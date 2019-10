Začal výlov Rožmberka, v Jistebníku jsou k mání i candáti

Rožmberk (Jindřichohradecko)/Jistebník (Novojičínsko) - Třeboňští rybáři zahájili třídenní výlov největšího českého rybníka Rožmberk. Čekají 150 tun tržních ryb jako loni, kdy výlov přilákal 50.000 lidí. Firma Chov ryb Jistebník zahájila na sádkách prodej ryb. Ceny jsou stejné jako loni, k mání jsou i tolstolobici a candáti.

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, chce od října do listopadu vylovit z 250 rybníků 2400 tun ryb, hlavně kaprů. Při výlovech bude na hrázích stát kilogram kapra 85 Kč. Velkoobchodním odběratelům rybářství doporučuje koncovou cenu při vánočním prodeji u stánků kolem 100 korun za kilogram kapra výběrového. Obě ceny jsou stejné jako loni. Z Rožmberka čeká firma 150 tun ryb: 120 tun kapra a 30 tun dalších druhů ryb.

Ceny na vánočním trhu se budou lišit podle regionů. Nejnižší budou v jižních Čechách, v dalších krajích poroste cena kvůli dopravě, manipulaci s rybou či nájmům za prodejní místa.

Výlov začal v 7:30. Při prvním zátahu takzvaní pěšáci a hajní táhli síť zvanou nevod, další rybáři na lodích ji přidržovali, aby do ní nabrali ryby. Porybný řídí zátah tak, aby do nevodu chytil co nejvíce ryb. Když je jich dost, nevod se uzavře. Zájem o výlov je podobný jako loni. "Dnes hlavně děti, školy," řekl Malecha po 12:00.

Při výlovu budou některé silnice jednosměrné. Řidiči, kteří pojedou od Třeboně, odbočí za železničním přejezdem vpravo na obec Lužnice. Bezplatné parkoviště je u rybníka. Silničáři, kteří opravují silnici I/34 u Třeboně, ji tento víkend obousměrně zprůjezdnili, s omezenou rychlostí, jak řekla ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

"Už by se nemělo frézovat, návštěvníci budou pouze projíždět stavbou, takže jen zpomalení. My jsme dosud nezaznamenali žádné problémy," řekla dnes ČTK mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová.

Pod hrází budou ukázky rybářského nářadí, děti zkusí chytat ryby na sádkách. K jídlu budou rybí polévky, filety, kapří hranolky i Jihočeské jerky ze sušeného rybího masa. Ženy baštýřů smaží rybí řízky. "Zaregistrovali jsme si i ochrannou známku Třeboňské baštýřky," řekl Malecha. Loni se při výlovu prodalo 2800 porcí kapra.

Rybník Rožmberk loví rybáři každoročně od roku 2012, předtím to dělali ob rok, střídavě lovili Rožmberk a rybník Dvořiště (337 hektarů). Jeho zázemí ale už nestačilo zájmu lidí. Teď loví Dvořiště jednou za dva roky. Tradice výlovu sahá do první republiky, kdy na výlov Rožmberka jezdil i Tomáš Garrigue Masaryk a z Prahy se vypravovaly zvláštní vlaky. Dnes jsou každý rok v Třeboni plné penziony i restaurace, řekl Malecha.

Většinu ryb v Rožmberku tvoří kapři, zbytek amuři, tolstolobici, líni a dravci. Každý rok jsou rybáři zvědaví, zda chytí dvoumetrového a čtyřicetikilového sumce Standu. Loni ho chytili a pustili zpět. "Je to lišák, ne vždy se ho podaří chytit," řekl Malecha.

Rybářství Třeboň se podílí na tuzemské produkci ryb 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapr, zbytek lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik a okoun. Společnost má 100 zaměstnanců, hospodaří na 450 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na export jde 65 až 70 procent ryb.

Na sádkách v Jistebníku začal prodej ryb, k mání jsou i candáti

Společnost Chov ryb Jistebník dnes na svých sádkách v Jistebníku na Novojičínsku zahájila prodej ryb. Ceny se oproti loňsku nezměnily a ryby jsou letos poměrně velké. ČTK to řekl jednatel společnosti Jan Stehlík.

"Ryby jsou letos pěkné. Z rybníka, ze kterého jsme teď lovili, měly váhu v průměru tři až 3,3 kilogramu, takže jsou poměrně velké a očekáváme podobné výlovy i v následujících týdnech na dalších rybnících. Průměr ty tři kilogramy by ryby měly mít," řekl Stehlík.

Také letos sice bylo sucho, ale podle jednatele do chovu ryb v Jistebníku zasáhli spíš bobři. Rybníky jsou v Chráněné krajinné oblasti Poodří. "Ne, že by bobři přímo postavili hráz, ale částečně zahradili a trošku komplikovali přítok, vody teklo méně. Museli jsme to, samozřejmě ve spolupráci s CHKO, nějak pořešit. Ale podařilo se to, takže nás to nějak extrémně neovlivnilo," řekl Stehlík.

Společnost Chov ryb Jistebník vyprodukuje ročně okolo 150 tun ryb, převažují kapři. V nabídce na sádkách v Jistebníku jsou nyní také tolstolobici a candáti a také nástražní rybičky pro rybáře.

"Máme ceny úplně stejné jako minulý rok," řekl Stehlík. Cena za kilogram je u kaprů 89 korun za kilogram, u tolstolobiků 45 korun a u candátů 350 korun. Až budou v prodeji, budou ceny dalších ryb 100 korun za kilogram u amurů, 200 korun u sumců, 250 korun u štik, 25 korun u karasů a 150 korun za kilogram u línů. Nástražní rybky stojí 180 korun za kilogram.

Ryby se na sádkách v Jistebníku zatím budou prodávat v pátky od 08:00 do 16:00 a v soboty od 08:00 do 12:00. Od 30. října už ale bude prodej denně. Výlov svého největšího rybníka Bezruč, který je s rozlohou 75 hektarů i největším rybníkem v Moravskoslezském kraji, společnost chystá na 8. až 10. listopadu.