Začala registrace k očkování posilující dávkou pro děti starší 12 let

Ilustrační foto - Zdravotnice očkuje dívku vakcínou proti koronaviru 27. prosince 2021 v ústecké Masarykově nemocnici, kde začalo očkování dětí od pěti do jedenácti let. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Ode dneška lze registrovat k očkování proti covidu-19 posilující dávkou děti starší 12 let. Vakcinace bude možná na očkovacích místech a v ordinacích dětských lékařů po pěti měsících od dokončeného předchozího očkování. Mladší 16 let očkují jenom některá vakcinační místa, šestnáctiletí a sedmnáctiletí mohou navštívit kterákoliv očkovací místa včetně těch bez předchozí registrace. Mladým ve věku 12 až 17 let se bude podávat jako posilující vakcína Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech stejné síly jako pro dospělé.

Ministerstvo zdůrazňuje, že očkování posilovací dávkou výrazně snižuje riziko vážného onemocnění covidem-19, a to včetně nyní šířící se varianty omikron. Všichni dospělí si mohou pro posilující dávku očkování přijít od začátku ledna. Dosud ji zdravotníci aplikovali více než 3,5 milionu lidí, což je zhruba třetina celé populace a více než polovina už očkovaných. Proočkovanost obecně i třetími dávkami je nejvyšší ve vyšších věkových kategoriích. Naopak u nejmenších dětí ve věku pět až 11 let, které vakcínu slabší dávky dostávají od poloviny prosince, bylo očkování dokončeno jen u 1,8 procenta této věkové kategorie v populaci.

Přestože u dětí při nákaze koronavirem vážný průběh nemoci většinou nehrozí, od začátku epidemie bylo podle dat ministerstva zdravotnictví hospitalizováno více než 11.000 lidí mladších 19 let a kolem 1150 z nich bylo na jednotkách intenzivních péče. Jen za prvních 20 dní letošního roku bylo dětí hospitalizovaných s covidem-19 více než 640.