Brusel - V Bruselu začal dvoudenní summit Evropské unie, kde se přinejmenším dnes veškerá pozornost soustředí na téma brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová totiž ve středu požádala o odklad termínu odchodu Británie z EU, který by se podle původních plánů měl uskutečnit již za osm dní. Hlavy států a vlád sedmadvacítky se nyní musejí rozhodnout, zda odklad Londýnu umožní a za jakých podmínek. Velká debata se zřejmě povede o tom, jak dlouho by případný odklad měl trvat, a to zejména s ohledem na nadcházející květnové volby do Evropského parlamentu.

Ještě před začátkem vrcholného setkání se někteří politici sešli k dvoustranným schůzkám; na jedné z nich spolu hovořili německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron, na další britská premiérka a předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten podmiňuje souhlas s žádostí Londýna o "krátký odklad" brexitu tím, že britský parlament příští týden na třetí pokus konečně schválí od prosince hotový text dohody o spořádaném brexitu.

Stejnou podmínku mají i další politici, včetně francouzského prezidenta Macrona. Ten novinářům ještě před začátkem summitu řekl, že pokud by Británie stála o delší odklad brexitu, musela by důkladně vysvětlit své další záměry a jasně zdůvodnit, jak by získaný čas využila.

Ačkoli ke krátkému odložení britského odchodu z EU se většina prezidentů a premiérů včetně šéfa české vlády Andreje Babiše staví vstřícně, může být kamenem úrazu určení přesného data. Mayová v žádosti uvedla 30. června, právníci Evropské komise ale opakovaně upozorňují, že Británie by měla odejít nejpozději 22. května, jinak by se totiž podle nich musela zúčastnit voleb do Evropského parlamentu.

Brexit bude první nejsledovanější částí dnešních diskusí, hned po tradičním krátkém setkání s předsedou europarlamentu Antoniem Tajanim. U večeře pak šéfy států a vlád čeká strategická debata o budoucnosti vztahů mezi Evropou a světově stále významnější Čínou.

Babiš: Summit čeká otázka, jak dlouhý by měl odklad brexitu být

Před prezidenty a premiéry 27 zemí Evropské unie stojí po žádosti Mayové o odložení brexitu otázka, jak dlouho by měl takový odklad trvat. Novinářům to při příchodu na summit řekl premiér Babiš.

"Většina s tím (odkladem) souhlasí, ale musíme mít jistotu, že to už konečně rozsekne," poznamenal Babiš osm dní před původně předpokládaným datem britského odchodu z unie.

Mayová ve středu požádala o přeložení brexitu z 29. března na 30. června. Toto datum je ale kvůli konání eurovoleb na konci května pro mnohé členské státy, ale i pro právníky unijních institucí kontroverzní.

Předseda unijních schůzek Donald Tusk už ve středu potvrzení "krátkého odkladu" brexitu podmínil tím, že britská sněmovna příští týden na třetí pokus schválí od prosince dojednaný text o spořádaném odchodu Británie z EU.

Pokud se smlouvu Mayové ani tentokrát prosadit nepodaří, nevyloučil Tusk svolání mimořádného summitu EU za týden. Podle Babiše je takový vývoj teoreticky možný, on sám však předpokládá, že summit svolán nebude.