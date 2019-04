Hokejista New Jersey Pavel Zacha (vpravo) překonává brankáře Floridy Roberta Luonga.

Hokejista New Jersey Pavel Zacha (vpravo) překonává brankáře Floridy Roberta Luonga. ČTK/AP/Joel Auerbach

New Yok - Útočník Pavel Zacha přispěl v posledním hracím dni základní části NHL gólem a asistencí k výhře New Jersey 4:3 v prodloužení na ledě Floridy. Dva body si připsali také David Krejčí a David Pastrňák, kteří nezabránili porážce Bostonu 3:6 s Tampou Bay. Krejčí vstřelil dvacátý gól v sezoně a přidal přihrávku, Pastrňák zaznamenal dvě asistence. Dvěma přihrávkami pomohl Tomáš Hertl k výhře San Jose 5:2 nad Coloradem.

Obránce Filip Hronek asistoval u jediné branky Detroitu, který zakončil doma sezonu debaklem 1:7 od Buffala. Přihrávku si také připsal Jakub Voráček, ale s Philadelphií podlehl Carolině 3:4. V brance vítězů dostal před Petrem Mrázkem přednost Curtis McElhinney. Do hry nezasáhl ani druhý český gólman David Rittich. Bez něho Calgary prohrálo doma s Edmontonem 1:3.

Zacha se blýskl ve 35. minutě krásnou individuální akcí, po které zvýšil na 3:1. Český útočník se z pravé strany natlačil před Aarona Ekblada, gólman Floridy Roberto Luongo mu chtěl puk vypíchnout, ale promáchl a Zacha pohodlně skóroval.

"Provedl to skvěle, tohle nedokáže každý. To je ta šikovnost, o které v souvislosti s ním mluvíme. Víme, že ji v sobě má a dnes ukázal, čeho je schopný. Jen bych si přál u něho vidět víc vyrovnané výkony v jiných oblastech hry. Ale tohle byl nádherný gól," řekl trenér New Jersey John Hynes o Zachovi, šestce draftu z roku 2015, který v den utkání oslavil 22. narozeniny.

Florida si dvěma góly v závěrečných čtyřech minutách vynutila prodloužení. Důvěru v něm dostal i Zacha, který asistoval v přesilové hře u vítězné branky Travise Zajaca. Český útočník bodoval v devíti z posledních dvanácti zápasů a připsal si v nich čtyři góly a sedm přihrávek. Pro New Jersey ale sezona skončila.

Krejčí vstřelil z dorážky první gól zápasu po akci Charlieho McAvoye a druhou asistenci si připsal Pastrňák. Boston vedl po úvodní třetině 2:0, ale Tampa Bay skóre otočila. Oba čeští útočníci pak v 55. minutě asistovali u branky Matta Grzelcyka, který snížil na 3:4. Ondřej Palát přihrál 86 sekund před koncem na gól Tylera Johnsona do prázdné branky při power play Bostonu.

Pastrňák díky dvěma přihrávkám překonal své bodové maximum, které si vytvořil minulou sezonu, a stal se nejproduktivnějším českým hráčem. Havířovský rodák zaznamenal 38 branek a 43 přihrávek. Krejčí nasbíral 73 bodů (20+53) a vyrovnal svůj rekordní zápis ze sezony 2008/09. "Klíčové je, abyste se cítili celou sezonu dobře," komentoval Krejčí svoji produktivitu. "Hraju také tuto sezonu s vynikajícími hráči. Hodně mi to ulehčují," dodal.

Krejčí a Pastrňák se za svůj výkon dostali mezi tři hvězdy utkání. Předčil je jen brankář Tampy Bay Edward Pasquale, který kryl třicet střel a dovedl tým k 62. výhře v sezoně. Nejlepší tým základní části tím vyrovnal rekord Detroitu z ročníku 1995/96.

Za suverénní Tampou Bay skončil ve Východní konferenci druhý právě Boston. "Nastává nejlepší část sezony, hraje se o něco mimořádného. Člověk ze sebe musí vydat sto procent a být hladový po výhrách. Cítím, že máme dobrý tým a že bychom mohli dojít daleko," dodal Krejčí. Boston se úvodním kole play off utká stejně jako loni s Torontem, které minulý rok porazil 4:3 na zápasy.

Hertl si připsal první přihrávku za vyhrané vhazování, po kterém vyrovnal Brent Burns střelou od modré čáry na 1:1. Druhou asistenci zaznamenal český útočník ve třetí třetině u gólu na 4:2. Hertl bodoval v sedmém utkání v řadě (3+7) a má za sebou nejproduktivnější základní část v kariéře (35+39). Z českých hráčů nasbíral během sezony více bodů pouze Pastrňák, Krejčí byl třetí.

Vítězem kanadského bodování se stal Nikita Kučerov, který získal 128 bodů (41+87). Pozici nejlepší střelce obhájil Alexandr Ovečkin, i když vyšel v posledním zápase naprázdno při prohře Washingtonu 0:3 s New York Islanders. Ruský kanonýr nasázel 51 branek a králem střelců se stal poosmé, čímž vytvořil nový rekord NHL.

Ovečkina ještě mohl dostihnout Leon Draisaitl. Útočník Edmontonu dal na ledě Calgary v 11. minutě jubilejní padesátou branku, ale víc už nestihl. Možná i proto, že mu v útoku scházel od druhé třetiny Connor McDavid. Hvězdný kanadský útočník se zranil při nárazu do branky poté, co ho podrazil kapitán domácích Mark Giordano. Hrací plochu opustil s dopomocí a nedošlapoval na levou nohu. Čeká ho série vyšetření, která odhalí, jak závažné jeho zranění je.

Podruhé v sezoně shodil rukavice a svedl na ledě bitku Radek Faksa. Český útočník si v pěstním souboji s Nickem Seelerem vyměnil pár ran a nakonec soupeře povalil na led. Faksa se po utkání radoval i z výhry, Dallas doma porazil Minnesotu 3:0. Všechny góly padly v závěrečné třetině, dva dal Tyler Seguin.

Nezapomenutelný debut v NHL prožil Ryan Poehling, který dal v základní hrací době tři branky a úspěšný večer korunoval vítězným nájezdem v rozstřelu. Dvacetiletý centr zařídil Montrealu výhru 6:5 nad Torontem a je prvním hráčem v klubové historii od roku 1943, který ozdobil premiéru v soutěži hattrickem. "Jsem v šoku. Připadám si jak ve snu," uvedl Poehling. Jediným hráčem Montrealu, který dal při debutu více branek, byl Joe Malone. Ten skóroval v roce 1917 ve svém prvním utkání NHL pětkrát.

Statistika sobotních zápasů NHL:

--------

Boston - Tampa Bay 3:6 (2:0, 0:3, 1:3)

Branky: 15. Krejčí (Pastrňák), 20. Heinen, 55. Grzelcyk (Pastrňák, Krejčí) - 25. Černák, 33. Stamkos, 37. Cirelli, 41. Kučerov, 55. Coburn, 59. T. Johnson (Palát). Střely na branku: 33:22. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Pasquale (Tampa Bay), 2. Krejčí, 3. Pastrňák (oba Boston).

St. Louis - Vancouver 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 12. B. Schenn, 51. Tarasenko, rozhodující sam. nájezd R. O'Reilly - 44. Pearson, 58. E. Pettersson. Střely na branku: 36:25. Diváci: 17.970. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. B. Schenn, 3. Pietrangelo (všichni St. Louis).

Montreal - Toronto 6:5 po sam. nájezdech (1:2, 3:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 12., 23., 58. a rozhodující sam. nájezd Poehling, 28. Weal, 31. A. Shaw - 6. Hyman, 9. Gardiner, 29. T. Moore, 38. W. Nylander, 49. Kapanen. Střely na branku: 49:49. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Poehling (Montreal), 2. Hyman (Toronto), 3. Weal (Montreal).

Ottawa - Columbus 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)

Branky: 29. Chabot, 47. Bödker - 4. a 11. Dubois, 10. Nutivaara, 36. Texier, 50. Bjorkstrand, 59. Riley Nash. Střely na branku: 29:27. Diváci: 18.425. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. Bjorkstrand (oba Columbus), 3. Duclair (Ottawa).

Detroit - Buffalo 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

Branky: 16. Mantha (Hronek) - 32. a 51. Skinner, 4. S. Reinhart, 12. Dahlin, 29. Sheary, 33. Girgensons, 52. Montour. Střely na branku: 24:37. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Dahlin, 3. Eichel (všichni Buffalo).

Florida - New Jersey 3:4 v prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 0:1)

Branky: 32. Barkov, 57. Huberdeau, 59. Hoffman - 2. a 28. Bastian, 35. Zacha, 61. Zajac (Zacha). Střely na branku: 40:27. Diváci: 15.259. Hvězdy zápasu: 1. Barkov (Florida), 2. Zajac, 3. Bastian (oba New Jersey).

Philadelphia - Carolina 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)

Branky: 15. Lindblom, 22. Konecny, 27. Couturier (Voráček) - 10. Foegele, 12. Faulk, 16. T. Teräväinen, 28. J. Staal. Střely na branku: 31:28. Diváci: 19.433. Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. T. Teräväinen (oba Carolina), 3. Couturier (Philadelphia).

Pittsburgh - NY Rangers 3:4 v prodl. (1:1, 0:0, 2:2 - 0:1)

Branky: 7. Crosby, 43. Bjugstad, 58. Guentzel - 13. B. Smith, 43. Skjei, 54. Naměstnikov, 63. R. Strome. Střely na branku: 39:30. Diváci: 18.660. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome (NY Rangers), 2. Guentzel, 3. Crosby (oba Pittsburgh).

Washington - NY Islanders 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky. 23. a 51. Filppula, 58. M. Martin. Střely na branku: 29:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Filppula, 2. Lehner, 3. D. Toews (všichni NY Islanders).

Nashville - Chicago 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Branky: 30. Fabbro, 39. F. Forsberg, 44. Arvidsson, 58. Sissons, 60. Bonino - 3. Perlini, 11. Caggiula. Střely na branku: 50:33. Diváci: 17.694. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. F. Forsberg, 3. Fabbro (všichni Nashville).

Dallas - Minnesota 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky: 43. a 49. Seguin, 53. Pitlick. Střely na branku: 44:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. Stalock (Minnesota), 3. Bishop (Dallas).

Calgary - Edmonton 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 16. Jankowski - 11. Draisaitl, 25. Chiasson, 46. Nurse. Střely na branku: 31:25. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau (Calgary), 2. Koskinen, 3. Draisaitl (oba Edmonton).

Arizona - Winnipeg 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Branky: 3. Galchenyuk, 44. Richardson - 16. Scheifele, 23. Trouba, 31. Connor, 36. Ehlers. Střely na branku: 21:32. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. Richardson (Arizona).

San Jose - Colorado 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 8. Burns (Hertl), 12. E. Kane, 27. Labanc, 46. Nyquist (Hertl), 60. Haley - 3. Jost, 22. MacKinnon. Střely na branku: 30:30. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. Nyquist, 3. Burns (všichni San Jose).

Los Angeles - Vegas 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Branky: 13. a 60. Kovalčuk, 15. Carter, 31. Roy, 49. Kopitar - 31. Pirri, 34. Zykov. Střely na branku: 32:31. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. D. Brown, 2. Quick, 3. Kopitar (všichni Los Angeles).

Konečné tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 82 62 4 16 325:222 128 2. x-Boston 82 49 9 24 259:215 107 3. x-Toronto 82 46 8 28 286:251 100 4. Montreal 82 44 8 30 249:236 96 5. Florida 82 36 14 32 267:280 86 6. Buffalo 82 33 10 39 226:271 76 7. Detroit 82 32 10 40 227:277 74 8. Ottawa 82 29 6 47 242:302 64

Metropolitní divize:

1. x-Washington 82 48 8 26 278:249 104 2. x-NY Islanders 82 48 7 27 228:196 103 3. x-Pittsburgh 82 44 12 26 273:241 100 4. x-Carolina 82 46 7 29 245:223 99 5. x-Columbus 82 47 4 31 258:232 98 6. Philadelphia 82 37 8 37 244:281 82 7. NY Rangers 82 32 14 36 227:272 78 8. New Jersey 82 31 10 41 222:275 72

Západní konference,

Centrální divize:

1. x-Nashville 82 47 6 29 240:214 100 2. x-Winnipeg 82 47 5 30 272:244 99 3. x-St. Louis 82 45 9 28 247:223 99 4. x-Dallas 82 43 7 32 210:202 93 5. x-Colorado 82 38 14 30 260:246 90 6. Chicago 82 36 12 34 270:292 84 7. Minnesota 82 37 9 36 211:237 83

Pacifická divize:

1. z-Calgary 82 50 7 25 289:227 107 2. x-San Jose 82 46 9 27 289:261 101 3. x-Vegas 82 43 7 32 249:230 93 4. Arizona 82 39 8 35 213:223 86 5. Vancouver 82 35 11 36 225:254 81 6. Anaheim 82 35 10 37 199:251 80 7. Edmonton 82 35 9 38 232:274 79 8. Los Angeles 82 31 9 42 202:263 71

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená prvenství v konferenci, "p" znamená vítězství v základní části.

Dvojice pro 1. kolo play off:

--------

Východní konference: Tampa Bay - Columbus, Boston - Toronto, Washington - Carolina, New York Islanders - Pittsburgh.

Západní konference: Calgary - Colorado, San Jose - Vegas, Nashville - Dallas, Winnipeg - St. Louis.