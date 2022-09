Začalo závěrečné kolo voleb do Senátu, ve němž se hraje o jeho předsedu

Praha - V Česku začalo dnes ve 14:00 druhé kolo letošních senátních voleb. Lidé v nich rozhodnou nejen o 24 budoucích senátorech, ale také o míře posílení hnutí ANO v horní komoře. Voliči na Jihlavsku navíc určí, zda mandát obhájí Miloš Vystrčil (ODS) a bude tak moci zůstat v čele Senátu. Bez ohledu na výsledek voleb zůstane klubu ODS a TOP 09 jako nejpočetnějšímu právo nominovat šéfa horní komory a budou mít většinu v Senátu vládní frakce.

Hlasovat se bude dnes do 22:00, po noční přestávce pak v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky by podle zkušeností z předchozích voleb mohly být známy do tří hodin po sobotním uzavření volebních místností. Volit senátory budou moci lidé na stejných místech, kde před týdnem v prvním kole vybrali 48 nynějších finalistů.

Volit se nebude v Praze 6, na Bruntálsku a Orlickoústecku, protože lidé si tam vybrali senátory už v prvním kole. Mandáty obhájili Jiří Růžička (navržen TOP 09) z klubu Starostů a Ladislav Václavec (ANO), lidovce Petra Šilara v Senátu nahradí Petr Fiala (za KDU-ČSL).

Z kandidátů navržených hnutím ANO se do finále probojovalo 17 adeptů, což je historicky největší úspěch uskupení Andreje Babiše. Úvodní kolo ale vyhrálo jen šest z nich. Z devíti finalistů navržených občanskými demokraty vyhrálo úvodní kolo osm. KDU-ČSL má šest želízek, TOP 09 tři, klub Starostů také tři včetně Aleny Dernerové (za SD-SN), která neměla protikandidáty z vládních stran. Za Piráty se do finále senátních voleb nedostal žádný. S podporou stran koalice tří vládních stran Spolu se do druhého kola dostal Marek Slabý (za Tábor 2020).

Hnutí Senátor 21 má v závěrečném kole dva kandidáty, po jednom ČSSD, SPD, ProMOST, Jihočeši 2012, Hnutí pro Prahu 11 a Nezávislí. Jedinou nezávislou kandidátkou mezi finalisty je prezidentka Unie rodinných advokátů a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

KDU-ČSL v letošních senátních volbách obhajuje sedm křesel, klub Starostů potřebovali k obhajobě šest senátorů, z nichž dva byli zvoleni za STAN a jeden za SLK. Stejně tak klub ProRegion obhajuje šest vítězství, z toho ANO tři a ČSSD dvě. Z klubu ODS a TOP 09 usiluje o znovuzvolení pět senátorů, čtyři občanští demokraté a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. Klub Senátor 21 a Piráti obhajuje dvě místa. Bývalý komunista Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) se o znovuzvolení už nesnažil.

Klub ODS a TOP 09 má s minimálně 22 senátory nejnadějnější vyhlídky na to, že zůstane i po volbách nejpočetnější frakcí. Klub Starostů má po prvním kole voleb i s Růžičkou jistých 19 členů, lidovci šest včetně Fialy. Tyto frakce mají dohromady jistých 47 členů. Nejméně pětičlenný zůstane klub Senátor 21 a Pirátů, přičemž pirátští senátoři jsou dva. Z frakce ProRegion by bez dalších posil zůstali čtyři senátoři, z toho tři za ANO včetně Václavce. Bez klubové příslušnosti je zatím jen Pavel Fischer (nezávislí).