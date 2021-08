Začal soud se zpěvákem R. Kellym, čelí obviněním ze sexuálního obtěžování

New York - U federálního soudu v newyorské čtvrti Brooklyn začal soudní proces se zpěvákem R. Kellym, kteří čelí řadě obvinění ze sexuálního obtěžování, vydírání, či úplatkářství, za něž mu hrozí až doživotní vězení. Prokuratura v úvodní řeči označila hvězdu stylu R&B za predátora, který dvě desetiletí systematicky zneužíval řadu žen a nezletilých dívek. Zpěvák všechna obvinění popírá.

Prokurátorka Maria Melendezová v úvodní řeči řekla, že Kelly využíval lží, manipulací, výhrůžek a fyzického násilí, aby získal nad svými oběťmi převahu. Svoje sexuální výstřelky si přitom údajně často natáčel. Zpěvák podle obžaloby využíval sofistikované sítě manažerů, bodyguardů a dalších členů svého týmu, kteří pro něj hledali dívky a ženy, jež zpěvák následně zneužíval.

Prokuratura tvrdí, že od svých obětí vyžadoval absolutní poslušnost, bez povolení jim údajně ani nedovolil odejít na záchod, zakazoval jim, aby se dívaly na jiné muže a chtěl po nich, aby mu říkaly "taťko" (daddy).

Nutil přitom svoje oběti k napsání sebeobviňujících dopisů a následně hrozil jejich zveřejněním, pokud jej zneužívané osoby neuposlechnou, nebo se od něj pokusí utéct, tvrdí obžaloba.

"Tato kauza se týká predátora," řekla v úvodní řeči Melendezová. "V této kauze nejde o celebritu, která má hodně ráda večírky," dodala.

Kellyho právní tým všechna obvinění odmítá a žalující označuje za naštvané fanynky, které nejprve zoufale toužily být ve zpěvákově přítomnosti a až později přišly s příběhy o zneužívání.

Soudní řízení s Kellym, který je trojnásobným držitelem ceny Grammy a celosvětově proslul zejména hitem "I Believe I Can Fly", je vyvrcholením hromadících se podezření a obvinění, které pronikly na veřejnosti v posledních letech. Řada se jich objevila v dokumentu z roku 2019 nazvaném R. Kelly a jeho oběti. Začátek soudního líčení byl několikrát odložen kvůli pandemii covidu-19 a podle agentury Reuters potrvá asi měsíc.

Kelly již strávil přes dva roky ve vazbě. Pokud by byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby, hrozilo by mu deset let za mřížemi až doživotí. I kdyby byl v tomto procesu osvobozen, čelí ve státech Illinois a Minnesota dalším podobným obviněním, která rovněž odmítá.