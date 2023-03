Zacha a Nosek v NHL skórovali, Gudas asistoval u rekordní třetiny Floridy

New York - Útočníci Pavel Zacha a Tomáš Nosek se podíleli v NHL shodně jednou brankou na výhře hokejistů Bostonu 3:0 ve Winnipegu. David Pastrňák přihrál na jeden gól. Florida vytvořila klubový rekord sedmi góly v první třetině, k čemuž přispěl jednou přihrávkou i Radko Gudas, a deklasovala Montreal 9:5.

Fotogalerie

Boston, který předchozí dvě utkání prohrál a inkasoval v nich 11 branek, nasměrovala k výhře úvodní třetina. Už po 50 sekundách otevřel Trent Frederic skóre a ve 14. minutě zvýšil Zacha. Český útočník převzal na obranné modré čáře puk, zamířil po pravé straně do útočného pásma a prosadil se střelou zápěstím k bližší tyči.

"Zpočátku jsem uvažoval o přihrávce, ale měl jsem hodně volného místa, tak jsem se rozhodl pro střelu. Snažil jsem se vypálit, co nejtvrději a prošlo to," řekl Zacha, který si osmnáctým gólem v sezoně vytvořil nové střelecké maximum. Z minulých výsledků si v Bostonu hlavu nelámali. "Občas se stane, že se vám nějaké zápasy nepovedou. Snažili jsme se na to zapomenout a připravit se co nejlépe na další utkání," doplnil.

Výhru zpečetil při hře Winnipegu bez gólmana Nosek, kterému přihrál do úniku Pastrňák, a z útočné modré čáry trefil prázdnou branku. Hlavním strůjcem úspěchu Bostonu byl Jeremy Swayman, který zneškodnil všech 36 střel a připsal si třetí nulu v sezoně.

"Bylo důležité, že nás podržel. Zejména v úvodní třetině, ve které nás přestříleli (13:7)," řekl Zacha na adresu Swaymana. "Pomohly nám také formace na oslabení (ubránili všech pět). Podali jsme skvělý týmový výkon a jsme rádi za vítězství," doplnil Zacha. Na straně poražených sledoval David Rittich utkání ze střídačky.

Ve čtvrtečních zápasech plnili i další čeští brankáři roli náhradníků. Karel Vejmelka kryl záda Ivanu Prosvětovovi, který dovedl Arizonu 29 zákroky k vítězství 3:2 nad Vancouverem.

Jiří Patera se nedostal do branky Vegas a nepřipsal si druhý start v soutěži, Golden Knights podlehli Calgary 2:7. Na straně vítězů, za které zaznamenal čtyři body Tyler Toffoli (2+2), zůstal na střídačce Daniel Vladař. Ve stejné pozici byl i Vítek Vaněček z New Jersey, které prohrálo s Tampou Bay 3:4 po nájezdech.

Petr Mrázek si v minulém startu přivodil zranění třísel a je mimo hru. I přes jeho absenci zvítězilo Chicago v Nashvillu 2:1. Jeden gól vítězů dal Lukas Reichel, synovec Roberta Reichla. Už déle než měsíc nechytal kvůli zranění Pavel Francouz, Colorado i bez něj vyhrálo 5:4 v Ottawě.

Gudas si připsal bod, když jeho střelu od modré čáry tečoval Ryan Lomberg a upravil v 11. minutě na 5:3. Sedmý gól vstřelila Florida už v čase 13:18 a stala se prvním týmem od roku 1985, který nasázel v úvodní třetině sedm a více branek. Panthers vedli ve 28. minutě 9:4, ale klubový rekord už desátým gólem nevyrovnali. Kanonádu řídil Matthew Tkachuk (1+3), dvakrát se trefili Carter Verhaeghe a Aaron Ekblad.

Pošesté v historii NHL oba týmy nastřílely v úvodních deseti minutách sedm gólů. Za rekordem (8:34), který drží Ottawa s Philadelphií z roku 1997, zaostaly o 35 sekund.

"Nikdy jsem nic podobného neviděl. Padlo více gólů, než bylo šancí, a to je rarita," glosoval přestřelku trenér Floridy Paul Maurice. "Dali jsme tři góly ze tří střel, ale úplně jsme zapomněli, jak se brání. Nevím, zda to bylo z nedostatku nasazení. Spíše bych řekl, že jsme si v obraně nepočínali chytře," řekl kouč Martin St. Louis, který protočil oba brankáře.

Už po třetím gólu vystřídal Jake Allen Sama Montembeaulta, ale smršť Floridy nezastavil. Jeho parťák jej nahradil ve druhé třetině po deváté brance.

Výsledky NHL:

Florida - Montreal 9:5 (7:3, 2:1, 0:1)

Branky: 4. a 14. Verhaeghe, 10. a 26. Ekblad, 3. White, 7. Forsling, 11. Lomberg (Gudas), 13. Reinhart, 28. M. Tkachuk - 1. Matheson, 6. Richard, 9. Pezzetta, 23. Harvey-Pinard, 46. Pitlick. Střely na branku: 42:30. Diváci: 17.372. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Ekblad, 3. Verhaeghe (všichni Florida).

NY Rangers - Pittsburgh 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky: 52. a 60. Kreider, 3. Zibanejad, 37. Motte - 35. Rakell, 50. Guentzel. Střely na branku: 35:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Šesťorkin, 3. Motte (všichni NY Rangers).

New Jersey - Tampa Bay 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 50. a 58. Meier, 29. Tatar - 39. a 56. Stamkos, 2. Colton, rozhodující sam. nájezd Killorn. Střely na branku: 35:24. Diváci: 16.094. Hvězdy zápasu: 1. Meier (New Jersey), 2. Killorn, 3. Stamkos (oba Tampa Bay).

Ottawa - Colorado 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)

Branky: 20. Batherson, 29. Pinto, 43. Hamonic, 54. B. Tkachuk - 3. Makar, 5. Ničuškin, 25. Rantanen, 36. Rodrigues, 39. Eller. Střely na branku: 36:30. Diváci: 19.158. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen (Colorado), 2. Stützle (Ottawa), 3. MacKinnon (Colorado).

Nashville - Chicago 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky: 60. Josi - 20. Reichel, 49. J. Anderson. Střely na branku: 36:21. Diváci: 17.538. Hvězdy zápasu: 1. Stalock (Chicago), 2. Saros (Nashville), 3. Reichel (Chicago).

Winnipeg - Boston 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 1. Frederic, 14. Zacha, 60. Nosek (Pastrňák). Střely na branku: 36:24. Diváci: 14.555. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Bertuzzi (oba Boston), 3. Morrissey (Winnipeg).

Edmonton - Dallas 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Branky: 16. a 58. Janmark, 13. Foegele, 52. McDavid - 59. Johnston. Střely na branku: 30:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. S. Skinner, 2. McDavid, 3. Bouchard (všichni Edmonton).

Arizona - Vancouver 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 20. a 33. Boyd, 42. Crouse - 6. Kuzmenko, 52. E. Pettersson. Střely na branku: 27:31. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Boyd, 2. Prosvětov, 3. Crouse (všichni Arizona).

Vegas - Calgary 2:7 (0:1, 2:2, 0:4)

Branky: 33. Whitecloud, 36. R. Smith - 24. a 54. Toffoli, 38. a 56. Coleman, 16. Weegar, 49. Backlund, 57. Dube. Střely na branku: 19:30. Diváci: 18.207. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli, 2. Coleman (oba Calgary), 3. R. Smith (Vegas).

Los Angeles - Columbus 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Branky: 25. Doughty, 28. Kopitar, 33. Arvidsson, 34. Grundström - 45. Marčenko. Střely na branku: 36:30. Diváci: 15.460. Hvězdy zápasu: 1. Doughty, 2. Grundström, 3. Copley (všichni Los Angeles).

San Jose - Seattle 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 42. Eklund z tr. střílení - 48. Bjorkstrand, 62. Dunn. Střely na branku: 32:32. Diváci: 11.720. Hvězdy zápasu: 1. Dunn (Seattle), 2. Eklund (San Jose), 3. Bjorkstrand (Seattle).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 67 51 5 11 251:148 107 2. Toronto 67 40 9 18 227:181 89 3. Tampa Bay 69 41 6 22 241:210 88 4. Florida 68 34 7 27 238:231 75 5. Buffalo 67 33 6 28 246:244 72 6. Ottawa 68 33 4 31 214:223 70 7. Detroit 67 30 9 28 200:219 69 8. Montreal 69 27 6 36 195:257 60

Metropolitní divize:

1. Carolina 66 44 8 14 222:168 96 2. New Jersey 68 44 7 17 239:185 95 3. NY Rangers 68 39 10 19 226:191 88 4. Pittsburgh 68 34 10 24 223:220 78 5. NY Islanders 70 35 8 27 204:195 78 6. Washington 69 33 7 29 216:209 73 7. Philadelphia 67 24 11 32 172:222 59 8. Columbus 67 21 7 39 176:253 49

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 69 37 13 19 237:189 87 2. Minnesota 68 39 8 21 203:183 86 3. Colorado 67 39 6 22 221:190 84 4. Winnipeg 69 38 3 28 212:197 79 5. Nashville 66 34 7 25 189:192 75 6. St. Louis 67 29 5 33 210:250 63 7. Arizona 69 26 11 32 195:242 63 8. Chicago 68 24 6 38 173:240 54

Pacifická divize:

1. Vegas 69 42 6 21 224:195 90 2. Los Angeles 69 40 9 20 237:224 89 3. Edmonton 69 38 8 23 268:231 84 4. Seattle 68 38 7 23 236:217 83 5. Calgary 69 31 14 24 216:210 76 6. Vancouver 67 29 5 33 228:255 63 7. Anaheim 68 22 10 36 175:277 54 8. San Jose 69 19 14 36 199:265 52

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 69 131 (57+74) 2. Draisaitl (Edmonton) 67 101 (44+57) 3. Kučerov (Tampa Bay) 69 97 (27+70) 4. M. Tkachuk (Florida) 65 91 (31+60) 5. Pastrňák (Boston) 67 90 (46+44) 6. T. Thompson (Buffalo) 67 87 (42+45) 7. Marner (Toronto) 67 86 (24+62) 8. J. Robertson (Dallas) 69 85 (39+46) 9. E. Pettersson (Vancouver) 65 85 (31+54) 10. MacKinnon (Colorado) 56 85 (29+56) 51. Nečas (Carolina) 66 61 (25+36) 78. Hertl (San Jose) 66 55 (19+36) 89. Krejčí (Boston) 62 52 (13+39) 115. Zacha (Boston) 67 47 (18+29) 148. D. Kubalík (Detroit) 66 39 (18+21) 157. Hronek (Detroit) 60 38 (9+29) 160. Chytil (NY Rangers) 60 37 (19+18)

Střelci:

1. McDavid (Edmonton) 57 branek, 2. Pastrňák (Boston) 46, 3. Rantanen (Colorado) 45, 4. Draisaitl (Edmonton) 44, 5. Point (Tampa Bay) 43, 6. T. Thompson (Buffalo) 42, 7. Kaprizov (Minnesota), J. Robertson (Dallas) oba 39, 9. Scheifele (Winnipeg) 38, 10. Ovečkin (Washington), J. Hughes (New Jersey) oba 37, ...52. Nečas (Carolina) 25, 94. Chytil (NY Rangers), Hertl (San Jose) oba 19.