Začala registrace k očkování proti covidu pro děti od pěti let

Praha - Rodiče mohou k očkování proti covidu-19 ve vakcinačních centrech registrovat své děti ve věku od pěti do 11 let. Dosud se mohly očkovat děti starší 12 let. Současně se otevírá možnost očkování posilující dávkou už po pěti měsících pro lidi starší 55 let. I když registrace pro menší děti a pro zájemce o posilující dávku od 55 let měla začít oficiálně dnes, stejně jako v minulosti u jiných věkových skupin bylo možné se do systému přihlásit už večer předtím.

Další možností pro mladší děti je očkování v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, kam se lidé nemusí registrovat přes internet, ale osloví přímo lékaře. Očkovací látky by měly být podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) dostupné do konce týdne.

Menší děti budou mít vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech asi třetinové síly. Objednáno je 300.000 dávek. Dětí ve věku od pěti do 11 let je v Česku téměř 800.000. K očkování této věkové skupiny má dnes několik odborných lékařských společností vydat společné doporučení.

Přihlásit se k očkování posilující dávkou mohou už po pěti měsících lidé starší 55 let. Dosud mohli další vakcínu dostat po půl roce od dokončeného očkování. Za týden ministerstvo umožní registrace po pěti měsících i pro padesátníky. Dosud měli zkrácenou lhůtu pro posilující dávku lidé nad 60 let a chronicky nemocní.

Odborníci upozorňují, že účinnost očkování po několika měsících slábne, doporučují proto třetí dávku, která imunitu obnoví zhruba za týden. Aplikovat si ji zatím nechalo víc než 1,5 milionu lidí. V posledních týdnech i kvůli tomuto slábnutí imunity přibývá lidí, kteří se nakazili po dokončeném očkování. V listopadu a prosinci tvoří asi třetinu případů. Lidí po třetí dávce je za prosinec 0,7 procenta.

Vakcína chrání zejména před vážným průběhem nemoci, který by vyžadoval hospitalizaci. V listopadu potřebovalo péči v nemocnicích asi 6700 nakažených covidem-19 ze zhruba 6,5 milionu plně očkovaných starších 16 let a 8700 z 2,9 milionu bez dokončeného očkování. U očkovaných je to 0,1 procenta a 0,3 procenta u neočkovaných, tedy asi třikrát víc.