Zacha přispěl gólem k výhře New Jersey nad Seattlem

Radost hokejistů New Jersey (zprava) Pavel Zacha, Michael McLeod a Ryan Graves.

Radost hokejistů New Jersey (zprava) Pavel Zacha, Michael McLeod a Ryan Graves. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Hokejový útočník Pavel Zacha zpečetil v úterním utkání NHL gólem do prázdné branky výhru New Jersey 4:2 nad Seattlem. Radek Faksa přispěl jednou přihrávkou k vítězství Dallasu v Pittsburghu 2:1 po nájezdech a na prahu nové sezony je se čtyřmi body (1+3) nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži.

Obránce Tampy Bay Jan Rutta i útočník Columbusu Jakub Voráček si při porážkách připsali shodně asistenci u jediné branky týmu. Obhájce Stanley Cupu podlehl doma Floridě 1:4 a stejným poměrem prohráli Blue Jackets v Detroitu.

New Jersey, které vyhrálo i druhý zápas sezony, vedlo už v sedmé minutě 2:0 díky dvěma slepeným brankám během sto sekund. Seattle v dalším průběhu dvakrát snížil na rozdíl jednoho gólu, ale při hře bez brankáře mu definitivně vzal naději na bodový zisk Zacha. Český hráč se prosadil dvacet sekund před koncem, když ho v přečíslení dva na jednoho uvolnil Michael McLeod.

"Líbilo se mi, jak jsme zápas dohráli. Pokud budeme takhle zvládat třetí třetiny, vyhrajeme hodně zápasů. Bránili jsme velmi dobře," prohlásil trenér New Jersey Lindy Ruff.

Faksa je i nejproduktivnějším hráčem Dallasu a po jeho křížném pasu otevřel skóre Michael Raffl deset sekund před první přestávkou. "Jen jsem se snažil uvolnit a doufal jsem, že mě (Faksa) najde. Udělal to skvěle, poslal mi perfektní přihrávku a vystřelil jsem nejrychleji, jak jsem mohl. Naštěstí to prošlo, ani jsem nevěděl, kolik času zbývalo," uvedl Raffl. Faksa v utkání zblokoval i nejvíce střel (4) ze všech hráčů v zápase a rozdal čtyři hity.

Pittsburgh, v jehož dresu poprvé v sezoně nebodoval Dominik Simon (1+2), vyrovnal ve 26. minutě trefou Johna Marina. Faksa dostal šanci i v rozstřelu, ale neuspěl v první sérii s forhendovou kličkou. Další jeho spoluhráči Joe Pavelski a Alexanders Radulov už své nájezdy proměnili, a tak Stars získali bonusový bod.

Rutta si po vhazování vyměnil puk s Victorem Hedmanem, po jehož přihrávce vyrovnal Brayden Point ve 43. minutě na 1:1. Už za 64 sekund ale vrátil Aleksander Barkov Floridě vedení. Dalším klíčovým momentem zápasu bylo, že Tampa Bay, která postrádala Nikitu Kučerova, nevyužila za stavu 0:0 minutu a půl dlouhou přesilovku pět na tři. Panthers podržel třiceti zákroky Spencer Knight a je jedenáctým gólmanem v historii NHL, který si připsal v prvních pěti startech v základní části výhry.

V Detroitu padaly všechny branky v poslední třetině. Poté, co se domácí ujali vedení 2:0, vstřelil Columbus v přesilové hře kontaktní gól - Voráček našel před brankou Boonea Jennera, který bekhendem snížil. Domácí výhru pojistili v závěru dvěma trefami při hře soupeře bez gólmana.

Poprvé v sezoně dostal před Vítkem Vaněčkem v brance přednost Ilja Samsonov, který kryl 24 střel Colorada a dovedl Washington k výhře 6:3. Polovinu branek zařídil Jevgenij Kuzněcov (2+1), Alexandr Ovečkin vstřelil 734. gól a v historickém pořadí jej dělí už jen sedm branek od čtvrtého Bretta Hulla.

Na druhé straně se nedařilo lídrům týmu - Nathan MacKinnon, který kvůli covidovým pravidlům odehrál až ve Washingtonu první zápas sezony, Mikko Rantanen i Cale Makar zaznamenali pět záporných bodů.

Útočník Minnesoty Joel Eriksson Ek poslal zápas s Winnipegem v poslední minutě do prodloužení, ve kterém v čase 63:30 zkompletoval hattrick a zařídil týmu výhru 6:5. K obratu pomohla Wild, kteří prohrávali ještě v 56. minutě 3:5, i trenérská výzva. Ta odhalila offsajd Kylea Connora, který v zápase dvakrát skóroval, a kanadskému týmu tak nebyl uznán gól na 6:4.

Čtyřmi body se na vítězství Minnesoty podílel Mats Zuccarello, který dva góly dal a na dva přihrál. Stejnou bilanci zaznamenal v úterý i Leon Draisaitl při výhře Edmontonu 6:5 nad Anaheimem. Montreal doma utrpěl debakl 0:5 od San Jose a loňský finalista je posledním týmem, který v nové sezoně ještě nebodoval.

NHL: Buffalo - Vancouver 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) Branky: 9. Okposo, 38. Girgensons, 44. Skinner, 44. Tage Thompson, 58. Asplund - 6. Horvat, 17. Dowling. Střely na branku: 43:34. Diváci: 7376. Hvězdy zápasu: 1. Girgensons, 2. Okposo, 3. Tage Thompson (všichni Buffalo). Montreal - San Jose 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) Branky: 2. a 4. Dahlén, 20. E. Karlsson, 24. Meier, 55. Labanc. Střely na branku: 21:25. Diváci: 16.095. Hvězdy zápasu: 1. Dahlén, 2. Meier, 3. E. Karlsson (všichni San Jose). Tampa Bay - Florida 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Branky: 43. B. Point (Rutta) - 27. Montour, 44. Barkov, 54. Lundell, 58. Duclair. Střely na branku: 31:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Lundell, 2. Knight (oba Florida), 3. B. Point (Tampa Bay). New Jersey - Seattle 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Branky: 6. Mercer, 7. Severson, 35. Vesey, 60. Zacha - 31. Sheahan, 55. McCann. Střely na branku: 33:29. Diváci: 13.806. Hvězdy zápasu: 1. Mercer, 2. Graves, 3. Severson (všichni New Jersey). Pittsburgh - Dallas 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0) Branky: 26. Marino - 20. Raffl (Faksa), rozhodující sam. nájezd A. Radulov. Střely na branku: 28:29. Diváci: 16.450. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Raffl (oba Dallas), 3. Jarry (Pittsburgh). Washington - Colorado 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Branky: 7. a 37. Kuzněcov, 17. Jensen, 35. Mantha, 41. Dowd, 58. Ovečkin - 14. Compher, 24. Helm, 57. Rantanen. Střely na branku: 40:27. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Jensen, 3. Mantha (všichni Washington). Detroit - Columbus 4:1 (0:0, 0:0, 4:1) Branky: 47. Raymond, 49. Bertuzzi, 59. Naměstnikov, 60. Erne - 53. Jenner (Voráček). Střely na branku: 45:23. Diváci: 14.165. Hvězdy zápasu: 1. D. Larkin, 2. Raymond (oba Detroit), 3. Korpisalo (Columbus). Chicago - NY Islanders 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Branky: 60. Entwistle - 41. a 49. Wahlstrom, 25. Beauvillier, 52. Clutterbuck. Střely na branku: 40:29. Diváci: 20.279. Hvězdy zápasu: 1. Wahlstrom, 2. Sorokin, 3. Beauvillier (všichni NY Islanders). Nashville - Los Angeles 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Branky: 42. Duchene, 46. Jeannot - 25. Kopitar. Střely na branku: 31:26. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Duchene, 3. Jeannot (všichni Nashville). Minnesota - Winnipeg 6:5 v prodl. (2:2, 1:1, 2:2 - 1:0) Branky: 18., 60. a 64. Eriksson Ek, 5. a 37. Zuccarello, 56. M. Foligno - 4. a 9. Connor, 26. Morrissey, 45. Dubois, 47. Copp. Střely na branku: 44:30. Diváci: 18.156. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Zuccarello, 3. Kaprizov (všichni Minnesota). Edmonton - Anaheim 6:5 (3:2, 0:2, 3:1) Branky: 9. a 46. Kassian, 20. a 59. Draisaitl, 15. McDavid, 51. Bouchard - 6. a 60. Shattenkirk, 16. a 30. Steel, 29. Deslauriers. Střely na branku: 37:36. Diváci. 14.082. Hvězdy zápasu: 1. Kassian (Edmonton), 2. Steel (Anaheim), 3. Draisaitl (Edmonton).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 3 3 0 0 14:6 6 2. Buffalo 3 3 0 0 12:4 6 3. Detroit 3 2 1 0 13:9 5 4. Toronto 4 2 1 1 8:7 5 5. Ottawa 3 2 0 1 7:7 4 6. Tampa Bay 4 2 0 2 12:17 4 7. Boston 1 1 0 0 3:1 2 8. Montreal 4 0 0 4 3:15 0

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 4 2 2 0 16:11 6 2. Washington 3 2 1 0 12:6 5 3. NY Rangers 4 2 1 1 8:10 5 4. Carolina 2 2 0 0 9:5 4 5. New Jersey 2 2 0 0 8:5 4 6. Columbus 3 2 0 1 11:7 4 7. Philadelphia 2 1 1 0 10:6 3 8. NY Islanders 3 1 0 2 8:12 2

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 3 3 0 0 11:8 6 2. St. Louis 2 2 0 0 12:7 4 3. Dallas 4 2 0 2 8:9 4 4. Nashville 3 1 0 2 7:8 2 5. Colorado 3 1 0 2 10:13 2 6. Winnipeg 3 0 1 2 9:14 1 7. Arizona 3 0 1 2 7:17 1 8. Chicago 4 0 1 3 8:17 1

Pacifická divize:

1. Edmonton 3 3 0 0 14:9 6 2. San Jose 2 2 0 0 9:3 4 3. Anaheim 4 2 0 2 13:11 4 4. Vancouver 4 1 1 2 10:15 3 5. Seattle 5 1 1 3 11:19 3 6. Vegas 2 1 0 1 6:9 2 7. Los Angeles 3 1 0 2 9:7 2 8. Calgary 2 0 1 1 4:8 1

Kanadské bodování NHL:

1. Kopitar (Los Angeles) 3 8 (5+3) 2. McDavid (Edmonton) 3 8 (4+4) 3. Draisaitl (Edmonton) 3 8 (2+6) 4. Stamkos (Tampa Bay) 4 7 (3+4) 5. Doughty (Los Angeles) 3 7 (1+6) 6. Bertuzzi (Detroit) 3 6 (5+1) 7. Ovečkin (Washington) 3 6 (4+2) 8. Kyrou (St. Louis) 2 6 (2+4) 9. Kuzněcov (Washington) 3 6 (2+4) Puljujärvi (Edmonton) 3 6 (2+4) 37. Faksa (Dallas) 4 4 (1+3) 88. Simon (Pittsburgh) 4 3 (1+2) 100. Voráček (Columbus) 3 3 (0+3) 122. D. Kubalík (Chicago) 4 2 (2+0) Palát (Tampa Bay) 4 2 (2+0) 129. Hertl (San Jose) 2 2 (1+1) Zacha (New Jersey) 2 2 (1+1) 140. Zadina (Detroit) 3 2 (1+1)