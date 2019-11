Začala rekonstrukce průvodu z roku Albertova na Národní třídu - video

Praha - Stovky lidí přišly dnes na vzpomínkovou akci na pražský Albertov, aby si připomněly studentské události z let 1939 a 1989. Na shromáždění vystoupili zástupci vysokých škol i bývalí studentští vůdci. Společným jmenovatelem jejich proslovů byla výzva k aktivitě a převzetí odpovědnosti za vývoj v zemi. Ve 14:30 z Albertova na Národní třídu vyrazí průvod, a to po stejné trase jako před 30 lety. Pořadatelé chtějí tehdejší dění, které vedlo k pádu komunistického režimu, rekonstruovat.

"Nesmíme zapomenout na události před 30 a 80 lety. Historie ukazuje, že když se zapomene a bere se vše jako samozřejmost, může se stát, že se může plíživě vrátit zpátky to, co nechceme," řekl předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil. Podle něj před 30 lety studenti a další účastníci akce na Albertově "otočili koly dějin" a hlavně mladá generace by měla být aktivní. "Musíme my sami, ne že někdo to udělá, abychom pořád nekňučeli, jak nám vyčítají i ze zahraničí, že Češi pořád kňourají," dodal Pospíšil.

Podle Vlastimila Ježka, který patřil v listopadu 1989 mezi studentské vůdce, je lepší hledat než rezignovat a je potřeba dávat pozor na to, komu lidé věří. "Dnes není důležité, jak věci jsou, ale jak se jeví být," posteskl si Ježek.

Události roku 1939 po smrti studenta Jana Opletala, odvlečení studentů do koncentračních táborů a jejich popravy i dění před 30 lety připomněl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. "Svobodu a demokracii je potřeba hájit a rozvíjet, ale je to také velká odpovědnost. Važme si toho, že žijeme v demokracii, bohaté zemi, buďme bdělí, abychom se mohli setkávat a diskutovat, slyšet i další názory," řekl Zima. Jeho projev provázel pískot a skandování "hanba". Někteří studenti požadují Zimovo odstoupení. Zima sklízel kritiku za uzavření sponzorské smlouvy s Home Creditem, postoj k ochraně klimatu či činnost Česko-čínského centra na univerzitě.

Podle předsedy studentské komory Rady vysokých škol Giancarla Lambertiho ani dnes studenti nesmí mlčet a přihlížet nepravostem. "Studentská role je důležitější, než si myslíme. Jsme nadějí této země. Pokud budeme stejně aktivní jako tehdy, bude nám odměnou taková politická reprezentace, za kterou se nebudeme muset stydět," řekl Lamberti.

Na akci promluvil i rektor brněnské Masarykovy univerzity, zástupci studentů či někdejší disidentka Dana Němcová. Vysloužila si dlouhý potlesk. Čeští studenti pozvali také zástupce studentů ze zemí V4.

Vzpomínková akce začala zpěvem studentské hymny Gaudeamus igitur. Shromáždění pak ukončila česká hymna a Óda na radost, která se stala evropskou hymnou.

Od roku 2016 si studenti prostor na Albertově rezervují dlouho dopředu. V roce 2015 se totiž 17. listopadu k pamětní desce nedostali. Pietní místo tehdy obsadilo uskupení Blok proti islámu, jehož akce se v tento svátek účastnil prezident Miloš Zeman. Ochranka tak prostor uzavřela.

Češi si připomenímají výročí listopadu 1989 a 1939 stovkami akcí

Stovkami akcí po celé zemi si dnes Češi připomenou 30. výročí sametové revoluce a 80. výročí událostí, které vedly k uzavření vysokých škol nacisty. Hlavním dějištěm oslav bude tradičně Praha, průvody, happeningy, koncerty, proslovy a další akce ke Dni boje za svobodu a demokracii jsou ale naplánovány i v dalších městech. Akce v Praze pokryjí téměř celé centrum, budou je doprovázet dopravní omezení.

V centru Prahy se propojí několik akcí zastřešených Festivalem svobody. Půjde o studenty organizovaný Svobodný listopad na Albertově, Koncert pro budoucnost, který obsáhne celý prostor Václavského náměstí, Korzo Národní se protáhne z Národní třídy na Jungmannovo náměstí. Večer oslavy završí předávání Cen Paměti národa v Národním divadle. Slavnost, na které budou ceněny osobnosti z Česka, Maďarska, Slovenska, Polska a Německa, doprovodí projekce na domy na Národní třídě.

I letos 17. listopad v Praze doprovodí satirický průvod masek Sametové posvícení, připomene ho jako Mezinárodní den studentstva.

Potlačení demonstrace na Národní třídě před 30 lety připomene krátce po 17:00 po celé zemí také zvonění zvonů. K akci se přidala většina rozhlasových stanic tím, že ve stejný čas pustí píseň Modlitba pro Martu.

Akce, které na oslavu 17. listopadu pořádají v Praze a dalších desítkách měst občanské iniciativy, zastřešila jako v minulých letech platforma s názvem Festival svobody. Zahrnuje slavnost Korzo Národní, která letos poprvé obsadí celou Národní třídu, od Národního divadla po Jungmannovo náměstí, a nabídne koncerty, divadlo, autorská čtení, výstavy nebo program pro děti. V podvečer se pak na Václavském náměstí uskuteční Koncert pro budoucnost, kde vedle zpěváků vystoupí řečníci.

Program v Praze završí v Národním divadle předávání Cen Paměti národa, kterými obecně prospěšná společnost Post Bellum oceňuje pamětníky zlomových momentů minulého století. Letos je dostanou polský disident a bývalý lídr hnutí Solidarita Wladyslaw Frasyniuk, maďarský a německý političtí vězni László Regéczy-Nagy a Dietrich Koch, herečka Dalma Špitzerová, která přežila holokaust, a Miroslav Hampl, jenž pomáhal vězňům v uranových dolech.

Také další města ožijí vzpomínkami. Například v Brně akce připravují studenti, univerzity i divadla. Lidé tam budou moct 30 let svobody uctít či oslavit při debatách, koncertech i v lampionovém průvodu.