Wiesbaden - V německém Wiesbadenu začal za zostřených bezpečnostních opatření soud s 22letým Iráčanem Alim B. obžalovaným z loňské vraždy a znásilnění 14leté dívky. Obhájce obžalovaného podle agentury DPA krátce po zahájení procesu řekl, že jeho mandant se hodlá k obviněním vyjádřit. Proces, který provází velký mediální zájem, by měl trvat nejméně do začátku května.

Muži, kterého média identifikovala jako Alího Bašára, klade německá justice za vinu, že loni v noci z 22. na 23. května znásilnil 14letou školačku z Mohuče Susannu. Když dívka pohrozila, že půjde na policii, zákeřně ji uškrtil, tvrdí obžaloba.

Pachatel poté s dosud neznámou osobou údajně vyhloubil díru, do níž zahrabal tělo oběti. Z jejího mobilu pak napsal její matce krátkou zprávu, která měla vyvolat dojem, že Susanna je v Paříži.

Po následném útěku do Iráku a dopadení tamními úřady byl Ali B. později za doprovodu německé policie eskortován zpět do Německa, kde se stejně jako v Iráku k vraždě dívky pocházející z Mohuče přiznal. Zároveň ale popřel, že by ji znásilnil.

Tělo Susanny bylo nalezeno po rozsáhlém pátrání 6. června 2018 v malém lesíku ve wiesbadenské městské části Erbenheim.

Ali B. žil v Německu i s rodinou jako žadatel o azyl od roku 2015. Případ vyvolal na německé politické scéně ostrou debatu. Řada politiků tak varovala před populismem a paušálním obviňováním migrantů, podle dalších kauza vzbudila pochybnosti o práci německých úřadů.