Rožmberk (Jindřichohradecko) - Třeboňští rybáři po roce začali s třídenním výlovem největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Čekají výnos 150 tun tržních ryb, zhruba o deset tu méně než loni. Výlov loni přilákal 55.000 lidí. ČTK to řekl předseda představenstva rybářství Třeboň Josef Malecha. Výlov potrvá do 14. října.

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, chce na podzim vylovit z 250 rybníků 2200 tun ryb, hlavně kaprů. Při podzimních výlovech bude na hrázích kilogram ryb prodávat za 85 Kč, meziročně o deset Kč dráž. Z Rožmberka čekají rybáři 150 tun ryb, z toho 130 tun kapra a 20 tun dalších druhů ryb. Podzimní výlovy zakončí výlovem rybníka Svět od 19. do 22. listopadu. "Pro vánoční trh jsou ryby zajištěné," řekl Malecha.

Ceny za kilogram ryby při výlovech na hrázích budou 85 Kč za kilogram za normálního kapra a 92 Kč za kategorii výběr. ČTK to dnes řekl předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek.

Výlov začal v 7:30. Zátah začal tak, že takzvaní pěšáci a hajní táhli síť zvanou nevod, další rybáři na lodích ji přidržovali, aby do ní nabrali ryby. Nevod má dvě žíně: a horní jsou plováky, aby se vznášela na hladině, spodní, která má olověná závaží, přidržují rybáři pomocí dřev, aby nabrali tolik ryb, kolik potřebují.

"Síť se nesmí zaříznout do bahna, aby nenabrali valacha (bahno), provázky by pak nebyly schopné síť utáhnout. Když to udělají, ostatní rybáři si z dotyčného dělají srandu - v minulosti musel ten, kdo tam valacha dostal, rybářské partě něco zaplatit," řekl Malecha.

Vypouštět rybník začali 14 dní před výlovem. Ryby pak vozí na sádky v Třeboni. Na výlovu se podílí 40 rybářů a studenti střední rybářské školy. Dalších 50 zaměstnanců firmy zajišťuje ostatní práce.

Pod hrází budou ukázky rybářského nářadí, rybářské muzeum, děti zkusí chytat ryby na sádkách. K jídlu budou rybí polévky, filety, kapří hranolky i Jihočeské jerky ze sušeného rybího masa. Kapří řízky smaží deset Třeboňských baštýřek, manželky rybářů. "V loňském roce jsme prodali za tři dny 2600 řízků, což je hodně," řekl Malecha.

Při výlovu budou dočasně některé silnice jednosměrné. Řidiči, kteří pojedou od Třeboně, odbočí za železničním přejezdem vpravo na obec Lužnice. Bezplatné parkoviště je přímo u rybníka.

Rybník Rožmberk loví rybáři každoročně od roku 2012, předtím to dělali ob rok. Tradice sahá do první republiky, kdy na výlov jezdil i Tomáš Garrigue Masaryk a z Prahy se vypravovaly zvláštní vlaky. Většinu ryb v Rožmberku tvoří kapři, zbytek amuři, tolstolobici, líni a dravci.

Rybářství Třeboň se podílí na tuzemské produkci ryb 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapr, zbytek lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik a okoun. Společnost má 100 zaměstnanců, hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na export jde 65 až 70 procent ryb.