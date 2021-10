Začal soud s magazínem Legalizace kvůli obžalobě ze šíření toxikomanie

Bruntál - Okresní soud v Bruntále dnes začal projednávat kauzu magazínu Legalizace a jeho šéfredaktora Roberta Veverky, kteří jsou obžalováni ze šíření toxikomanie. Podle obžaloby časopis propagoval drogy. Veverkovi za to hrozí až pět let vězení. Veverka dnes řekl novinářům, že své trestní stíhání považuje za přehnané a zbytečné. Do Bruntálu s ním dorazilo z Prahy několik jeho příznivců.

Fotogalerie

"Nepsal jsem texty, které by nabádaly k páchání trestné činnosti. Stejně tak jsem nedistribuoval nic, co by mohlo být jako protiprávní zboží, všechno je to volně dostupné," řekl Veverka. K jednání dorazil v saku a tričku s nápisem "Osvěta není zločin".

Uvedl, že je stíhán za poskytování informací, za osvětu na poli protidrogové problematiky a ve věcech konopí. "Po deseti letech mé práce se ukázalo, že údajně páchám protiprávní činnost. Myslím, že s ohledem na komplexnost časopisu a záběr informací, a do jaké míry je to odborné periodikum, ač populárně psané, tak pokrývá poměrně širokou paletu odborných textů, považuji to za trošku unáhlený soud," řekl Veverka.

Kvůli pandemické situaci byl počet lidí v soudní síni omezený. Dovnitř šla kromě účastníků jednání asi desítka lidí, skoro výhradně novinářů.

Čtení obžaloby zabralo více než hodinu. Policie zkoumala 60 čísel časopisu z let 2010 až 2020 a podle obžaloby tam našla více než 200 protiprávních skutků. Státní zástupce Jan Žalman v obžalobě vyjmenoval všechny články, které podle něj porušovaly zákon. Šlo například o recepty na jídla s obsahem konopí a další texty, které podle obžaloby vyzdvihovaly účinky látek a navozovaly dojem legality pěstování konopí a výroby drog z něj.

"Uváděli články obsahující návody zaměřené na pěstování konopí se zaměřením na dosažení co největších výnosů, prezentací jednotlivé pěstební techniky, kterou je možné využít k pěstování rostliny konopí, taktéž uvádění jednotlivých odrůd konopí setého, a to při zdůraznění jejich vlastností, jako je chuť, vůně, obsah účinných látek včetně látky THC," řekl novinářům Žalman. Stejně tak podle něj v magazínu vycházela poměrně rozsáhlá inzerce opět zaměřená na technické vybavení sloužící k pěstování konopí či semena nejrůznějších odrůd, opět při zdůraznění jejich vlastností.

Nejméně jeden člověk se podle obžaloby nechal inspirovat, sehnal si semena a podle rad a návodů v časopisu z nich vypěstoval a zpracoval rostliny se zakázanou látkou THC. Tak se podle Veverky, který je za Piráty zastupitelem v Praze 2, dostal případ k bruntálskému soudu: Policie vyšetřovala člověka, co na Bruntálsku neoprávněně pěstoval konopí. Žalman řekl, že v kauze z roku 2018 šlo o člověka, který konopí s vysokým obsahem látky THC vypěstoval na základě semen distribuovaných právě v rámci magazínu Legalizace.

Veverka na stránkách časopisu uvedl, že obžaloba je zpracovaná účelově, stigmatizačně až lživě a stojí na mylném dojmu a omezeném výkladu policie, že pěstování a zpracování konopí je nelegální nebo že jakákoli zmínka o konopí je automaticky šířením toxikomanie. Veverka dává obžalobu i do souvislosti s tím, že loni kandidoval za Piráty do Senátu. Do té doby podle něj časopis za 11 let své existence nikomu nevadil.

Server Seznam Zprávy uvedl, že policejnímu obvinění a obžalobě se podivuje i část odborníků. "Paragraf o šíření toxikomanie je problémový, není dobře napsaný. Dá se jím napadnout prakticky cokoliv a zrovna v tomto případě je to absurdní," řekla serveru Hana Gabrielová, která byla v roce 2011 členkou petičního výboru za léčebné konopí.

Magazín Legalizace je dvouměsíčník nejen o konopí. Uvádí, že jeho cílem je poskytovat ucelené, komplexní, objektivní a vyvážené informace o rostlině konopí i nezaujatě informovat o drogové problematice. Obvinění z šíření toxikomanie považuje magazín za systémovou chybu a prokazatelnou neznalost konopné legislativy, ale zároveň za hrubé omezování svobody projevu a práva na informace.