Hokejista New Jersey Pavel Zacha. ČTK/AP/Julio Cortez

New York - Útočník Pavel Zacha dal vítězný gól hokejistů New Jersey, kteří porazili Carolinu 2:0. Ve 40. minutě se trefil po úniku v oslabení a v této sezoně NHL skóroval pošesté. V poslední minutě zápasu si pak připsal ještě první asistenci v tomto ročníku u gólu Andyho Greenea, který do prázdné branky zpečetil výhru Devils.

Zacha byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Hlavní hvězdou utkání se stal brankář MacKenzie Blackwood, který odchytal teprve pátý zápas v NHL, kryl všech 37 střel hostů a udržel poprvé čisté konto. V brance Caroliny dostal před Petrem Mrázkem přednost Curtis McElhinney.

New Jersey - Carolina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 40. Zacha, 60. A. Greene (Zacha). Střely na branku: 30:37. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. Zacha, 3. Bratt (všichni New Jersey).