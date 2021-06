Začala se stavět D4 mezi Příbramí a Pískem, pět úseků najednou

Lety u Písku (Písecko) - Stavbaři zahájili dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Jde o první stavbu dálnice formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru, takzvanou PPP (Public Private Partnership) v České republice. Náklady budou téměř deset miliard Kč bez DPH. Nový úsek vybuduje konsorcium DIVia soukromých firem Vinci a Meridiam. Dálnici a navazující částí silnice I/20 bude provozovat a udržovat 24 let a čtyři měsíce, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy Kč. Novinářům to řekli zástupci obou stran.

V provozu bude celá D4 v prosinci 2024. V hlavní trase jsou vydaná všechna stavební povolení. Zároveň se bude modernizovat 16 kilometrů už zprovozněných částí.

"Stavba je rozdělená do pěti úseků, stavět se ale budou všechny najednou. Naposledy se takto dlouhý úsek dálnice stavěl naráz při výstavbě dálnice D5 z Plzně na státní hranici s Německem v 90. letech. Právě při výstavbě delších úseků dává PPP model financování největší smysl, a proto o něm uvažujeme například u dostavby dálnice D 35, která je alternativou brněnské D1," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Stavět se naráz začnou úseky D4 Háje - Milín, Milín - Lety, Lety - Čimelice, Čimelice - Mirotice a rozšíření silnice u Mirotic. Stavbaři vytěží 2,12 milionu metru krychlových půdy, vzniknou dvě odpočívadla s čerpacími stanicemi. "Poprvé v České republice postaví dálnici privátní firma, která ji bude provozovat," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Až bude D4 hotová, budou dvě možnosti, jak jet z Prahy do jižních Čech. D4 skončí před Pískem, kde na ni navazuje silnice I/20. Na ní do roku 2024 přibude mezi Pískem a Pištínem předjížděcí pruh pro jeden i druhý směr, náklady budou téměř miliarda Kč. Druhá možnost je dálnice D3, z níž je zatím v provozu 70 kilometrů mezi Meznem a Českými Budějovicemi. Má spojit Prahu s Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů, podle premiéra by měla být hotová do roku 2028. Teď se staví obchvat Budějovic, letos se začne stavět i 8,5 kilometru dlouhý úsek Třebonín - Kaplice nádraží.

D4 z Prahy na jih Čech se staví od roku 1969. V provozu je zatím delší úsek od Prahy po Háje na Příbramsku a několik kilometrů na Písecku mezi Novou Hospodou a Miroticemi. Dostavět zbývá 32 kilometrů mezi Háji a Miroticemi na Písecku.