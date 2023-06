Začala valná hromada ČEZ, větší protesty nejsou

Praha - Účast na valné hromadě energetické společnosti ČEZ je zatím srovnatelná s loňskem, z celkového počtu přibližně 150.000 akcionářů bylo dnes před 10:00 v pražském Kongresovém centru kolem 450 akcionářů a dosud registrovali zhruba 30 dotazů. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři zastupují více než 30 procent základního kapitálu společnosti, byla valná hromada prohlášena za usnášeníschopnou. Minoritní akcionář a zároveň jeden z největších kritiků vedení ČEZ Michal Šnobr po úvodním proslovu protestoval proti jednacímu řádu, je podle něj diskriminační. Valná hromada energetické společnosti ČEZ dnes rozhodne o výplatě dividendy z loňského očištěného zisku firmy.

Stát jako největší akcionář navrhl vyplacení celého zisku 78 miliard Kč, což by znamenalo 145 Kč za akcii. Vedení podniku navrhlo vyplacení 80 procent ze zisku, tedy 117 Kč za akcii. V obou případech by se jednalo o nejvyšší dividendu, kterou firma kdy vyplatila.

Akcionáři dnes před vstupem do sálu museli projít detekčními rámy. S sebou si nemohli vzít svačinu ani pití, které tak často končily v přiložených koších.

Před volbou předsedů valné hromady se ze sálu ozvalo "Protestuji!" a o slovo se přihlásil minoritní akcionář Šnobr. "Jednací řád tak, jak ho známe, je diskriminační vůči minoritním akcionářům a nedává mnoho prostoru v průběhu valné hromady na to dotazovat se," řekl. "Zároveň my dovolte, protože vy jste to neudělali, tu přivítat všechny minoritní akcionáře. Tito akcionáři, kteří tady obsadili sál, jsou vaši vlastníci a podle toho byste se také měli chovat," dodal Šnobr, který na valných hromadách ČEZ protestuje opakovaně.

Předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš následně akcionáře seznámil s účetní uzávěrkou společnosti za loňský rok. "Energetická krize se promítala do životů nás všech. Válka na Ukrajině a souběh celé řady dalších faktorů vyústily v růst tržních cen energií na historická maxima," řekl Beneš. Skupina ČEZ podle něj však v krizi obstála a přispěla k jejímu řešení.

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy reflektuje enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun.