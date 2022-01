Začalo setkání Zemana s Nekulou, prezident ho jmenuje ministrem - ŽIVĚ

Praha - Na zámku v Lánech začala odložená schůzka prezidenta Miloše Zemana s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Následně by ho měl Zeman jmenovat do ministerské funkce. Setkat se měli již v prosinci, kvůli Nekulově pozitivnímu testu na koronavirus se tak ale nestalo a odloženo bylo i Nekulovo jmenování ministrem. Resort zemědělství za něj dočasně převzal předseda lidovců, vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka. Po jmenování v Lánech premiér Petr Fiala (ODS) uvede Nekulu do úřadu.

Zeman před jmenováním Fialovy vlády pozval na pohovor všechny budoucí členy jeho kabinetu. Kvůli nákaze onemocněním covid-19 je přijímal zpoza plexisklové bariéry. Nekula měl před schůzkou pozitivní test na koronavirus, setkání se proto neuskutečnilo a bylo odloženo.

Jurečka po nástupu do čela ministerstva zemědělství uvedl, že chce řešit jen záležitosti, které nesnesou odkladu, například přípravu příštího programového období. Záhy po převzetí úřadu však odvolal generálního ředitele státního podniku Lesy ČR Josefa Vojáčka. Zdůvodnil to manažerskými pochybeními a neefektivní reorganizací firmy. Následně oznámili rezignaci i zbývající vrcholoví manažeři Lesů ČR. Jurečka byl ministrem zemědělství mezi lety 2014 a 2017 ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Nekulovou prioritou bude využívání moderních technologií v zemědělství, tedy tzv. precizní zemědělství, řekl už dříve ČTK. Do budoucna chce stejně jako jeho předchůdci snížit tzv. uhlíkovou stopu potravin.

Nekula absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, poté působil mimo jiné v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti, v letech 2016 až 2018 byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V letech 2015 až 2017 byl i členem představenstva Výstaviště České Budějovice. Nekula je starostou obce Těšetice na Znojemsku. Dříve uvedl, že na funkci rezignuje, chce být neuvolněným místostarostou.