Zacha a Nečas skórovali, Krejčí má dvě asistence

- Český hokejový útočník Pavel Zacha pomohl New Jersey gólem k výhře 2:1 nad New York Islanders. Ve čtvrtečním programu NHL skóroval také Martin Nečas, jehož Carolina podlehla Chicagu 1:2 v prodloužení. Petr Mrázek v brance Hurricanes kryl 25 střel. Asistenci u vítězné branky Blackhawks si připsal Dominik Kubalík. V duelu Bostonu proti newyorským Rangers Češi nahrávali. David Krejčí připravil dva góly, jeho jmenovec Pastrňák jeden.

Nečas v desáté minutě v oslabení ujel bekům Chicaga, bekhehndovým blafákem překonal Collina Deliu a otevřel skóre zápasu mezi Carolinou a Chicagem. Chicago střelecky mlčelo až do 57. minuty, kdy Mrázek nestačil na teč Rileyho Stillmana. Prodloužení rozhodla akce Kubalíka s Alexem DeBrincatem. Český útočník na modré čáře přenechal kotouč americkému střelci a ten ranou přes bránícího Vincenta Trochecka překonal Mrázka. Carolina se i přes první prohru po pěti zápasech drží v čele celé NHL.

Zacha svou 16. brankou v sezoně nasměřoval New Jersey k výhře nad New York Islanders. Brněnský rodák se prosadil v 15. minutě střelou z předbrankového prostoru a poslal Devils do vedení. Islanders zásluhou Anthonyho Beauvilliera v úvodu druhé části srovnali, výhru New Jersey ale v 36. minutě vystřelil Michael McLoad.

Výsledky NHL

Carolina - Chicago 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1) Branky: 10. Nečas – 57. Stillman, 63. DeBrincat (D. Kubalík). Střely na branku: 37:27. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 62:02 minut, inkasoval dvě branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,6 procenta. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Delia, 2. DeBrincat (oba Chicago), 3. Mrázek (Carolina). Boston - NY Rangers 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Branky: 8. Bergeron, 19. McAvoy (Pastrňák), 35. DeBrusk (Krejčí), 42. Carlo (Krejčí). Střely na branku: 34:15. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Krejčí, 3. Swayman (všichni Boston). Edmonton - Vancouver 3:6 (2:4, 0:1, 1:1) Branky: 17. a 53. Draisaitl, 19. Puljujärvi – 1. Höglander, 5. Rathbone, 7. Hamonic, 13. Hawryluk, 30. Graovac, 56. Boeser. Střely na branku: 42:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hamonic (Vancouver), 2. McDavid (Edmonton), 3. Boeser (Vancouver). Pittsburgh - Buffalo 8:4 (2:1, 3:2, 3:1) Branky: 10. 12., 25. a 44. J. Carter, 27. Dumoulin, 28. McCann, 47. Crosby, 54. Kapanen – 3. a 26. Caggiula, 24. Tage Thompson, 50. Skinner. Střely na branku: 34:23. Diváci: 4672 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. J. Carter, 2. Kapanen, 3. F. Gaudreau (všichni Pittsburgh). Toronto - Montreal 5:2 (4:0, 0:1, 1:1) Branky: 1. Galchenyuk, 4. Tavares, 11. Engvall, 18. Marner, 56. Matthews – 34. Caufield, 44. Lehkonen. Střely na branku: 35:21. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Matthews, 3. Marner (všichni Toronto). NY Islanders - New Jersey 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky: 26. Beauvillier – 15. Zacha, 36. M. McLeod. Střely na branku: 33:25. Diváci: 1400 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. M. McLeod, 2. Zacha (oba New Jersey), 3. Beauvillier (NY Islanders).