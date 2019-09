Začala se stavět druhá část obchvatu Frýdku-Místku za 2 miliardy

Frýdek-Místek - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo výstavbu druhé části obchvatu Frýdku-Místku. Stavba, která přijde bez DPH téměř na dvě miliardy korun, bude součástí dálnice D48 vedoucí k polským hranicím. Po obchvatu se má začít jezdit v létě 2022. Řekli to zástupci ŘSD a stavebních firem.

"Dnešní den je svátek pro všechny občany města, protože spousta z nich si říkala, že se už tohoto okamžiku nikdy nedožijí. Naštěstí po 25 letech od schválení trasy obchvatu jsme dnes tady a začíná výstavba té zbývající etapy," řekl frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký (ČSSD).

Uvedl, že podle posledních měření projíždí městem až 50.000 aut denně. Frekventovaný průtah je dlouhodobě přetížený zejména od doby, kdy v nedalekých Nošovicích zahájila výrobu automobilka Hyundai a městem začaly projíždět další desítky kamionů.

"Tranzitní doprava by se měla celá vymístit, to znamená, nějakých 25.000 vozidel by mělo jezdit po obchvatu, a tím by se mělo ulehčit průtahu městem, který je v současné době opravdu již nevyhovující," řekl Pobucký.

První část obchvatu za 2,17 miliardy korun bez DPH za začala stavět loni a zprovozněna má být počátkem roku 2022. Druhá část obchvatu bude dlouhá 4,3 kilometru a její součástí bude i most přes řeku Morávku. Dálnici postaví stavební firmy Strabag a Eurovia. Celý obchvat bude dlouhý 8,5 kilometru. Na jedné straně se napojí na dálnici D48 ve směru na Český Těšín a Polsko a na druhé straně na dálnice D56 od Ostravy a D48 od Příbora.