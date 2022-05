Začal se boural nájezd na Barrandovský most, větší problémy v dopravě nejsou

Začátek bourání nájezdu na Barrandovský most ze Strakonické ulice, 18. května 2022, Praha.

Praha - Silničáři v Praze dnes začali bourat nájezd na rekonstruovaný Barrandovský most ze Strakonické ulice, kvůli tomu je v místě zúžen průjezd. Na Strakonické ulici se ve směru do centra tvořila v ranní špičce kolona od chuchelského závodiště, která byla srovnatelná s kolonami, které se v místě tvořily v minulých dnech. Podle pražské Technické správy komunikací (TSK) byla kolem 9:00 v místě doprava na stupni čtyři z pěti. Větší problémy v dopravě nejsou, intenzivnější doprava byla v ranní špičce na některých objízdných trasách. Vyplývá to z údajů TSK a dopravních aplikací.

Kvůli bourání nájezdu je doprava na Strakonické stažena ze dvou jízdních pruhů do jednoho, omezení potrvá deset dnů. Oprava mostu z roku 1983, který je součástí městského okruhu, začala v pondělí frézováním vozovky a je rozložena do několika roků. Letos práce potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu korun. Po demolici nynější rampy začne stavba nové rampy. Větší problémy v dopravě na opravovaném mostě zatím nebyly.

Řidiči by měli po dobu oprav mostu, který je nejvytíženější komunikací v Praze, využívat podle TSK objízdné trasy, které vedou zejména po Pražském okruhu, kde byl dočasně otevřen sjezd na Písnici, u Lihovaru vznikla rampa pro otáčení a byla rozšířena kapacita křižovatky u mostu Závodu míru na Zbraslavi. TSK rovněž doporučuje řidičům, aby při jízdě využívali mobilní aplikace, které na základě reálných dat z provozu najdou optimální trasu.