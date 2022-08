Začátek týdne bude chladný, víkend přinese tropy

Praha - Začátek tohoto týdne bude chladný, s teplotami přes den klesajícími pod 20 stupňů Celsia. Postupně se pak bude zase oteplovat a o víkendu možná teploty překročí tropickou třicítku. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V minulém týdnu opakovaně padaly teplotní rekordy a vedra dosáhla až 36 stupňů.

Předchozí týden po vedrech ve všedních dnech přinesl víkend bouřky s vydatnými dešti a ochlazením. Ještě dnes a v úterý bude zřejmě počasí dál chladné a deštivé. "Dnes a zpočátku i zítra (v úterý) očekáváme převážně zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost a občasný déšť. Na západě ho bude málo. Dnes odpoledne a večer se na východě vytvoří místy bouřky," uvedli pracovníci ČHMÚ na facebookové stránce ústavu.

Na dnešek předpovídají meteorologové teploty přes den jen mezi 14 až 18 stupni. Pouze při zmenšené oblačnosti by mohla teplota vystoupat až na 22 stupňů. Místy se může objevit i trvalejší déšť a na východě země také bouřky. V úterý bude dál zataženo s občasným deštěm a nejvyššími teplotami mezi 17 až 21 stupni Celsia. Při zmenšené oblačnosti může být až 23 stupňů.

Občasné přeháňky a bouřky se budou v Česku objevovat až do konce týdne. Teploty ale budou postupně růst. Ve středu už přes den asi neklesnou pod 20 stupňů, dosáhnou podle předpovědi až 26 stupňů. Ve čtvrtek už budou těsně pod třicítkou, a to mezi 25 až 29 stupni, a v pátek se budou pohybovat od 26 do 30 stupňů. Od soboty pak mohou teploty vystoupat navzdory přetrvávajícím přeháňkám a bouřkám až na 31 stupňů.