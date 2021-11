Začal soud s dozorci z Rýnovic, podle spisu svévolně trestali vězně, i fyzicky

Jablonec nad Nisou - V Jablonci nad Nisou dnes začal soud se třemi dozorci z věznice Rýnovice, jednání je neveřejné. Podle státního zástupce svévolně trestali vězně, a to i fyzicky kopanci a fackami. Obžalování jsou ze zneužití pravomoci úřední osoby a z přečinu porušení povinnosti dozorčí služby. Dvěma hrozí až deset let vězení a jednomu pět let. Z toho samého je v dalších třech kauzách obžalováno dalších 12 dozorců z Rýnovic.

"Byly podány čtyři obžaloby celkem na 15 lidí," řekl dnes novinářům státní zástupce Martin Tvrdík. Podle něj obžalovaní dozorci nezvládli vypjaté emoční situace a místo toho, aby postupovali zákonným způsobem, tak vězně svévolně trestali za jejich nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu. "Měli to udělat zákonným způsobem, ale oni podle obžaloby, podle shromážděných důkazů je fyzicky trestali, to znamená nějaké facky, nějaké kopance a tak dále," uvedl státní zástupce. Obžaloba se mimo jiné opírá o kamerové záznamy pořízené při vyšetřování.

Soudy se ve všech případech budou zabývat jednáním dozorců na oddělení výkonu kázeňských trestů, a to v období od února 2020 do ledna 2021. "To oddělení je vlastně vězení ve věznici, kdy odsouzení trpí různými psychickými problémy, jsou velice těžko zvladatelní a práce příslušníků vězeňské služby je velice psychicky náročná," uvedl Tvrdík. Mluvčí věznice Rýnovice Monika Králová dnes ČTK řekla, že nikdo z obžalovaných dozorců nebyl postaven mimo službu. "Ctíme presumci neviny," dodala. Ve věznici pracuje 225 lidí, z toho je 135 příslušníků a z nich je dozorců 42. K naplnění stavu chybí věznici 13 dozorců.

Dnešní jednání je neveřejné, jako důvod soud uvedl zhoršenou epidemickou situaci. Na Jablonecku za předchozích sedm dnů přibylo na 100.000 obyvatel skoro 350 nových případů koronaviru. Tři muži v tomto případě čelí obžalobě z protiprávního jednání ve čtyřech případech. "Ve třech případech se má jednat o svévolné trestání odsouzeného v rovině fyzické a jednou je to odepření vycházky," řekl Tvrdík. Na dotazy novinářů obžalovaní před zahájením líčení nijak nereagovali.