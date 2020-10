Začalo finále voleb do Senátu, hraje se o jeho předsedu

Praha - V Česku začalo ve 14:00 druhé kolo letošních senátních voleb. Lidé v nich rozhodnou nejen o 26 budoucích senátorech, ale i o míře pravděpodobného oslabení vládní koalice ANO a ČSSD v horní komoře Parlamentu. Voliči také určí, zda nejpočetnější senátorský klub budou mít Starostové, nebo ODS.

Voliči, kteří váhají s účastí v druhém kole senátních voleb, by si měli podle předsedy ODS Petra Fialy uvědomit význam Senátu pro demokracii a ochranu ústavy. Horní komora parlamentu má důležitou roli v domácí i mezinárodní rovině, uvedl Fiala. Svůj hlas odevzdal s rodinou v základní škole Zemědělská v Brně-Černých Polích. Senát podle Fialy dokáže upravovat zákony a fungovat jako protiváha vlády.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan by chtěl, aby svá křesla obhájili dosavadní senátoři za Starosty. Spokojený by byl, kdyby se do horní komory dostali všichni finalisté nominovaní jeho hnutím. ČTK to dnes řekl poté, co v Kolíně odevzdal hlas ve druhém kole senátních voleb.

Vítězství z prvního kola mohou završit Starostové, kteří by tak asi získali právo poprvé obsadit křeslo předsedy horní komory. Udržet jej pro Miloše Vystrčila chtějí občanští demokraté, kteří mají stejně jako Starostové ve hře deset finalistů. Ve prospěch Starostů hraje to, že ke dvěma zástupcům TOP 09 v jejich frakci by mohli přibýt další tři kandidáti navržení touto stranou. Mezi adepty na předsedu Senátu z klubu Starostů se zmiňuje místopředseda horní komory Jiří Růžička nebo bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

ČSSD v prvním kole voleb ztratila šanci obhájit všech deset mandátů, prosadili se jen tři její kandidáti. V případě jejich neúspěchu by jí zbyli tři senátoři. ANO by k pěti senátorům, kteří mu zůstanou, mohlo přidat dalších osm, dva mandáty obhajuje. Na Karvinsku stojí zástupci ANO a ČSSD proti sobě, takže současná vládní koalice má v horní komoře jistých devět hlasů z dosavadních 20 a může jich mít nejvýše 18.

V klubu ČSSD je stále Miroslav Antl, který mandát na Rychnovsku obhajuje za své hnutí Za občany. Frakci ČSSD by mohl posílit znojemský starosta Jan Grois (ČSSD), který kandiduje za hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu (dříve Sdružení nestraníků).

Hlasovat se bude dnes do 22:00, po noční přestávce pak v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky by podle zkušeností z předchozích voleb mohly být známy do tří hodin po sobotním uzavření volebních místností. Výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, oficiální podobu dostanou až v úterý zveřejněním ve Sbírce zákonů.

Volit senátory mohou lidé na stejných místech, kde před týdnem vybrali 52 finalistů. Hlasovací lístky tentokrát voliči nedostali do poštovních schránek, ale vyzvednou si je až u volební komise. Stejně jako před týdnem by lidé neměli zapomenout na občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Ve středu možnost hlasovat z auta využilo 513 voličů v nařízené karanténě kvůli koronaviru, dnes se k nim mohou připojit klienti tří uzavřených domovů seniorů.

Senátní volby se týkají 2,8 milionu voličů, z nichž minulý pátek a sobotu přišlo v prvním kole hlasovat 36,74 procenta. Ovlivnily ji i souběžně pořádané krajské volby, v senátním finále bývá zájem voličů nižší. Nejvyšší účast ve druhém kole senátních voleb byla zatím v roce 2002, kdy přišlo souběžně s obecními volbami hlasovat 32,55 procenta voličů. Nejnižší byla před dvěma lety, kdy finále rozhodlo jen 16,49 procenta voličů.