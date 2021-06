Začaly poznávací jízdy po uhelných vlečkách na severu Moravy

Slezský železniční spolek 12. června 2021 poprvé vypravil speciální osobní vlaky na pravidelné okružní poznávací jízdy po uhelných vlečkách na Ostravsku a Karvinsku. Jízdy po tratích, které v minulosti sloužily ke svozu černého uhlí z místních šachet, bude spolek pořádat všechny víkendy až do 19. září 2021. Snímek je ze zastávky vlaku u bývalého Dolu Žofie v Orlové.

Slezský železniční spolek 12. června 2021 poprvé vypravil speciální osobní vlaky na pravidelné okružní poznávací jízdy po uhelných vlečkách na Ostravsku a Karvinsku. Jízdy po tratích, které v minulosti sloužily ke svozu černého uhlí z místních šachet, bude spolek pořádat všechny víkendy až do 19. září 2021. Snímek je ze zastávky vlaku u bývalého Dolu Žofie v Orlové. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Slezský železniční spolek dnes poprvé vypravil speciální osobní vlaky na pravidelné okružní poznávací jízdy po uhelných vlečkách na Ostravsku a Karvinsku. Po tratích, které v minulosti sloužily ke svozu černého uhlí z místních šachet, budou vlaky jezdit o všech víkendech až do 19. září. ČTK to řekl kapitán projektu Ladislav Antalec.

Fotogalerie

Spolek připravil jízdy ve spolupráci se společností PKP Cargo International, která je majitelem vleček, a za vydatné podpory krajského úřadu. „Báňské spěšné vlaky, které jsme dneska vypravili, jsou takové slavnostní, jsou vypravené dva vlaky z Ostravy a dva z Havířova. Zahajujeme novou životní etapu tohoto regionu,“ řekl Antalec.

Pravidelné poznávací jízdy po vlečkách jsou podle něj jedním z uskutečněných nápadů, jak po útlumu hornictví využít prostory, které dříve sloužily pro dobývání, zpracování a přepravu uhlí. „Kde vedou koleje, tam je život, tam jsou lidé. Naším záměrem je navrátit celý Ostravsko-karvinský revír zpátky lidem,“ řekl Antalec.

Spolek už vlaky vypravoval dříve, ale jen nepravidelně. Teď jízdy nabyly pravidelnosti. V každém vlaku jede průvodce, který lidem během jízdy podává výklad o tom, kudy zrovna projíždějí, co za okny vidí a co tam bylo ještě v nedávné i v dávnější minulosti.

„Cestujícím jsem slíbil, že jim ukážeme to nejzajímavější, co Ostravsko-karvinský revír nabízí. Zajímavostí je třeba fotozastávka u majestátu těžní věže vodní jámy Žofie. Projíždíme utlumenou ostravskou části revíru, kde jsou doly zrekultivované, i ještě činnou karvinskou částí pánve, kde doly pořád jedou,“ řekl kapitán projektu. Cestující projedou kolem dolů ČSA a Darkov, v nichž těžba skončila nedávno, i kolem šachet Dolu ČSM, v němž se stále těží.

„Vlak má kapacitu 250 sedících osob. Je téměř do posledního místečka vyprodán, což svědčí o tom, že industriál má ráda spousta lidí,“ řekl Antalec. Jízdu si zájemci mohou rezervovat na internetových stránkách spolku https://slezskyzeleznicnispolek.cz/. Jízdenka na zhruba dvouhodinovou okružní jízdu stojí dospělé 250 korun, děti 120.

„O každém provozním víkendu budou vypraveny dva vlaky. Jeden pojede v sobotu z Ostravy, druhý pojede z Havířova stejnou trasu, ale v opačném gardu. V další fázi začátkem prázdnin od 3. července navážeme s dalším krokem oživování Ostravsko-karvinského revíru a začneme vypravovat pravidelné vláčky z Ostravy-Svinova do zoologické zahrady,“ řekl Antalec. Vlaky zastaví pod zoo na seřaďovacím nádraží, lidé pak přejdou pěšky k hlavnímu vstupu do zahrady. Podle Antalce by v budoucnu mohla přímo u zastávky vzniknout vedlejší brána.

„Chceme do budoucna rozšířit naší vozbu, chceme zastavovat pravidelně u dinoparku v Doubravě, chceme zajíždět na Důl Lazy, který se má proměnit v průmyslovou zónu. To jsou první místa, která bychom chtěli díky naším vlakům propojit. V další fázi v dalších letech chceme celý projekt rozšířit a oživit celý revír,“ řekl Antalec.