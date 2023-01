Začaly prezidentské volby, první den hlasovali všichni kandidáti

Praha - V Česku dnes začaly třetí přímé prezidentské volby, jejich vítěz v březnu po deseti letech vystřídá Miloše Zemana. V prvním kole vybírají Češi z osmi kandidátů, pokud žádný nezíská nadpoloviční počet hlasů, dva nejúspěšnější se za dva týdny utkají ve druhém kole. V první den voleb byla účast v některých okrscích kolem 50 procent, byla tak vyšší než ve volbách hlavy státu před pěti lety. Hlas už odevzdali Zeman, premiér Petr Fiala (ODS) i všichni kandidáti. V sobotu budou volební místnosti otevřeny od 08:00 do 14:00, výsledky by měly být známy pozdě odpoledne nebo večer.

Favoritem na výhru je podle sázkových kanceláří bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel, na postup do druhého kola má u nich největší šance předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Weby dvou kandidátů, Petra Pavla a Tomáše Zimy, dnes čelily hackerským útokům.

O hlasy voličů se ucházejí spolu s Babišem, Pavlem a bývalým rektorem Karlovy univerzity Zimou také poslanec SPD Jaroslav Bašta, podnikatel Karel Diviš, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Odborářský předák Josef Středula v pondělí z voleb odstoupil.

Zeman při hlasování v lánské škole na novinářský dotaz řekl, že nový prezident by měl mít hlavně velké politické zkušenosti. "Protože člověk, který v politice prakticky začíná a tyto zkušenosti nemá, je rizikem pro všechny občany, ale také sám pro sebe," uvedl. Zeman již dříve ve volbě podpořil Babiše. Fiala čeká vysokou volební účast, sám volil kandidáta z trojice Pavel, Nerudová, Fischer, řekl novinářům v Brně.

Pavel odevzdal hlas v malé místnosti obecního úřadu v Černoučku na Litoměřicku, jeho cílem je postup do druhého kola a úspěch v něm. Chtěl by, aby současné prezidentské volby přinesly návrat ke komunikaci mezi lidmi a skupinami s rozdílnými názory, řekl novinářům. "Situace v zemi není dobrá. Hodně se štěpíme v názorech," řekl na dotaz, proč je důležité jít k volbám. Podotkl, že by různost názorů nevadila, kdyby skupiny s odlišnými postoji dokázaly spolu mluvit.

Babiš po hlasování v Průhonicích u Prahy uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby postoupil do druhého kola. Pokud by ve volbách neuspěl, zůstane předsedou hnutí ANO. O sobě šéf největší opoziční strany řekl, že je jediný nezávislý kandidát. Nerudová volila v Kuřimi-Podlesí u Brna, za úspěch by považovala zisk 20 procent hlasů v prvním kole. Ráda by se stala pro mladé lidi inspirací, že mohou být součástí změny a podílet se na ní, řekla po odevzdání hlasu.

Bašta a Zima při odevzdání svých hlasů v pražských volebních místnostech řekli, že věří v postup do druhého kola. To by pokládal za úspěch i Hilšer, dodal ale, že je realista. Fischer by za úspěch považoval výsledek, kterým by překvapil, podobně jako před pěti lety. "Kdy jsem překvapil deseti procenty," řekl ve volební místnosti v pražských Pitkovicích.

Weby prezidentských kandidátů Pavla a Zimy jsou pod hackerským útokem. Pavlova mluvčí Eva Hromádková uvedla, že podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za útokem stojí ruská skupina NoName057. Národní úřad útoky potvrdil, bližší podrobnosti však nezveřejnil. Zimův web stejně jako Pavlův čelily napadení od hackerů již ve středu. Terčem kyberútoků byl od čtvrtka také web ministerstva zahraničí, nebyly ale úspěšné, řekla ČTK mluvčí úřadu. Útoku ve čtvrtek čelily i web neziskové organizace Hlídač státu a server Programy do voleb.

Členové volebních komisí a zástupci úřadů, které ČTK oslovila, dnes při volbách nezaznamenali žádné zásadní komplikace. Nešťastná událost se stala v jedné z volebních místností v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Senior narozený v roce 1946 zašel za plentu, aby si připravil volební lístek, a po vložení svého hlasu do urny zkolaboval. Zachránit se ho již nepodařilo, řekla ČTK mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Bookmakeři sázkových kanceláří favorizují Pavla, dnes dopoledne měl kurz na vítězství průměrně 1,43:1. Na Babišovu výhru je kurz 3,5:1, má ale nejnižší kurz pro první kolo, tedy jeho postup do druhého kola je podle bookmakerů nejpravděpodobnější. Kurz na Nerudovou klesl až na 20:1. Zbylá pětice kandidátů je podle sázkových kanceláří outsidery. Čtvrteční debata na TV Nova, které se jako jediné zúčastnil i Babiš, s kurzy nehnula a měnily se jen minimálně.

První volební den v Česku začal v době, kdy kvůli časovému posunu například na zastupitelských úřadech v Austrálii už skončil. Velký zájem o volby byl například v Berlíně, kde do večera na velvyslanectví a generálních konzulátech odvolila více než tisícovka českých občanů. Podobný počet očekávají zástupci ambasády v Londýně. Velký zájem voličů je i v Bruselu, velvyslanec Pavel Klucký očekává, že účast předčí předloňské parlamentní volby a že přijdou téměř dvě tisícovky voličů. Lidé oslovení ČTK se většinou shodovali, že chtějí zásadně změnit poměry na Hradě a podpořit prozápadního kandidáta, který bude zemi dobře reprezentovat. Na velvyslanectví ve Vídni mimo jiné volila i předsedkyně české Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), byla tam na pracovní návštěvě.

Zatím v klidu se odehrávají volby i na velvyslanectví v Kyjevě. Kdyby to však kvůli bezpečnostní situaci bylo nutné, je ambasáda připravena hlasování přerušit. Voliči jsou i proto informováni o nejbližším krytu. Prezidenta dnes volili také čeští vojáci na misích. Nejvíc jich nyní slouží na Slovensku, kde byla zřízena volební místnost přímo v místě nasazení. Stejnou možnost dostali vojáci v Litvě.

Za otevřený považují výsledek nadcházejících prezidentských voleb v Česku zahraniční média. Šance na vítězství podle nich mají Babiš, Pavel i Nerudová. Hlasování označují za konec Zemanovy éry. O možných dopadech voleb na českou podporu napadené Ukrajině píšou především polská a ruská média.

Volební on-line přenos: