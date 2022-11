Začátek trhů na Staroměstském náměstí přilákal stovky lidí

Praha - Za obrovského zájmu lidí začaly dnes na Staroměstském náměstí v Praze vánoční trhy. Celý den proudily na náměstí stovky lidí, v době, kdy se v 16:00 poprvé letos rozsvítil vánoční strom, bylo náměstí plné. Další lidé se shromáždili před orlojem a nepřetržitě korzovali přilehlými ulicemi. Po dvouleté pauze kvůli koronaviru panovala v centru slavnostní nálada. Zájem byl také o oblíbené pochoutky, byť jako mnoho dalšího většinou podražily.

Fotogalerie

Přesto si mnozí nenechali ujít klobásy za 120 korun ani svařené víno za 90 korun. V nabídce byl i trdelník a další občerstvení.

Vánoční strom bude svítit každý den až do Tří králů od 16:00 do půlnoci. Pětadvacetimetrový smrk ozdobený červenými koulemi a světelnými hvězdami ještě oživí světelná animace, a to od 16:30 vždy po hodině až do 21:30. Střídat se budou dvě melodie, Alžbětínská serenáda v podání Karla Gotta a orchestrální podoba skladby All I want for Christmas is you. Náklady na výzdobu i osvětlení stromu jsou podle pořadatelů vzhledem k energetické situaci minimální.

Kromě možnosti nákupu dárků nebo občerstvení trhy nabídnou i kulturní program. Vystoupí folklórní i taneční soubory z České republiky i ze zahraničí, třeba z Lotyšska, Nizozemska, Polska, Maďarska, Slovenska či Německa. Součástí programu budou i dětské dílny, které budou otevřeny každou sobotu a neděli od 11:00 do 15:00 a naváže na ně tradiční program.

Na Staroměstském náměstí je téměř osm desítek stánků, otevřené budou denně od 10:00 do 20:00. Na Václavském náměstí, kde dnes trhy také začínají a kam také dorazilo plno lidí, jich je 25. Trhy na náměstí Republiky začaly 24. listopadu a potrvají do 24. prosince. Tradiční jsou v Praze také trhy na náměstí Míru, konají se i na Pražském hradě.

Dlouhodobě býval rozsvícený vánoční stromek také na náměstí mezi katedrálou sv. Víta a klášterem sv. Jiří. Letos jej slavnostně v neděli rozsvítí manželka prezidenta Ivana Zemanová a zahájí tradiční vánoční sbírku ve prospěch SOS dětských vesniček. Letos se trhy na Hradě rozšíří i na druhé nádvoří.