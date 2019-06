Začal prodej vstupenek na OH v Tokiu, stála se virtuální fronta

ČTK/AP/Jae C. Hong

Ilustrační foto - Logo olympijských a paralympijských her v Tokiu 2020.

Ilustrační foto - Logo olympijských a paralympijských her v Tokiu 2020. ČTK/AP/Jae C. Hong

Tokio - Čtyři sta dnů před startem olympijských her 2020 v Tokiu začal celosvětový prodej vstupenek. Lístky je možné koupit přímo od pořadatelů, v Česku jsou oficiálními prodejci dvě cestovní kanceláře IBTravel a Invia.cz, které nabízejí samostatné vstupenky i balíčky s ubytováním a dopravou.

Na vstupenky na oficiální webové stránce her se odpoledne stála virtuální fronta. Zájemce se dostal na více než 140.000. místo a web upozorňoval, že 'fronta', kterou prošlapával panáček v šedém poli, je na více než hodinu.

Na tokijské hry je vyčleněno přibližně 7,8 milionu lístků, přičemž pro zahraniční fanoušky je vyhrazeno 20 až 30 procent. Nejlevnější lístky je možné pořídit za 2500 jenů (500 korun), nejdražší jsou tradičně na slavnostní zahájení her, které stojí až 300.000 jenů (přes 60 tisíc korun). Zhruba polovina z celkového počtu lístků na olympijská sportoviště by neměla přesáhnout cenu 8000 jenů (1600 korun).

Český olympijský výbor objednal vstupenky na tradičně silné české sporty. Jde třeba o atletiku, veslování, kanoistiku nebo tenis. "A také o které pravidelně bývá zájem. Organizátoři nám přidělili určitý počet, další máme na čekací listině," řekla Blanka Konečná, manažerka ticketingu ČOV.

Olympijské hry v Tokiu se uskuteční od 24. července do 9. srpna 2020. Soutěžit se bude ve 33 sportech a 339 disciplínách. Zájemci dostanou vstupenky do rukou přibližně měsíc před startem her.