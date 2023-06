Začala hlavní část festivalu Glastonbury

ČTK/AP/Joel C Ryan

Anglická zpěvačka Maisie Petersová na festivalu v Glastonbury, 23. června 2023. ČTK/AP/Joel C Ryan

Pilton (Británie) - Za teplého, slunečného počasí se dnes na loukách v anglickém hrabství Somerset naplno rozjel letošní ročník legendárního hudebního festivalu Glastonbury. Do areálu Worthy Farm opět dorazily desetitisíce lidí, kteří mimo jiné budou mít v neděli večer možnost sledovat poslední koncert zpěváka Eltona Johna na britské půdě. Dnes program na hlavní scéně uzavírají Arctic Monkeys.

Fotogalerie

Nad vystoupením rockové kapely ze Sheffieldu se během týdne vznášely otazníky poté, co zrušila koncert v Dublinu kvůli zánětu hrtanu, který postihl frontmana Alexe Turnera. Hlavní organizátorka Glastonbury Emily Eavisová ovšem dnes potvrdila, že je připraven vystoupit.

"Je v pořádku. Zahrají," řekla rozhlasové stanici BBC Radio 2. "Chvíli to vypadalo všelijak. Přemýšleli jsme, jestli bychom měli mít seriózní záložní plán, ale ne, naštěstí zahrají," uvedla Eavisová.

Aktuální ročník festivalu s více než padesátiletou tradicí začal jako obvykle už ve středu, program na největších pódiích ale startoval až dnes. Kromě Turnera a spol. se mohli návštěvníci těšit na irského hudebníka Hoziera, americkou zpěvačku Kelis nebo kanadskou popovou hvězdu Carly Rae Jepsenovou. Program stejně jako v minulých letech nabízí mix nejrůznějších stylů a žánrů, hlavní scénu Pyramid Stage odpoledne otevřela marocká instrumentální skupina The Master Musicians of Joujouka.

Glastonbury je kromě pestré nabídky hudby a dalších forem umění proslulé také bahnitými scénami z ročníků, které poznamenal déšť, letos ale zatím počasí akci přeje. S koncem pracovního týdne zavládly v dějišti příjemné letní podmínky, přičemž riziko deště meteorologové předpovídají pouze pro neděli.

Nejprestižnější místo ve festivalovém programu, tedy poslední nedělní blok na Pyramid Stage, letos patří 76letému Eltonu Johnovi, který oznámil, že půjde o jeho poslední koncert v Británii. Zároveň to bude poprvé, co se autor skladeb jako Rocket Man nebo Tiny Dancer představí na slavném festivalu u vesnice Pilton, píše agentura AFP.

"Je to poprvé, co mě pozvali," řekl rodák z Londýna v květnovém rozhovoru s BBC. "Přišlo to ve správnou chvíli. Věřím na osud, a tohle je ten nejskvělejší způsob, jak v Anglii skončit," uvedl.

Dalšími hvězdami letošního 51. ročníku jsou rocková kapela Guns N' Roses, zpěvačky Lizzo a Lana Del Rey, písničkář Lewis Capaldi nebo rapper Lil Nas X. Program jako obvykle zahrnuje i "tajného" účinkujícího, který se má představit dnes v podvečer na Pyramid Stage. Podle televize ITV se spekulovalo o tom, že by mohlo jít o britskou kapelu Pulp nebo americké Foo Fighters.