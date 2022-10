Začal výlov rybníka Rožmberk, výnos bude pod pětiletým průměrem

Ilustrační foto - Třeboňští rybáři zahájili 11. října 2021 výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Výlov potrvá do 14. října. Na snímku je ocasní ploutev štiky obecné.

Rožmberk (Jindřichohradecko ) - Třeboňští rybáři dnes ráno zahájili výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Po dvouleté covidové pauze budou součástí doprovodné akce. Letošní výnos z výlovu bude pod pětiletým průměrem, rybáři čekají z Rožmberka 100 tun ryb, meziročně o padesát tun méně. Lidé si mohou kapry na místě koupit, kilogram za 119 korun. ČTK to řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. V posledních letech před koronavirovou epidemií jezdilo na výlov přes 50.000 lidí. Výlov potrvá do 9. října.

"Letošní rok začal ve znamení sucha. V jarních měsících jsme řešili, jestli některé rybníky vůbec nasadíme, aby měla ryba šanci přežít. Nasadili jsme méně kusů a přizpůsobili jsme tomu krmení. Situace se suchem se změnila až v letních měsících, ale to už je pozdě. Má to zásadní vliv na letošní výlov bude podle kontrolních odlovů pod pětiletým průměrem," řekl Malecha.

Kilogram kapra rybáři u Rožmberka stejně jako na sádkách v Třeboni prodávají za 119 korun, meziročně o 21 korun dráž. Firmě letos vzrostly náklady na krmiva, hlavně na obiloviny, až o 150 procent. Stouply i ceny paliv a energií. Firma proto už v létě zdražila.

Kolem 9:00 bylo na hrázi rybníka přes tisíc lidí a další stále přicházeli. Na výlov dorazila i řada školáků. Loni bylo kvůli covidovému omezení ve stejný čas na místě jen zhruba 30 lidí. Dnešní ráno u Rožmberka bylo mlžné, ani po 9:30 se ještě neobjevilo slunce, teploměr ukazoval 13 stupňů Celsia.

Rožmberk se vypouští a takzvaně strojí 14 dní před výlovem. "Baštýř musí vypustit vodu tak, aby se ryba soustředila do loviště. Musí se odklonit koryto Staré řeky na vedlejší výpust Adolfka, aby nám Lužnice netekla do loviště. Den předem připravují rybáři nářadí, kádě, třídičku a tak, tomu všemu se říká strojení," popsal přípravu Malecha. Ryby končí v síti zvané nevod, pak je rybáři třídí podle velikostí a druhů, potom převezou na sádky v Třeboni.

Loni a předloni zrušili rybáři kvůli covidu doprovodný program. Letos bude. Lidé si tak mohou na místě koupit rybí polévku, filety, kapří hranolky nebo řízky třeboňských baštýřek. Pod hrází bude zázemí pro děti včetně možností chytat ryby ze sádky. Lidé také spatří rybářské nářadí a techniku. Malecha vnímá slavnostní výlov jako reklamu řemesla, za první republiky jezdil na výlov Rožmberka i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Nově je u rybníka pro návštěvníky placené parkování, pro osobní auto stokoruna na den.

Z podzimních výlovů 250 rybníků, jež začaly v září a potrvají do poloviny listopadu, čeká Rybářství Třeboň výnos 2000 tun ryb, z toho 80 procent kapra. Meziročně to bude asi o 300 tun méně, za což může hlavně jarní sucho. V druhé polovině října ještě třeboňští rybáři vyloví třeba rybníky Velký Tisý a rybník Záblatský.

Rybářství Třeboň je největší producent sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapři, zbytek líni, candáti, štiky, sumci, amuři, tolstolobici a okouni. Firma má 100 zaměstnanců, hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na vývoz jde 70 procent ryb.

Třeboňský kapr zdraží, kilogram bude o Vánocích stát 130 až 140 Kč

Rybářství Třeboň očekává, že kilogram kapra bude při vánočním prodeji u stánků stát 130 až 140 korun. Meziročně tak zdraží asi o deset až dvacet korun. Příčinou jsou rostoucí náklady na krmiva, paliva i energie. Ryb pro český trh bude dost, přestože jich bude celkově letos méně, zčásti kvůli suchu. ČTK to dnes při výlovu rybníku Rožmberk řekl předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek.

Rybářství Třeboň již v září zdražilo ceny za kilogram kapra v Praze na sádkách na 129 korun a na sádkách v Třeboni na 119 korun. "Pro letošní rok (na Vánoce) odhaduji, že se bude cena pohybovat někde mezi sto třiceti, sto čtyřiceti korunami, což odpovídá nárůstu nákladů. Jsou to hlavně náklady na krmiva, pak pohonné hmoty a všichni čekáme, jak dopadnou varianty cen energií," řekl Provázek

Letošní výnosy z výlovů budou celostátně nižší. Podle Provázka bylo méně rybích násad, některé regiony výrazně zasáhlo sucho. "Rok bude podprůměrný," řekl Provázek. Zákazníci mají ale o ryby zájem. Klesla produkce v okolních zemích jako jsou Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Exportním zákazníkům zdražili třeboňští rybáři letos minimálně o 20 až 25 procent. "Prioritou je domácí trh, ryba se zajistí v plném objemu, který budou požadovat naši prodejci. Když bude nižší výlov, poníží se export," řekl Provázek.

Z podzimních výlovů čeká Rybářství Třeboň výnos 2000 tun ryb, z toho 80 procent kapra. Fish Market je výhradním prodejcem živých ryb a výrobků z ryb holdingu Rybářství Třeboň. Hlavním artiklem jsou živé ryby, především kapr šupinatý a lysý. Přibližně 70 procent produkce ryb vyváží do Evropy, 30 procent jde na domácí trh převážně před Vánoci. Nejvíc firma vyváží do Německa a Polska, také do Francie, Rumunska či Itálie.