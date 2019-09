Začal školní rok, školáky přivítala řada politiků

Praha - V mateřských, základních a středních školách dnes začal nový školní rok. Do lavic poprvé usedlo asi 107.800 prvňáčků, zřejmě méně než loni. Některým z nich dnes v Základní škole Slezská v Třinci na Frýdecko-Místecku popřál prezident Miloš Zeman, aby byli zvědaví. Školáky navštívili i další politici. Na některých místech se otevřely nově postavené či zrekonstruované školy.

Prezident přišel do školy se svou ženou Ivanou a moravskoslezským policejním ředitelem Tomášem Kuželem, kteří dětem rozdali knížky policejních pohádek. Zeman žákům řekl, aby nečekali, co objeví v učebnicích, ale sami se snažili hledat třeba na internetu. Jako příklad uvedl program Earth, který umožňuje najít jakékoli místo na Zemi v trojrozměrném zobrazení. Vyzval je, aby byli zvědaví.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) se rozhodl pro soukromou akci bez pozornosti médií a v Brně doprovodil do první třídy svou dceru. V Pražské konzervatoři se zahájení školního roku zúčastnil nový ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Vyprávěl studentům o svých zkušenostech ze zahraniční politiky a uvedl, že kultura mu v této práci otevírala v zahraniční cestu diplomatům i byznysmenům.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) spolu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) navštívili Smíchovskou střední průmyslovou školu v Praze, kde se díky dotaci z magistrátu otevřela nová laboratoř zaměřená na takzvaný internet věcí (IoT). A na žáky prvních ročníků Střední odborné školy Jarov v Praze 9 se přišel podívat prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, který budoucí řemeslníky požádal, aby školu dokončili a zůstali v oboru, protože dnešní společnost je potřebuje.

Podle Národního ústavu pro vzdělávání zaznamenaly všechny obory vzdělávání v posledním desetiletí v důsledku demografického vývoje úbytek žáků, a rozdělení studentů v nich se proti roku 2008 příliš neliší. Podíl přijatých do oborů s výučním listem činil před 11 lety 30,3 procenta všech prváků, do září 2012 se zvýšil na 32,1 procenta a v uplynulém roce činil 29,4 procenta. Navzdory poklesu zájmu o učební obory registrovaly loni zejména některé technické obory nárůst. Například počet přijatých do elektrotechnických oborů meziročně stoupl o jeden procentní bod.

Na některých místech se dnes také otevřely nové nebo opravené školy. Například v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku dnes žáci usedli do lavic v nové budově za 51,5 milionu korun a do dvou budov liberecké základní škole na náměstí Míru se děti vrátily po 14 měsících oprav za zhruba 74 milionů korun bez daně.

Celkem by v novém školním roce mělo do základních škol chodit asi 953.500 dětí, tedy o přibližně 12.500 víc než loni. Do denního studia ve středních školách nastoupilo dnes podle odhadu ministerstva školství kolem 409.000 žáků, meziročně zhruba o 5000 více.