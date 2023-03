Zacha pomohl gólem Bostonu k výhře nad Calgary, prosadil se také Kubalík

New York - Útočník Pavel Zacha svým 15. gólem v této sezoně NHL pomohl hokejistům Bostonu k výhře nad Calgary 4:3 v prodloužení. Zápas nevyšel gólmanovi Flames Danielu Vladařovi, jenž inkasoval dvě branky z pěti střel a po dvaceti minutách za stavu 0:2 střídal. Dominik Kubalík byl jediným střelcem Detroitu v zápase s Ottawou, Red Wings prohráli vysoko 1:6.

Calgary v první třetině Boston jasně přestřílelo, do kabin šlo ale s dvougólovou ztrátou. Vladaře dvakrát překonal obránce Dmitrij Orlov, jenž se v dresu Bruins prosadil poprvé od výměny z Washingtonu. Flames dvoubrankové manko smazali a v 50. minutě se dostali do vedení. O pět minut později ale vyrovnal Zacha a poslal zápas do prodloužení. V něm o osmé bostonské výhře v řadě rozhodl Charlie McAvoy.

Ještě před McAvoyem měl na hokejce rozhodující branku David Pastrňák, jeho samostatný únik ale zneškodnil brankář Jacob Markström. Český kanonýr nebodoval a prodloužil své čekání na gól na tři zápasy. Se 42 trefami i nadále zůstává druhým nejlepším střelcem ligy.

Skvělým výkonem na sebe opět upozornil gólman Bostonu Linus Ullmark. Hlavní kandidát na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL zneškodnil 54 střel Flames a překonal klubový rekord v počtu zákroků v jednom zápase.

"Byla to zábava. Je jasné, že jako tým nechcete, aby vás soupeř zatlačil a šedesátkrát vystřelil na branku, mně to ale nevadilo. Hlavní je, že jsme získali dva body a zakončili jsme náš výjezd čtvrtou výhrou," uvedl devětadvacetiletý Švéd, který v NHL vládne oběma hlavním brankářským statistikám.

Bruins odehráli třetí zápas ve čtyřech dnech a na jejich výkonu to bylo znát. Calgary je přestřílelo 57:20, ani to však k zastavení rozjetého týmu nestačilo. "Kluci ukázali, jak moc si věří. Flames nás přehráli ve všech směrech, my jsme ale ani chvíli nepanikařili. I přes dominanci soupeře na střídačce nebyl nikdo, kdo by nevěřil tomu, že tu můžeme vyhrát," řekl trenér Bruins Jim Montgomery.

Detroit v Ottawě nedokázal bodovat ani napodruhé. I tentokrát se Red Wings dostali do brzkého vedení, zbytek zápasu ale patřil domácím Senators, kteří se díky výhře 6:1 bodově dotáhli na svého soupeře. Kubalík dal 17. gól v sezoně a potvrdil pozici druhého nejlepšího detroitského střelce.

Red Wings v průběhu druhé třetiny přišli o obránce Filipa Hronka. Český bek podle trenéra Dereka Lalonda nastoupil s lehkým zraněním v horní části těla, které mu nedovolilo v zápase pokračovat.

Do sestavy se naopak vrátil Jakub Vrána, jenž poslední dva zápasy strávil na tribuně jako náhradník. V den svých 27. narozenin odehrál lehce přes 13 minut, ve kterých se neprosadil. Na první bod po návratu z asistenčního programu NHL/NHLPA stále čeká.

Souboj týmů ze spodní části tabulky Západní konference ovládli hokejisté Arizony. Chicago i díky 23 zákrokům Karla Vejmelky porazili 4:1 a uspěli po dvou prohrách. Blackhawks nastoupili již bez Patricka Kanea, který byl vyměněn do New York Rangers.

Čtyřmi góly se blýskl útočník Los Angeles Anže Kopitar. Kings hlavně díky jeho příspěvku porazili Winnipeg 6:5 v prodloužení a v tabulce Západní konference se posunuli na druhou příčku. Čtyři body v zápase zaznamenal také obránce Jets Josh Morrissey, jenž je s 63 body druhým nejproduktivnějším bekem v lize.

Výhru Columbusu na ledě Buffala řídil Erik Robinson, který svým prvním hattrickem v NHL dotáhl Blue Jackets k vítězství 5:3. Columbus bodoval potřetí za sebou, i nadále však zůstává nejhorším týmem soutěže.

Florida díky vydařené první třetině zvládla derby s Tampou Bay a na příčky zaručující play off ztrácí i nadále tři body. Svůj zápas totiž zvládl i osmý Pittsburgh, který porazil Nashville 3:1. Vyřazovací boje se vzdalují St. Louis, které po výměnách Vladimira Tarasenka a Ryana O'Reillyho prohrálo všech pět zápasů. V úterním duelu podlehlo Seattlu 3:5.

Posedmé za sebou bodovala Minnesota, která porazila NY Islanders 2:1 v prodloužení a na čelo Západní konference ztrácí již jen dva body. Montreal porazil San Jose 3:1. Dvěma body řídil obrat Christian Dvorak.

Statistika úterních zápasů NHL:

Buffalo - Columbus 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Branky: 4. Tage Thompson, 46. Quinn, 50. Peterka - 14., 32. a 60. E. Robinson, 3. K. Johnson, 40. Jenner. Střely na branku: 42:36. Diváci: 13.661. Hvězdy zápasu: 1. E. Robinson (Columbus), 2. Quinn (Buffalo), 3. Jenner (Columbus).

Ottawa - Detroit 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)

Branky: 8. a 16. Watson, 5. z trestného střílení Stützle, 17. DeBrincat, 29. Giroux, 46. B. Tkachuk - 4. Kubalík. Střely na branku: 27:17. Diváci: 14.071. Hvězdy zápasu: 1. Watson, 2. Stützle, 3. Giroux (všichni Ottawa).

Tampa Bay - Florida 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Branky: 32. Point - 7. E. Staal, 16. Lundell, 18. Luostarinen, 60. Duclair. Střely na branku: 30:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. E. Staal (oba Florida), 3. Point (Tampa Bay).

St. Louis - Seattle 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Branky: 26. Thomas, 30. Saad, 55. Bučněvič - 10. a 34. Geekie, 27. McCann, 50. Oleksiak, 60. B. Tanev. Střely na branku: 25:26. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Geekie (Seattle), 2. Bučněvič (St. Louis), 3. Tolvanen (Seattle).

Minnesota - NY Islanders 2:1 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 18. Reaves, rozhodující sam. nájezd F. Gaudreau - 15. Bailey. Střely na branku: 31:40. Diváci: 18.431. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson, 2. F. Gaudreau, 3. Reaves (všichni Minnesota).

Winnipeg - Los Angeles 5:6 po sam. nájezdech (2:0, 3:3, 0:2 - 0:0)

Branky: 16. a 18. Morrissey, 32. a 39. Stenlund, 27. Connor - 21., 30., 31. a 42. Kopitar, 56. Vilardi, rozhodující sam. nájezd Kempe. Střely na branku: 31:37. Diváci: 13.203. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar (Los Angeles), 2. Morrissey, 3. Stenlund (oba Winnipeg).

Calgary - Boston 3:4 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 22. Coleman, 49. Dubé, 50. Huberdeau - 5. a 14. Orlov (na první Nosek), 55. Zacha, 65. McAvoy. Střely na branku: 57:20. Daniel Vladař odchytal za Calgary 20 minut, inkasoval dvě branky z pěti střel a úspěšnost zákroků měl 60 procent. Diváci: 18.420. Hvězdy zápasu: 1. Orlov, 2. Ullmark (oba Boston), 3. Huberdeau (Calgary).

Arizona - Chicago 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 11. Boyd, 19. Hayton, 36. McBain, 49. Schmaltz - 59. Athanasiou. Střely na branku: 33:24. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval jeden gól z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 95,8 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. McBain, 2. Schmaltz, 3. Boyd (všichni Arizona).

Nashville - Pittsburgh 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Branky: 48. Jankowski - 51. Crosby, 59. Zucker, 60. Rust. Střely na branku: 25:34. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. Jankowski (Nashville), 3. Jarry (Pittsburgh).

San Jose - Montreal 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Branky: 2. MacDonald - 49. Guhle, 50. Ylönen, 60. Dvorak. Střely na branku: 38:32. Diváci: 11.470. Hvězdy zápasu: 1. Allen (Montreal), 2. Kähkönen (San Jose), 3. Ylönen (Montreal).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 60 47 5 8 226:129 99 2. Toronto 60 37 8 15 207:158 82 3. Tampa Bay 60 37 4 19 213:180 78 4. Buffalo 59 31 4 24 223:208 66 5. Florida 62 30 6 26 214:214 66 6. Ottawa 60 30 4 26 189:188 64 7. Detroit 60 28 8 24 182:196 64 8. Montreal 60 26 4 30 166:215 56

Metropolitní divize:

1. Carolina 58 39 8 11 198:151 86 2. New Jersey 59 39 5 15 208:157 83 3. NY Rangers 60 34 9 17 201:168 77 4. NY Islanders 64 31 8 25 184:176 70 5. Pittsburgh 60 30 9 21 195:191 69 6. Washington 62 29 6 27 188:187 64 7. Philadelphia 61 23 10 28 161:202 56 8. Columbus 61 20 6 35 159:225 46

Západní konference,

Centrální divize:

1. Dallas 60 31 13 16 195:159 75 2. Minnesota 61 34 6 21 177:167 74 3. Colorado 58 34 5 19 185:157 73 4. Winnipeg 61 35 2 24 187:165 72 5. Nashville 58 29 6 23 170:174 64 6. St. Louis 60 26 5 29 183:220 57 7. Arizona 60 21 9 30 164:212 51 8. Chicago 60 21 5 34 150:217 47

Pacifická divize:

1. Vegas 60 35 6 19 192:169 76 2. Los Angeles 62 34 8 20 211:211 76 3. Seattle 60 33 6 21 208:192 72 4. Edmonton 61 32 8 21 232:204 72 5. Calgary 61 27 13 21 193:191 67 6. Vancouver 60 24 5 31 204:240 53 7. San Jose 61 18 12 31 180:226 48 8. Anaheim 61 20 7 34 156:252 47