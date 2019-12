Začal summit EU, lídry čeká pře o klimatickou neutralitu

Brusel - Prezidenti a premiéři členských zemí Evropské unie zahájili v Bruselu summit, na němž je čeká dlouhá debata o klimatických závazcích. Velká většina státníků je připravena podpořit příslib, že EU do poloviny století dosáhne takzvané klimatické neutrality. Premiéři Česka, Polska a Maďarska však chtějí své podpisy připojit pouze tehdy, když nebude mít transformace zásadní negativní dopady na jejich hospodářství.

Fotogalerie

Nový předseda Evropské rady Charles Michel chce vůdce 27 zemí bez Británie přesvědčit, že přechod k ekologicky odpovědnějšímu hospodářství je pro Evropu šancí k dalšímu ekonomickému růstu. Tři visegrádské státy však namítají, že vyrábějí velkou část energie z fosilních zdrojů a transformace je bude stát víc. Proto chtějí dnes vyjednat co nejkonkrétnější podmínky podpory pro své regiony.

Další sporný bod se týká jaderné energie. Navržené závěry summitu zmiňují, že každá země o svém energetickém mixu rozhodne sama.

Český premiér Andrej Babiš a jeho maďarský kolega Viktor Orbán však před jednáním hovořili o tom, že chtějí konkrétní zmínku, která by umožnila podporu jaderné energie. Proti se staví Rakousko či Lucembursko. Právě složitá dohoda na tomto bodě bude podle diplomatů zásadní pro úspěch dnešního jednání.

Visegrádské země již uhlíkovou neutralitu zablokovaly na červnovém summitu, nyní je však tlak na její schválení výrazně větší i vzhledem k vrcholícímu klimatickému summitu v Madridu. Lídrům to před jednáním dalo najevo několik desítek aktivistů Greenpeace, kteří vylezli na budovu Evropské rady a vyvěsili tam transparent varující před klimatickou katastrofou.

Po jednání o klimatu se prezidenti a premiéři sejdou k pracovní večeři, na níž budou debatovat o víceletém rozpočtu EU. Unijní lídři by měli přednést své názory na návrh připravený finským předsednictvím a pověřit Michela, aby vedl v příštích měsících další vyjednávání.

Ohledně klimatické neutrality Babiš doufá v kompromis lídrů EU

Premiér Andrej Babiš doufá, že lídři zemí Evropské unie naleznou v debatě o takzvaně klimaticky neutrální unii kompromis a že tento cíl nebude na začínajícím summitu EU znovu zablokován. Nejdůležitější je pro něj to, aby Česko mohlo i nadále rozhodovat o tom, z jakých zdrojů bude vyrábět elektřinu. Babiš to dnes řekl novinářům při příchodu na zasedání Evropské rady.

"Doufám, že nebude blokace, že se domluvíme na nějakém kompromisu," odpověděl Babiš na otázku, zda je připraven postupovat stejně jako v létě. Česko se v tomto ohledu před summitem dostalo do sporu zejména s Rakouskem kvůli přístupu k jaderné energetice. Babiš požadoval, aby lídři EU uznali jádro jako "čistý" zdroj a umožnili jeho podporu z unijních peněz.

Podle posledního vyjádření je pro Babiše nejdůležitější energetická bezpečnost a "to, aby my jsme si mohli rozhodnout, jakou energii budeme vyrábět".

Předběžný návrh závěrů summitu, který má ČTK k dispozici, ujištění v tomto smyslu obsahuje. "Evropská rada uznává potřebu zajistit energetickou bezpečnost a respektovat právo členských států rozhodovat o svých energetických mixech," píše se v dokumentu. Před odletem do Bruselu ale Babiš naznačil, že tato formulace pro něj není dostatečná. Má obavu, že Evropská komise (EK) nebo někteří členové EU budou chtít blokovat výstavbu nových českých jaderných bloků.

Babiš už dnes na schůzi evropských liberálů o záležitosti hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který by podle něj měl jadernou energetiku prosazovat, protože "má 60 jaderných elektráren". "Oni argumentují tím, že - a to je pravda - my si můžeme vlastně vybrat svobodně ten energetický mix, ale samozřejmě bude to debata," řekl předseda české vlády.