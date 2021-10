Zacha přispěl gólem k výhře New Jersey nad Seattlem

Radost hokejistů New Jersey (zprava) Pavel Zacha, Michael McLeod a Ryan Graves.

New York - Hokejový útočník Pavel Zacha zpečetil v úterním utkání NHL gólem do prázdné branky výhru New Jersey 4:2 nad Seattlem. Radek Faksa přispěl jednou přihrávkou k vítězství Dallasu v Pittsburghu 2:1 po nájezdech a na prahu nové sezony je se čtyřmi body (1+3) nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži.

Obránce Tampy Bay Jan Rutta i útočník Columbusu Jakub Voráček si při porážkách připsali shodně asistenci u jediné branky týmu. Obhájce Stanley Cupu podlehl doma Floridě 1:4 a stejným poměrem prohráli Blue Jackets v Detroitu.

New Jersey, které vyhrálo i druhý zápas sezony, vedlo už v sedmé minutě 2:0 díky dvěma slepeným brankám během sto sekund. Seattle v dalším průběhu dvakrát snížil na rozdíl jednoho gólu, ale při hře bez brankáře jim definitivně vzal naději na bodový zisk Zacha. Český hráč se prosadil dvacet sekund před koncem, když ho v přečíslení dva na jednoho uvolnil Michael McLeod.

Faksa je i nejproduktivnějším hráčem Dallasu a po jeho křížném pasu otevřel skóre Michael Raffl deset sekund před první přestávkou. Pittsburgh, v jehož dresu poprvé v sezoně nebodoval Dominik Simon (1+2), vyrovnal ve 26. minutě trefou Johna Marina. Faksa dostal šanci i v rozstřelu, ale neuspěl v první sérii s forhendovou kličkou. Další jeho spoluhráči Joe Pavelski a Alexanders Radulov už své nájezdy proměnili, a tak Stars získali bonusový bod.

NHL: Buffalo - Vancouver 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) Branky: 9. Okposo, 38. Girgensons, 44. Skinner, 44. Tage Thompson, 58. Asplund - 6. Horvat, 17. Dowling. Střely na branku: 43:34. Diváci: 7376. Hvězdy zápasu: 1. Girgensons, 2. Okposo, 3. Tage Thompson (všichni Buffalo). Montreal - San Jose 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) Branky: 2. a 4. Dahlén, 20. E. Karlsson, 24. Meier, 55. Labanc. Střely na branku: 21:25. Diváci: 16.095. Hvězdy zápasu: 1. Dahlén, 2. Meier, 3. E. Karlsson (všichni San Jose). Tampa Bay - Florida 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Branky: 43. B. Point (Rutta) - 27. Montour, 44. Barkov, 54. Lundell, 58. Duclair. Střely na branku: 31:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Lundell, 2. Knight (oba Florida), 3. B. Point (Tampa Bay). New Jersey - Seattle 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Branky: 6. Mercer, 7. Severson, 35. Vesey, 60. Zacha - 31. Sheahan, 55. McCann. Střely na branku: 33:29. Diváci: 13.806. Hvězdy zápasu: 1. Mercer, 2. Graves, 3. Severson (všichni New Jersey). Pittsburgh - Dallas 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0) Branky: 26. Marino - 20. Raffl (Faksa), rozhodující sam. nájezd A. Radulov. Střely na branku: 28:29. Diváci: 16.450. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Raffl (oba Dallas), 3. Jarry (Pittsburgh). Washington - Colorado 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Branky: 7. a 37. Kuzněcov, 17. Jensen, 35. Mantha, 41. Dowd, 58. Ovečkin - 14. Compher, 24. Helm, 57. Rantanen. Střely na branku: 40:27. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Jensen, 3. Mantha (všichni Washington). Detroit - Columbus 4:1 (0:0, 0:0, 4:1) Branky: 47. Raymond, 49. Bertuzzi, 59. Naměstnikov, 60. Erne - 53. Jenner (Voráček). Střely na branku: 45:23. Diváci: 14.165. Hvězdy zápasu: 1. D. Larkin, 2. Raymond (oba Detroit), 3. Korpisalo (Columbus). Chicago - NY Islanders 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Branky: 60. Entwistle - 41. a 49. Wahlstrom, 25. Beauvillier, 52. Clutterbuck. Střely na branku: 40:29. Diváci: 20.279. Hvězdy zápasu: 1. Wahlstrom, 2. Sorokin, 3. Beauvillier (všichni NY Islanders). Nashville - Los Angeles 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Branky: 42. Duchene, 46. Jeannot - 25. Kopitar. Střely na branku: 31:26. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Duchene, 3. Jeannot (všichni Nashville). Minnesota - Winnipeg 6:5 v prodl. (2:2, 1:1, 2:2 - 1:0) Branky: 18., 60. a 64. Eriksson Ek, 5. a 37. Zuccarello, 56. M. Foligno - 4. a 9. Connor, 26. Morrissey, 45. Dubois, 47. Copp. Střely na branku: 44:30. Diváci: 18.156. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Zuccarello, 3. Kaprizov (všichni Minnesota). Edmonton - Anaheim 6:5 (3:2, 0:2, 3:1) Branky: 9. a 46. Kassian, 20. a 59. Draisaitl, 15. McDavid, 51. Bouchard - 6. a 60. Shattenkirk, 16. a 30. Steel, 29. Deslauriers. Střely na branku: 37:36. Diváci. 14.082. Hvězdy zápasu: 1. Kassian (Edmonton), 2. Steel (Anaheim), 3. Draisaitl (Edmonton).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 3 3 0 0 14:6 6 2. Buffalo 3 3 0 0 12:4 6 3. Detroit 3 2 1 0 13:9 5 4. Toronto 4 2 1 1 8:7 5 5. Ottawa 3 2 0 1 7:7 4 6. Tampa Bay 4 2 0 2 12:17 4 7. Boston 1 1 0 0 3:1 2 8. Montreal 4 0 0 4 3:15 0

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 4 2 2 0 16:11 6 2. Washington 3 2 1 0 12:6 5 3. NY Rangers 4 2 1 1 8:10 5 4. Carolina 2 2 0 0 9:5 4 5. New Jersey 2 2 0 0 8:5 4 6. Columbus 3 2 0 1 11:7 4 7. Philadelphia 2 1 1 0 10:6 3 8. NY Islanders 3 1 0 2 8:12 2

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 3 3 0 0 11:8 6 2. St. Louis 2 2 0 0 12:7 4 3. Dallas 4 2 0 2 8:9 4 4. Nashville 3 1 0 2 7:8 2 5. Colorado 3 1 0 2 10:13 2 6. Winnipeg 3 0 1 2 9:14 1 7. Arizona 3 0 1 2 7:17 1 8. Chicago 4 0 1 3 8:17 1

Pacifická divize:

1. Edmonton 3 3 0 0 14:9 6 2. San Jose 2 2 0 0 9:3 4 3. Anaheim 4 2 0 2 13:11 4 4. Vancouver 4 1 1 2 10:15 3 5. Seattle 5 1 1 3 11:19 3 6. Vegas 2 1 0 1 6:9 2 7. Los Angeles 3 1 0 2 9:7 2 8. Calgary 2 0 1 1 4:8 1

Kanadské bodování NHL:

1. Kopitar (Los Angeles) 3 8 (5+3) 2. McDavid (Edmonton) 3 8 (4+4) 3. Draisaitl (Edmonton) 3 8 (2+6) 4. Stamkos (Tampa Bay) 4 7 (3+4) 5. Doughty (Los Angeles) 3 7 (1+6) 6. Bertuzzi (Detroit) 3 6 (5+1) 7. Ovečkin (Washington) 3 6 (4+2) 8. Kyrou (St. Louis) 2 6 (2+4) 9. Kuzněcov (Washington) 3 6 (2+4) Puljujärvi (Edmonton) 3 6 (2+4) 37. Faksa (Dallas) 4 4 (1+3) 88. Simon (Pittsburgh) 4 3 (1+2) 100. Voráček (Columbus) 3 3 (0+3) 122. D. Kubalík (Chicago) 4 2 (2+0) Palát (Tampa Bay) 4 2 (2+0) 129. Hertl (San Jose) 2 2 (1+1) Zacha (New Jersey) 2 2 (1+1) 140. Zadina (Detroit) 3 2 (1+1)