Začal projekt Stezky z lásky, cílem je oprava turistických tras v celé ČR

Bocanovice (Frýdecko-Místecko) - Skupina dobrovolníků se dnes na okraji obce Bocanovice na Frýdecko-Místecku pustila do budování chodníku na podmáčené stezce a malé lávky přes potok. Zahájili tak projekt Stezky z lásky, jehož cílem je postupná obnova poškozených turistických tras a čištění studánek v celém Česku. Předseda Klubu českých turistů (KČT) Jiří Homolka novinářům řekl, že délka poškozených úseků činí přibližně 4000 kilometrů. Organizátory projektu jsou kromě KČT společnosti RegioJet a Kofola, které počítají s tím, že do něj v příštích letech vloží miliony korun.

"Chceme oslovit lidi, kteří mají rádi přírodu a hory a chtějí dát to nejlepší, co v sobě mají, to znamená kus sebe a svůj volný čas, a pomoci nám při opravách neprůchodných částí cest turistického značení. Po kůrovci a následné intenzivní těžbě odhadujeme, že cca deset procent úseků je poškozených, což dělá asi 4000 kilometrů," řekl Homolka.

Nejvíce poškozených tras je podle něj v Beskydech v Moravskoslezském a Zlínském kraji, hodně jich je i v Jeseníkách. "Bylo tady hodně lesů napadených kůrovcem, ale je tady i hornatá, náročnější krajina než například na Vysočině. To znamená, je tady víc stezek a podmáčených míst," řekl Homolka. KČT chce uvést do původního stavu právě místa zničená po kůrovcové těžbě, kde vznikly třeba bažiny nebo nová prameniště.

"Velmi dobře spolupracujeme s Lesy České republiky, které nám vycházejí vstříc. Většinou nám nachystají stromy, které si můžeme pokácet a z kterých můžeme ty chodníky dělat," řekl předseda KČT.

Majitel dopravní firmy RegioJet Radim Jančura řekl, že nejde jen o opravu stezek. "Cílem není jen ochrana přírody. To je až to druhotné. Ale prvotní je, že lidem je smutno. Cítí se osamělí a často vyrážejí do přírody sami, což je fajn na klid duše, ale nevyřeší to jejich samotu. Tyto dobrovolnické akce mají za úkol, aby se lidé poznávali. Ti, co mají rádi přírodu, se setkají v přírodě. A třeba z toho budou i nějaké lásky," řekl Jančura.

Uvedl, že lidem adresují tři výzvy. "Jedna je: Zmapuj stezky, které jsou zničené. Oprav je. A třetí je: Navrhni odklon stezky tak, aby šla mimo asfalt anebo mimo lesní cestu, která je sice v některých obdobích hezká, ale když zaprší nebo se stahuje dřevo, tak je zničená. A věřím, že těchto akcí budou každý rok desítky, možná i stovky," řekl Jančura.

Dobrovolníci budou mít zajištěno ubytování a stravu, Kofola s RegioJetem zaplatí i další náklady. Jančura řekl, že předpokládá, že do projektu investují řádově miliony korun. "Neřekli jsme si limit, my jsme si řekli, že nás to bude bavit a bude to mít smysl, tak je to bez limitu. Limit je počet stezek, které jsou zničené, což si myslím, že je jich hodně. Hodně práce bude s odkloňováním stezek," řekl Jančura.

Majitel RegioJetu se dnes zapojil do práce na budování chodníku stejně jako generální ředitel Skupiny Kofola Jannis Samaras. "Kofola k turistice patří, že jo? A Češi jsou vášniví turisti. Teď, když jsme dělali průzkum, jak by chtěli strávit Láskyplný páteček s partnerem, tak jednoznačně, o parník, vyhrál pobyt v přírodě. To je něco, co nás v Česku i na Slovensku spojuje," řekl Samaras. Odhaduje, že projekt potrvá asi deset let. "To není ani na rok ani na dva. Ale většinou děláme věci dlouhodobě, stabilně, takže to je takový desetiletý program," řekl Samaras.

Homolka řekl, že letos plánují asi deset takových akcí. Nejbližší bude hned v sobotu u chaty Kusalíno ve Vsetínských Beskydech. Členové turistického oddílu mládeže i další dobrovolníci tam budou čistit žlutou turistickou trasu a studánku.

Dvě akce se uskuteční v sobotu 17. června. Půjde o opravu chodníčku a studánky u chaty Prašivá ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku a o úklid a odstranění následků požáru rozhledny Vlčí hora v Krásné Lípě na Děčínsku.

Místa, kde se dobrovolnické akce uskuteční, vybírá KČT. Navrhovat je ale mohou i sami turisté prostřednictvím nového webu stezkyzlasky.cz. Tam se dobrovolníci rovněž mohou na akce hlásit.

"Předpokládáme, že brigádníci budou mít nějakou minimální zručnost práce v lese, že budou umět třeba aspoň trošku se sekerou, s pilou. Když budou umět s motorovou pilou, tak je to vítáno," řekl Homolka.