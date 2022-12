Začala žhavá část kampaně před volbou budoucího prezidenta ČR

Praha - Začala žhavá část kampaně před volbou prezidenta České republiky, kterého si lidé budou moci vybírat asi za dva týdny, zkraje druhého lednového víkendu. Kandidáti dostali zákonem vymezený pětihodinový prostor pro oslovení voličů ve veřejnoprávních médiích. Český rozhlas a Česká televize dnes odvysílaly první ze série příspěvků, které kandidáti s předstihem představili i na sociálních sítích. Více lidí uvidí klipy prostřednictvím internetu, v ostatních médiích je budou sledovat spíše senioři a fajnšmekři, neobsahují nic extra zvláštního, řekl ČTK zakladatel Institutu politického marketingu Karel Komínek.

Klipy mají podle Komínka smysl, neboť umožňují kombinovat text, hlas, hudbu a obraz a vytvořit mix, který umožní předat emoce na rozdíl od dvourozměrných fotografií. Ze zveřejněných spotů ho zaujalo jen pár. Komínka překvapil černobílý spot expremiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. "Takovéto zabarvení v politické reklamě spíše ukazuje nějakou negativní verzi budoucnosti, něco, před čím chcete varovat," uvedl expert. V Babišově případě si ji vysvětluje potřebou graficky sjednotit klipy, z nichž je spot sestaven.

Spot podnikatele Karla Diviše označil Komínek za "nouzové řešení na poslední chvíli". I když byl Diviš po vyřazení ministerstvem vnitra do hry o prezidentský úřad vrácen Nejvyšším správním soudem, měl s účastí počítat a klip mít připraven, míní Komínek. V klipu se od Diviše dozvěděl pouze oznámení kandidatury. Bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima se představuje jako lékař a vysokoškolský pedagog, je obklopen jen studenty, nikoli ostatními věkovými skupinami, které jako by nechtěl oslovit, uvedl expert.

Klipy prezidentských adeptů mají podle Komínka standardizovaný průběh, jsou spíše přehlídkami osobností prezidentských kandidátů nebo jejich podporovatelů a neobsahují konkrétní politická témata. "Kandidáti se až do poslední chvíle vyhýbají tomu, aby říkali nějaká silná politická prohlášení," dodal Komínek.

Právě na řadové podporovatele vsadila v klipu bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Podle nich ví, jak z ekonomické krize, stojí na straně obyčejných lidí, rozumí školství i důchodům, je moderní, nastartuje změnu a je jedinou adeptkou na prezidentku. Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel reaguje na obavy lidí ze současné krize, starosti o živobytí a zimu či hrozbu ruské agrese. "Možná, že všechny krize skončí a přestaneme se bát, co bude zítra. Možná. Ale bude lepší mít strategii. Hlavně v klidu. To zvládneme," uvedl Pavel. Babiš ve spotu mimo jiné slíbil že nebude hrát mocenské hry a nebude ovlivnitelný.

Senátor a diplomat Pavel Fischer připomenul, že byl spolupracovníkem Václava Havla a slíbil sloužit a vrátit na Hrad důstojnost. Podobně senátor a lékař Marek Hilšer zdůraznil svou nezávislost a slíbil se postavit za občany. Pomáhat chce i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který se postavil do čela průvodu, který míří pěšky na Hrad pod deštníky. Poslanec opoziční SPD Jaroslav Bašta mimo jiné uvedl, že by se jako prezident postavil politice současné vlády.

Ve veřejnoprávní televizi se budou kandidáti se svými půlminutovými nebo minutovými příspěvky objevovat na programech České televize do 11. ledna. Na vlnách veřejnoprávního rozhlasu budou minutové spoty ke slyšení na Dvojce a v síti regionálních stanic do 9. ledna, na Radiožurnálu do 10. ledna..

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku, předpokládané druhé kolo bude 27. a 28. ledna.