Víme, jak je dobrý, a není to jeho vina. Je o to o nás, my děláme chyby. Soupeře pouštíme do šancí. Chytí, co by měl, a někdy i to, co nečekáte, že by mohl mít. I tentokrát to ukázal," zastal se brankáře útočník Brendan Gallagher, autor prvního gólu.

Montreal už po 16 sekundách snížil díky Artturimu Lehkonenovi a celkem vystřelil 48 střel, ale Blackwooda už nepřekonal. Výhru zpečetil do prázdné branky Coleman. Třemi body se blýskli i Zajac (1+2) a Nikita Gusev, jenž v přečísleních připravil tři góly a byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Price v posledních dvou zápasech pustil 11 branek, minule byl dokonce po dvou letech poprvé střídán. "Nelituju ho, protože je to nejlepší gólman na světě. Dostane se z toho. Jen nemůže být nejlepším gólmanem na světě každý zápas," řekl obránce New Jersey P.K. Subban o bývalém spoluhráči.

Výsledek NHL:

Montreal - New Jersey 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Branky: 8. Gallagher, 22. Kotkaniemi, 30. Armia, 49. Lehkonen - 8. a 59. Coleman, 9. Zajac, 24. Wood (Zacha), 32. Boqvist, 49. Severson. Střely na branku: 48:35. Diváci: 20.876. Hvězdy zápasu: 1. Gusev (New Jersey), 2. Kotkaniemi (Montreal), 3. Zajac (New Jersey).