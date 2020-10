Začal výlov rybníka Rožmberk, lidé smí jen na hráz

Rožmberk (Jindřichohradecko) - Třeboňští rybáři zahájili výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Slavnostní výlov s doprovodnými akcemi, kam jezdilo 50.000 lidí, je kvůli koronaviru zrušený. Lidé nesmí do míst, kde se loví a kde budou stát kádě, kapry si ale mohou koupit na sádkách, kilogram za 75 korun. Rybáři čekají z Rožmberka výnos 130 tun tržních kaprů a 20 tun vedlejších druhů ryb. ČTK to řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. Rybník vyloví místo o víkendu v pracovních dnech.

"Zajistíme, aby se do loviště a kádiště nedostali cizí lidé. Hráz je veřejně přístupný prostor. Pro případné návštěvníky je třeba, aby používali zdravý rozum a nenastaly kolize s naší činností. Nemůžeme porušovat opatření a můj hlavní důvod je ten, že jako zaměstnavatel jsem povinen zajistit bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců," řekl Malecha.

Ráno bylo na hrázi kolem 20 lidí. Jeden manželský pár přijel z Příbrami. Na výlovu Rožmberka byli poprvé. "Jsme důchodci a zadruhé jsme sem přijeli právě proto, že tu nejsou lidi. Když je tady dav třicet tisíc lidí, tak bychom sem určitě nejeli. Jezdíme na výlovy, ale na rybníky, kde je míň lidí: na Bezdrev, na Munický," řekli ČTK manželé Burianovi.

Na hrázi je otevřený jediný stánek, kde se prodávají i kapří hranolky. Po 8:15 přijela zkontrolovat situaci dvojice policistů. Oproti posledním rokům chyběla tradiční kulisa výlovu, východ slunce, protože je zataženo.

Na výlovu se podílí 50 rybářů a žáci rybářské školy v Třeboni. V minulých letech pořádali slavnostní výlov o víkendu, aby zvýšili povědomí o rybářském řemesle a rybím mase. Letos neorganizují nic, zrušili i den otevřených dveří na třeboňských sádkách.

Z podzimních výlovů, jež začaly v polovině září, čeká Rybářství Třeboň výnos 2100 tun tržních ryb a 300 tun vedlejších ryb. "První velké rybníky začínáme lovit ode dneška. Tento týden bude pro rybáře docela perný, protože souběžně se loví rybník Velký Tisý a rybník Ponědrážský. Dohromady tento týden nalovíme 500 tun tržních ryb," řekl Malecha. V říjnu ještě třeboňští rybáři vyloví rybníky Velký Tisý - pátý největší v ČR s rozlohou 313 hektarů, Ponědrážský či Spolský, v listopadu rybníky Záblatský a Svět.

Slavnostní výlovy nepořádá ani společnost Blatenská ryba. Z podzimních výlovů čeká výnos 550 tun, meziročně o trochu vyšší. Cena kaprů pro český trh zůstane stejná, podle druhu 83 a 89 korun za kilogram.

Blatenští, ani rybáři z Hluboké nad Vltavou, z Protivína, Blatné či Nových Hradů nezveřejnili kvůli koronaviru plán výlovů. Výjimkou je Munický rybník na okraji Hluboké, jehož výlov bude 28. října. Podobnou akci plánují i rybáři Vojenských lesů a statků: o víkendu 24. a 25. října chtějí u Horní Plané vylovit rybník Olšina přezdívaný Perla Šumavy s rozlohou 140 hektarů. ČTK to sdělil ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Rybářství Třeboň je největší producent sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapři, zbytek líni, candáti, štiky, sumci, amuři, tolstolobici a okouni. Firma má 100 zaměstnanců, hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na vývoz jde 70 procent ryb.

Třeboňský kapr by měl na Vánoce stát stejně jako loni

Rybářství Třeboň doporučuje velkoobchodním odběratelům koncovou cenu při vánočním prodeji u stánků kolem 100 korun za kilogram kapra výběrového. Je to stejně jako loni. Kvůli jarním dopadům koronaviru bude mít Rybářství Třeboň ztráty v milionech. Zatímco jiné roky už byly na podzim podepsané smlouvy na 70 procent ryb určených na vývoz, teď je to polovina. ČTK to řekli předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek a předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Ceny kaprů na vánočním trhu se budou lišit podle krajů. "Ceny doporučujeme, ale netvoříme. Někde bude 95 korun, někde 105 korun. Liší se to regionálně. Nejnižší ceny jsou na sádkách," řekl Provázek. V jižních Čechách tak budou ceny nízké, v dalších krajích poroste cena kvůli dopravě, manipulaci s rybami a nájmům za stánky.

"V březnu a dubnu obchod totálně zkolaboval. Okolní státy začaly omezovat činnost, zaznamenali jsme velké problémy v odbytu. Výpadek tržeb byl řádově v milionech. Za léto jsme výpadek nedohnali a jsme v nejistotě, co se bude dít poslední tři zbylé měsíce roku," řekl Malecha.

Podle Provázka na jaře prodej na evropském trhu stagnoval. "Když začalo rozvolňování, trh v zahraničí se oživil. Na lidech byla vidět euforie, začala fungovat i turistika na Třeboňsku," řekl Provázek. Dodal, že nyní mají smlouvy na odbyt jen poloviny ryb z podzimních výlovů.

Z výlovů, jež začaly v polovině září, čeká Rybářství Třeboň výnos 2100 tun tržních ryb a 300 tun vedlejších ryb. Fish Market je výhradním prodejcem živých ryb a výrobků z ryb holdingu Rybářství Třeboň. Hlavním artiklem jsou živé ryby, především kapr šupinatý a lysý. Přibližně 75 procent produkce ryb vyváží do Evropy, 25 procent jde na domácí trh převážně před Vánoci. Nejvíc firma vyváží do Německa a Polska, také do Francie, Rumunska či Itálie.