Začala jednání formující se koalice Spolu a PirStan - ŽIVĚ

Praha - V klubu občanských demokratů v sídle Poslanecké sněmovny dopoledne začalo jednání koalic Spolu a Starostů s Piráty o formování společné vlády. Představitelé stran by se dnes měli dohodnout na harmonogramu schůzek, na kterých budou skládat programové prohlášení. V příštích týdnech by strany měly řešit konkrétní programové oblasti a budoucí politické uspořádání. Diskuse o rozdělení resortů a jejich obsazení označují představitelé koalic za předčasné, nicméně již vymezují témata, která by jim měla připadnout.

Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN se v sobotu po volbách dohodly na úmyslu vytvořit společně většinovou vládu. Dohromady mají 108 mandátů. Dnes k jednacímu stopu zasedli vedle předsedy občanských demokratů a kandidáta na premiéra Petra Fialy předsedové ostatních stran Marian Jurečka (KDU-ČSL), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Vít Rakušan (STAN) a Ivan Bartoš (Piráti).

Dalším vyjednavačem za ODS je Zbyněk Stanjura, lidovce zastoupili ještě místopředsedkyně a senátorka Šárka Jelínková a šéf sněmovního klubu Marek Výborný, TOP 09 senátor a místopředseda Tomáš Czernin. Za Starosty přišli s Rakušanem místopředsedové Petr Gazdík a Věslav Michalik, za Piráty s Bartošem Jakub Michálek a senátor Lukáš Wagenknecht.

Stanjura v úterý řekl, že prioritu v příštích týdnech bude mít domluva o programovém prohlášení, až potom se bude jednat o rozdělení ministerstev a personáliích. Harmonogram vyjednávání by měl podle Pirátů a STAN být postaven tak, aby bylo možné do dvou týdnů sestavit seznam témat, na kterých se formovaná koalice neshoduje. "Časově nejaktuálnější je jednání o ustavující schůzi Sněmovny, budeme čekat, s jakým návrhem přijde Spolu jako vítěz voleb," řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky strany udělají maximu proto, aby programové prohlášení vzniklo do tří týdnů.