Začaly komunální a senátní volby, v prvních hodinách přišla desetina voličů

Praha - V Česku začaly dnes ve 14:00 komunální volby, v nichž lidé rozhodnou o složení svých radnic na příští čtyři roky. Letošní celostátní volby do obecních zastupitelstev jsou osmé v historii samostatné České republiky. Na části území se souběžně rozhodne o budoucím složení třetiny Senátu, tedy 27 z 81 senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé dva roky od jejího naplnění v roce 1996, letos to bude potřinácté.

V Česku dnes začaly volby do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu. V prvních dvou hodinách voleb přišla k urnám v průměru desetina voličů, tak jako v minulých letech. Místy byla účast až pětinová. Volební komise zatím žádné vážnější problémy při hlasování nezaznamenaly. Oznámení na údajné kupčení s hlasy řeší policie v Ústeckém kraji. Hlasování dnes skončí ve 22:00. Volební místnosti se opět otevřou v sobotu v 08:00 a volby potrvají do 14:00. Hlavní výsledky by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky hlasování, zejména v případě obecních voleb, budou k dispozici zřejmě až v neděli ráno. Mezi prvními voliči byli dnes prezident Miloš Zeman a předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Prezident Miloš Zeman odevzdal hlas ve škole v Lánech. Zmínil, že tyto volby mohou být mimo jiné i referendem o vládě. Voliči by podle něj měli chodit k volbám, aby jejich obce neřídili "pitomci", řekl novinářům. Zeman měl dnes v Lánech jako volič premiéru, dosud byl občanem Prahy 13. "Ať žijí volby, ať žijí kandidáti, které jsem si vybral," řekl Zeman po odevzdání svého hlasu. Koho volil, neprozradil.

Premiér Petr Fiala volil v Brně, přeje si, aby ODS udržela po komunálních volbách své pozice, a to šest primátorů a 180 starostů. "Vůbec se netajím tím, že bych si přál vytvořit ve městech, kde to půjde, koalice na vládním půdorysu. Chceme tím bránit posilování vlivu populistů a extremistů," řekl šéf ODS. Ve vládě je koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a také STAN a Piráti. V Senátu chce Fiala udržet většinu pro demokratické strany a aby Miloš Vystrčil (ODS) obhájil mandát a mohl být nadále předsedou Senátu. Podle Fialy by lidé měli jít k volbám a volit politiky, které znají a vidí jejich práci, řekl při odevzdání hlasu.

Z vládních stran odevzdali své hlasy už i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, šéf Pirátů Ivan Bartoš a předseda STAN Vít Rakušan. Šéfka Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová věří v obhajobu mandátů, které koalice Spolu v obcích má. Komunální volby podle ní nejsou referendem o vládě, jak tvrdí šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, ale volbou mezi populismem a kompetencí. Piráti chtějí minimálně obhájit 350 zastupitelských mandátů, řekl novinářům místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Bartoš. STAN chce v komunálních volbách uspět ve všech krajských městech. Za úspěch bude vicepremiér a ministr vnitra Rakušan považovat, když se kandidáti dostanou do zastupitelstev více než sedmi krajských měst. V Praze, kde prošlo hnutí od června změnami v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, věří v zisk nad osm procent. Rakušan odevzdal svůj hlas v Kolíně, letos poprvé tam do zastupitelstva nekandiduje. Jako starosta vedl Kolín v letech 2010 až 2019.

Opoziční hnutí ANO by si podle svého předsedy Andreje Babiše mělo v nynějších komunálních volbách vylepšit výsledky ve velkých městech, míní, že dobrou výchozí pozici má třeba v Praze. Při volbě na obecním úřadě v Průhonicích u Prahy připomněl, že jde o první volby po sněmovních volbách, z nichž vzešla současná vládní pětikoalice. Lidé tak podle něj mohou zároveň vystavit účet nynějšímu kabinetu. Že volby budou referendem o vládě, zopakoval dnes po odevzdání hlasu v Praze 6 i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Protože v jeho obvodu v senátních volbách nekandiduje žádný kandidát za SPD, svůj nesouhlas s vládní politikou vyjádřil znehodnocením volebního lístku, na kterém vybral současného senátora za Prahu 6 Jiřího Růžičku (Spolu).

V Ústeckém kraji přijala policie v souvislosti s volbami několik oznámení, všemi se zabývá, nikoho zatím neobvinila, řekl ČTK mluvčí krajské policie Daniel Vítek. Podle serveru Romea.cz se podezření na kupčení s hlasy objevilo v Krupce na Teplicku, v Teplicích a na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem. Podezření na kupčení s hlasy se objevuje zejména ve vyloučených lokalitách v regionu při každých komunálních volbách. Policie se zabývá také údajným účelovým nahlášením trvalého bydliště v Moldavě na Teplicku. Vedení obce vyškrtlo ze seznamu voličů téměř 50 lidí, předseda volební komise dnes řekl, že i je nechá volit. Starostka Lenka Nováková (Otevřeně k všem) ČTK řekla, že o aktuální situaci ohledně připuštění vyškrtnutých voličů informovala Státní volební komisi.

Spolu s volbami do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu začala dnes ve 14 obcích místní referenda. Lidé v nich nejčastěji rozhodují o bytové výstavbě, mají se ale také vyjádřit k pronájmu rybníka, možnému vzniku menší zoologické zahrady, stavbě spalovny či těžbě štěrkopísku. Podle údajů na stránkách ministerstva vnitra se referenda mají konat ve 13 obcích. Seznam nezahrnuje obec Kalek na Chomutovsku, starosta obce Tomáš Nedvěd ale dnes ČTK potvrdil, že referendum se v obci koná. Také referenda pokračují v sobotu, jejich výsledky obce zveřejní po sečtení výsledků na svých úředních deskách.