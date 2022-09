Začalo odvolací jednání s bývalými příslušníky StB kvůli Asanaci

Praha - U pražského městského soudu dnes začalo odvolací jednání v případu čtveřice bývalých příslušníků komunistické Státní bezpečnosti (StB) obžalovaných z toho, že při takzvané akci Asanace šikanovali disidenty a nutili je k emigraci. Prvoinstanční soud uložil Karlu Hájkovi a Rudolfu Peltanovi podmíněné tresty. U Zbyňka Dudka a Jiřího Šimáka upustil od potrestání, protože již oba dva dříve dostali za týrání odpůrců komunistického režimu nepodmíněné tresty 3,5 roku vězení. Proti rozhodnutí se odvolali obžalovaní i státní zástupce.

Odvolací senát dnes vyslechl podaná odvolání. Žalobce navrhuje potrestat Dudka a Šimáka peněžitými tresty, čtveřice bývalých příslušníků StB chce prvoinstanční verdikt zrušit a osvobodit. Soud vynese rozsudek 20. září.

Někdejší příslušníci StB podle obžaloby šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni čtyři poškození se následně na počátku 80. let vystěhovali z Československa.

Obžalovaní na počátku hlavního líčení vinu odmítli. Řekli, že se s oběťmi nesetkali a že dělali u StB jinou práci. Všichni muži navíc uvedli, že se nemohli účastnit akce Asanace, protože norma podle nich byla zrušena v roce 1978. Obžaloba přitom mluví o skutcích po roce 1980.

V kauze původně čelil obžalobě ještě Jaroslav Maryško, který se ale loni v únoru dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu. Dohoda je pravomocná.