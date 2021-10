Začaly volby do Sněmovny, někde už v prvních hodinách hlasovala až pětina voličů

Praha - V Česku dnes dvě hodiny po poledni začaly volby do Poslanecké sněmovny. Lidé rozhodují nejen o jejím novém složení, ale také o podobě budoucí vlády. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V prvních hodinách po otevření volebních místností přišla podle zjištění ČTK volit desetina až pětina voličů, podobně jako před čtyřmi lety. Mezi prvními voliči byli tradičně lídři politických stran. Prezident Miloš Zeman, o jehož zdravotním stavu se v posledních dnech spekuluje, odevzdal hlas na zámku v Lánech. Policie na twitteru uvedla, že na několika místech lidé porušili protiepidemická opatření.

Osmé sněmovní volby v historii samostatné České republiky mimo jiné předurčí, zda bude pokračovat vláda Andreje Babiše (ANO), nebo většinu v dolní komoře získají koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty. Podle letošní novely volebního zákona platí nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty, který opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale méně než dosud. Novela také upravila hranice pro vstup koalic do Sněmovny. Volebním koalicím bude stačit méně hlasů než v minulosti: u dvoučlenné koalice osm procent hlasů a vícečetných 11 procent hlasů. Pětiprocentní práh pro jednotlivé strany a hnutí zůstal, stejně jako 14 krajů.

Za hlavního adepta na vítěze voleb je považováno hnutí ANO. Stejně jako před čtyřmi lety není jisté, že očekávané vítězství dokáže zúročit sestavením většinové vlády. Prezident Zeman už předem slíbil, že šanci sestavit vládní kabinet dá předsedovi vítězné strany či hnutí, nikoli koalice. Bude ho moci pověřit opakovaně, třetí nominaci předkládá předseda Sněmovny. Koalice Spolu a Pirátů se Starosty proto budou spoléhat přinejmenším na to, že se jim podaří získat ve Sněmovně většinu.

Zeman dnes odvolil v Lánech, kam za ním přijela volení komise. Podle předsedy komise Ivana Salače prezident komunikoval a působil na komisaře dobře. Odevzdání hlasu potvrdil na twitteru i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zveřejnil i tři fotografie prezidenta, jak sedí za stolem u volební urny. Hrad na doporučení lékařů dnes zrušil Zemanovu účast v nedělní povolební debatě na CNN Prima News. Ovčáček nevyloučil ani odložení avizované nedělní schůzky s Babišem.

Premiér, který vede kandidátku hnutí ANO v Ústeckém kraji, odevzdal svůj hlas na městském úřadu v Lovosicích. Novinářům následně řekl, že považuje letošní volby za nejdůležitější v historii České republiky. Zopakoval, že kandiduje naposled. "Do neklidného období potřebujeme stabilitu. Neměli bychom teď měnit vládu, aby se pětikoalice dohadovala, kdo bude jaký ministr," řekl Babiš. Vicepremiér a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček, který volil v Mladé Boleslavi, by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali do Sněmovny. Pokud neuspějí, skončí ve vedení strany, řekl novinářům. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že jeho strana by po těchto volbách opět podpořila případnou menšinovou vládu hnutí ANO. Filip volil v Českých Budějovicích, věří tomu, že KSČM překročí nutných pět procent.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který hlasoval v Ústí nad Labem, vyzval lidi, aby se chopili šance vrátit Česku budoucnost. Předseda STAN Vít Rakušan odevzdal hlas v Kolíně, volby považuje za "zcela zásadní". Přál by si proto vysokou účast a zájem mladých lidí. Jako šanci ukončit osm let populistické vlády vidí volby předseda ODS a lídr jihomoravské kandidátky koalice Spolu Petr Fiala. V Brně dnes u voleb řekl, že chce vyhrát, aby mělo po volbách Spolu nejsilnější pozici do jednání o nové vládě. Předseda KDU-ČSL a lídr Spolu v Olomouckém kraji Marian Jurečka uvedl, že Zeman by měl po volbách při rozhodování o tom, koho pověří sestavením vlády, respektovat případnou většinovou koalici Spolu a Pirátů se Starosty. Sestavení koalice s nejméně 101 hlasy bude Jurečka považovat za volební úspěch. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová věří tomu, že koalice Spolu bude sestavovat vládu a postará se o změnu.

Rekordní zájem o volby do Sněmovny eviduje ministerstvo zahraničí u Čechů žijících v zahraničí. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, což je zhruba o polovinu více než při prezidentských volbách před třemi lety. Další tisíce voličů jsou pak zapsány na zvláštních seznamech voličů, uvedlo ministerstvo. Jako první mohli hlasovat díky časovému posunu Češi v Brazílii a Argentině, a to už od čtvrtečních 19:00 SELČ. O hodinu později se otevřely volební místnosti na úřadech na Kubě, východním pobřeží USA a v Kanadě. Všechny hlasy musí být odevzdány do sobotních 14:00, kdy končí hlasování i v ČR. Češi žijící v zahraničí v letošních sněmovních volbách vybírají kandidáty z Ústeckého kraje, což jim losem určila Státní volební komise.

Voleb si všímají i zahraniční média, často zmiňují Babiše jako favorita, jehož těsné vítězství očekávají. Zároveň dodávají, že je to navzdory jeho četným skandálům, sporům s Evropskou unií a nepříliš dobře zvládnuté pandemii covidu-19. Agentury AFP a AP také připomínají, že Babišovo jméno se objevilo v souvislosti s kauzou Pandora Papers, v níž minulý týden stovky novinářů z celého světa upozornily na zahraniční majetky politiků a podnikatelů vlastněné přes společnosti s anonymními majiteli. Televize Al-Džazíra se podrobně věnuje povolební roli prezidenta Zemana. Obě koalice Pirátů a Starostů a Spolu sice podle stanice mají šance na úspěch, ale ani vítězství jim kvůli prezidentově postoji nemusí zajistit post premiéra.

Prezident Zeman odevzdal hlas na zámku v Lánech

Prezident Miloš Zeman, o jehož zdravotním stavu se v posledních dnech spekuluje, odevzdal dnes v prezidentském sídle v zámku v Lánech na Kladensku hlas ve volbách do Sněmovny. Volební komise přijela za ním. Podle předsedy komise Ivana Salače je prezident v pořádku. Zeman s komisaři hovořil, avšak nikoliv o svém zdravotním stavu, řekl Salač novinářům při odjezdu z lánského zámku.

Odevzdání hlasu potvrdil na twitteru i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zveřejnil i tři fotografie prezidenta, jak sedí za stolem u volební urny. Na fotografiích si Zeman prohlíží volební lístek, na další drží obálku s volebním lístkem.

Dva volební komisaře na zámek přivezl starosta Lán Karel Sklenička před 15:00, návštěva prezidenta jim trvala přibližně půlhodinu. Podle Salače prezident komunikoval a působil na komisaře dobře.

"Mluvili jsme o běžných věcech," uvedl předseda volební komise. Od 14:00 před lánským zámkem čekaly na členy volební komise zhruba dvě desítky novinářů a členů televizních štábů. Někteří novináři si přinesli i přenosné schůdky, aby mohli zaznamenat dění za zámeckou zdí.

Prezidentovo zdraví je v poslední době kvůli nejasnostem v popředí mediálního zájmu. Pražský hrad opakovaně odmítl, že by měl Zeman vážné zdravotní potíže. Ovčáček dnes řekl Rádiu Z, že hlava státu je 14 dnů ve stavu nemocných, ale současný stav ho neomezuje ve výkonu ústavních povinností. Zeman podle něj nyní v Lánech nabírá síly, pravidelně k němu jezdí jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Spekulace o vážném stavu prezidenta označil mluvčí za fámy a dezinformace. Odmítl, že by Pražský hrad měl zveřejnit podrobnosti o Zemanově zdravotním stavu.

Prezidentův nynější program se na doporučení lékařů upraví. Jeho zdravotní stav prezidenta je v posledních dnech ostře sledován i kvůli významné roli, kterou hlava státu má při sestavování nové vlády.

Babiš odhlasoval v Lovosicích, má volby za nejdůležitější v historii

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v 15:30 odevzdal s manželkou Monikou a dcerou Vivien svůj hlas ve sněmovních volbách na městském úřadu v Lovosicích. Novinářům následně řekl, že považuje letošní volby za nejdůležitější v historii České republiky. Zopakoval, že kandiduje naposled. Babiš vede kandidátku hnutí ANO v Ústeckém kraji.

V Lovosicích na předsedu vlády čekaly skupinky příznivců i odpůrců. Současně s premiérovým příjezdem kolem městského úřadu projel automobil s projekcí, kde na videu lidé hovořili o svých blízkých, kteří zemřeli na koronavirus a přičítali za to vinu i vládě a Babišovi. Někteří lidé před úřadem premiéra nazývali například zlodějem, jiní mu přáli štěstí.

"Do neklidného období potřebujeme stabilitu. Neměli bychom teď měnit vládu, aby se pětikoalice dohadovala, kdo bude jaký ministr," řekl Babiš. Pětikoalicí myslel vládu složenou ze dvou předvolebních seskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN. "Když nastoupí, měli by velké problémy se zorientovat v problematice. Kontinuita je důležitá," poznamenal premiér.

S nástupem vlády aktuálně opozičních stran by šlo podle Babiše o návrat ke starým pořádkům. Opět kritizoval Piráty a řekl, že pokud by chtěli měnit kulturu, zvyky a tradice, aktivně by proti tomu bojoval i kdyby už nebyl v politice.

Kampaň podle premiéra byla náročná a bylo v ní plno dezinformací. "Debat bylo nekonečné množství. Jsem strašně rád, že už to skončilo a konečně se dnes vyspím a budu s rodinou," poznamenal Babiš.

Zásadním důvodem, proč se rozhodl kandidovat v Ústeckém kraji, je, že tak učinil jeho protikandidát na premiéra Ivan Bartoš (Piráti). Zároveň Babiš řekl, že ačkoli bydlí ve středočeských Průhonicích, má k Ústeckému kraji podstatně větší vztah.

Bartoš vyzval lidi, aby se chopili šance vrátit Česku budoucnost

Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes při odevzdání hlasu ve sněmovních volbách řekl, že volby jsou šancí vrátit Česku budoucnost. Lidé by ji podle něj měli uchopit, přijít k volbám a nasměrovat Českou republiku dobrým směrem do budoucnosti. Bartoš je lídrem Pirátů v Ústeckém kraji, kde je jedničkou hnutí ANO premiér Andrej Babiš, který se právě proti Pirátům dlouhodobě vymezuje.

Do volební místnosti na základní škole v ulici České mládeže přišel předseda Pirátů s dítětem v náručí a v doprovodu manželky krátce před 15:00. "Teď se rozhoduje, kam bude v následujících letech Česká republika směřovat, jestli to bude i v té postcovidové obnově země, kde nakopneme ekonomiku, začneme sledovat světové trendy, nebo jestli to bude republika, kde se nebude inovovat, kde se bude žít na dluh," uvedl Bartoš. "Já myslím, že nejen mladí lidé, ale i generace starších lidí a generace čtyřicetiletých by měli přijít k volbám," uvedl.

Jurečka: Zeman by měl respektovat většinovou koalici Spolu a Pirátů se STAN

Prezident Miloš Zeman by podle předsedy KDU-ČSL a lídra Spolu v Olomouckém kraji Mariana Jurečky měl po volbách při rozhodování o tom, koho pověří sestavením vlády, respektovat případnou většinovou koalici Spolu a Pirátů se Starosty. Jurečka to dnes na dotaz ČTK řekl v Rokytnici na Přerovsku, kde odevzdal svůj hlas do sněmovních voleb. Sestavení koalice s nejméně 101 hlasy bude Jurečka považovat za volební úspěch.

"Já bych si přál, aby (Zeman) respektoval vůli, která vzejde z voleb. Pokud ta vůle řekne, že tady naše dvě koalice mají více jak 101 mandátů, tak aby i podle toho konal z hlediska toho, koho pověří sestavováním vlády a koho následně pověří premiérem," uvedl Jurečka. Sestavení většinové koalice je podle Jurečky zásadní. "K čemu by nám bylo, že bychom třeba jako koalice Spolu (volby) vyhráli, ale nedokázali bychom sestavit většinou koaliční vládu. Beru jako největší hodnotu úspěchu, aby tady mohla vzniknout většinová koaliční vláda, kterou bude sestavovat koalice Spolu a bude mít za premiéra (předsedu ODS) Petra Fialu," uvedl Jurečka.

Zeman v minulosti uvedl, že šanci sestavit kabinet dá předsedovi vítězné strany či hnutí, nikoli koalice. V předvolebních průzkumech se na prvním místě umisťovalo právě hnutí ANO.

Kvůli nejasnostem ohledně Zemanova zdravotního stavu panuje na politické scéně nervozita. "Není to teď pro nás vůbec jednoduchá situace. My bychom teď potřebovali, aby tady byl prezident, který má sílu, má kapacitu a energii dát svůj čas dobrému povolebnímu jednání se zástupci všech stran zvolených do Poslanecké sněmovny. Takže já byl bych rád, abychom mohli znát okolnosti zdravotního stavu prezidenta nejen jako politici, ale i jako občané, protože to je opravdu za celé období jeho mandátu jeden z nejklíčovějších okamžiků," uvedl Jurečka.

Voličské hlasy dnes a v sobotu předurčí, zda bude pokračovat vláda Andreje Babiše (ANO), nebo většinu v dolní komoře získají koalice Spolu a Pirátů se Starosty. Pro Babiše jsou podle jeho vyjádření nynější sněmovní volby politicky nejdůležitější. Předem vyloučil pouze vládní spojenectví s Piráty. Jejich představitelé vyloučili vládu s Babišem stejně jako lídři STAN a koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle nich jsou volby šancí na změnu dosavadního stylu vládnutí.

Okamura volil svoje hnutí, ve volbách jde o směřování Česka, uvedl

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura očekává, že volební účast ve sněmovních volbách by mohla překročit 60 procent. Doufá v to, že bude co nejvyšší. Vyšší účast voličů všech stran mohly podle něj vyvolat střety mezi vládním hnutím ANO premiéra Andreje Babiše a opozičními bloky Spolu a Piráti a STAN. Okamura to řekl novinářům poté, co dnes odpoledne odvolil ve sněmovních volbách ve svém okrsku na pražském Břevnově. Volil své hnutí SPD.

Ve volbách jde podle něj o zásadní věc, a to o směřování Česka v příštích čtyřech letech. "Jestli budeme směřovat do Bruselu směrem k ukončení české svrchovanosti a samostatnosti, nebo zda zachováme Českou republiku, jak ji známe. Já jsem pro to druhé," řekl novinářům.

Zdůraznil, že složení Sněmovny je klíčové, protože dolní komora Parlamentu může přehlasovat Senát i prezidenta. "A proto si myslím, že je důležité, aby se všichni občané vyjádřili ve volbách," řekl. Čím vyšší bude volební účast, tím víc bude odrážet názory občanů, domnívá se. Na dotaz, zda při hlasování kroužkoval, odpověděl, že je spokojen s kandidátkou tak, jak ji hnutí SPD navrhlo. Byl by rád, kdyby volba dopadla podle navrženého pořadí.

Okamura odvolil odpoledne v budově soukromé základní školy na pražském Břevnově. Do volebních místností v budově školy přišly hned s úderem 14:00 volit desítky lidí všech věkových skupin. Rodiče chodili k urnám i se svými dětmi. Některé voliče přítomnost novinářů překvapila. "Máme slavného souseda," poznamenala jedna z odcházejících voliček.

Fiala: ČR je na křižovatce a je šance ukončit osm let populistické vlády

Česká republika je na křižovatce a má šanci ukončit osm let populistické vlády, řekl dnes u voleb v Brně předseda ODS a lídr jihomoravské kandidátky koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petr Fiala. Řekl, že chce vyhrát, aby mělo po volbách Spolu nejsilnější pozici do jednání o nové vládě. Podle Fialy by lidé měli jít k volbám a podpořit změnu, aby nebyla možná vláda populistů s extremisty. Volby do Sněmovny se konají dnes a v sobotu.

Fiala odvolil v ZŠ Zemědělská v Brně, kam přišel s rodinou. "Procenta si netroufám tipovat, ale není to tak důležité. Chceme vyhrát. Ale co pokládám za nejdůležitější, je to, aby lidé podpořili změnu v ČR," řekl novinářům.

"Máme šanci ukončit těch osm let populistické vlády, která nevede k žádným výsledkům, vše se jen zdražuje a nepodařilo se pohnout s ničím podstatným jako například důchodová reforma a další věci," dodal v kritické narážce na nynější menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD.

Lidé podle něj teď mají šanci změnit politiku. "Pokud se nám to nepovede, tak hrozí, že tu budou vládnout populisté s extremisty a s ničím nepohnou a ještě nás budou posouvat na východ a to je něco, co já nechci," řekl předseda ODS a vyzval veřejnost, aby šla k volbám. "Je to obrovské právo a každý hlas má váhu. Ukázalo se, že i velmi málo hlasů mohlo rozhodnout, jakým směrem se bude politika vyvíjet. S velkou pokorou čekám, jak voliči rozhodnou. My jsme tvrdě pracovali, dnes a zítra sklízíme úrodu a zítra (v sobotu) odpoledne uvidíme, jaká ta úroda je," řekl Fiala.

Před čtyřmi lety vyhrálo volby hnutí ANO před ODS a Piráty. Dále se do Sněmovny dostali zástupci SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Na jižní Moravě dostalo nejvíc hlasů také hnutí ANO před ODS a Piráty.

Rakušan pokládá nynější volby za jedny z nejdůležitějších po roce 1989

Předseda STAN Vít Rakušan pokládá nynější sněmovní volby za jedny z nejdůležitějších po roce 1989. Přál by si proto vysokou účast a zájem mladých lidí. O vítězi podle něj nebude jasno do poslední minuty, volební výsledek tří nejsilnějších uskupení se může pohybovat kolem 25 procent. Rakušan to dnes řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v Kolíně.

"Z mého pohledu jsou tyhle volby zcela zásadní. Je to křižovatka, kam se naše země bude vyvíjet. Považuji je opravdu za jedny z těch nejdůležitějších, které jsme po listopadu měli, a využít svého práva je opravdu to nejjednodušší, co mohou lidé udělat," uvedl Rakušan, který by si přál volební účast alespoň 69 nebo 70 procent. Před čtyřmi lety přišlo k urnám téměř 61 procent oprávněných voličů.

V minulých volbách v roce 2017 hnutí STAN kandidovalo samostatně a získalo 5,18 procenta hlasů a šest mandátů. Piráti, kteří s nimi nyní kandidují v koalici, měli 10,79 procenta a ve Sněmovně obhajují 22 křesel. Za hlavního adepta na vítěze voleb je považováno vládní hnutí ANO, jež mělo dosud 78 mandátů. Starostové a Piráti spoléhají na to, že se jim podaří s koalicí Spolu vytvořit ve Sněmovně většinu a dosáhnout změny ve vládě.

Nynější sněmovní volby jsou osmé v historii samostatné České republiky. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2017 mají voliči výběr užší.

KSČM by znovu podpořila menšinovou vládu hnutí ANO, řekl Filip

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že jeho strana by po těchto volbách opět podpořila případnou menšinovou vládu hnutí ANO. Věří, že KSČM překročí ve volbách pět procent nutných pro vstup do Poslanecké sněmovny, přeje si volební účast aspoň 60 procent oprávněných voličů. V Jihočeském kraji by chtěl, aby KSČM získala víc než jeden poslanecký mandát. Filip to řekl novinářům, když odvolil v českobudějovické základní škole Bezdrevská.

Tím, že komunisté udělali po minulých sněmovních volbách dohodu o toleranci s ANO, zabránili podle něj prodlužování ústavní krize. Čeká, že po volbách se změní zahraniční politika ČR. "Po debaklu v Afghánistánu si ostatní politické strany uvědomí, že nechtějí, aby byl český voják okupantem v cizí zemi, že relikt studené války, jako je pakt NATO je třeba nahradit. To, co se odehrálo v Afghánistánu, je opravdu potupa, kterou jsem našim vojákům vůbec nepřál," řekl šestašedesátiletý Filip.

V Jihočeském kraji, kde kandiduje z druhého místa, si přeje, aby KSČM získala víc mandátů než v roce 2017. Tehdy měla z jihu Čech jeden. "Vím, že průzkumy takové nejsou, ale udělali jsme pro to hodně. Přál bych si, abych nebyl sám za jižní Čechy, budu rád, když projde jak naše vedoucí kandidátka, nebo někdo další," řekl Filip, jemuž jedna členka volební komise řekla, že doufá, že KSČM vyhraje.

Je důležité, míní Filip, aby se lidé rozhodovali podle své životní situace, a ne podle billboardů nebo předvolebních slibů. Měli by si uvědomit, zda mají šanci si za výplatu pořídit dům nebo byt. "To by si měl každý spočítat, než přijde k volební urně," řekl šéf komunistů, který při volbách kroužkoval.

Myslí si, že při volbách jde hlavně o to, jak budou občané žít. Upozornil na rostoucí inflaci, ceny potravin i energie. "Světový trh je nemilosrdný a my se cítíme někdy bezradní kvůli tomu, že nemáme takové možnosti, jaké jsme měli předtím," řekl Filip. Považuje za velkou chybu, že v roce 2014 nezačalo Česko stavět další bloky jaderné elektrárny Temelín. "Zatím máme dostatek energie, ale může se stát, že se staneme dovozci, a to by pro nás bylo smrtící," dodal Filip, jejž dnes večer čeká setkání se spolužáky ze základní školy po 51 letech od jejího dokončení.

Do sněmovních voleb v Jihočeském kraji podalo kandidátní listiny 18 politických subjektů. Je to o sedm méně než před čtyřmi roky. Tehdy zvítězilo hnutí ANO, které získalo 28,86 procenta. Druhá skončila ODS s 12,12 procenty hlasů. Piráti obdrželi 10,51 procenta, SPD 9,85 procenta, KSČM 9,32, ČSSD 7,30 procenta hlasů, KDU-ČSL 5,38 a TOP 09 získala 5,3 procenta. ANO si tím zajistilo pět mandátů, ODS dva a zbývající subjekty mají po jednom poslanci.

Hamáček by považoval za úspěch, kdyby se ČSSD dostala do Sněmovny

Předseda ČSSD Jan Hamáček by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny. Strana v průzkumech dlouhodobě osciluje kolem minimální pětiprocentní hranice. Pokud neuspějí, skončí ve vedení strany, řekl dnes novinářům před volební místností na sedmé základní škole v Mladé Boleslavi, kde odevzdal ve sněmovních volbách svůj hlas.

"Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany," řekl Hamáček.

Voliči podle něj ČSSD trestají za koronavirovou pandemii. "Hnutí ANO tu zatáčku vybralo trošku dříve, nicméně všechny průzkumy, které já mám teď k dispozici, tak ukazují sociální demokracii přes pět procent, takže věřím, že to skončí úspěchem," řekl Hamáček. Neúspěchu ve volbách se nebojí.

Volební on-line přenos: