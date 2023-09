Začal nový školní rok, politici označili vzdělávání za prioritu

Praha - Po dvouměsíčních letních prázdninách se ráno vrátilo do lavic přes milion žáků základních škol a téměř půl milionu studentů středních škol. V tomto školním roce i dalších letech je spolu s učiteli čekají některé zásadní i dílčí změny. Ministerstvo školství chce například prosadit digitalizaci přijímacího řízení na střední školy, řešit nedostatek míst ve všeobecném vzdělávání nebo jednat o prodloužení povinné školní docházky. Na některých školách dnes žáky tradičně vítali i politici - prezident Petr Pavel přijel na základní školu v Bukovanech u Sokolova a základní a mateřskou školu v Sadově na Karlovarsku, jeho manželka Eva do malotřídky v Jindřichově na Šumpersku. Premiér Petr Fiala (ODS) společně s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) zahájil nový školní rok na Střední zahradnické škole v Rajhradě nedaleko Brna. Politici označili školství za prioritu, která je pro společnost klíčová a nezastupitelná.

Bek řekl, že jeho úřad připravuje změnu, která umožní krajům lépe zohlednit poptávku po vzdělání v daném regionu. Rozvíjet se mají lycea a gymnázia. Snahou státu je lépe reagovat na nedostatek míst ve všeobecném vzdělávání. Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček (ODS) dnes na Střední odborné škole na pražském Jarově nicméně připomněl, že na českém trhu je také nedostatek řemeslníků. Budoucí prosperita České republiky podle něj závisí na kvalitním řemeslu, studenty vyzval k celoživotnímu vzdělávání v jejich oboru.

Ministr Bek dnes zopakoval, že rozpočet ministerstva školství pro příští rok "prakticky jistě" neklesne, byť návrh zveřejněný ministerstvem financí pracuje s tím, že na výdaje bude o 11,6 miliardy korun méně než letos. Učitelé budou podle něj také zřejmě jedinou skupinou zaměstnanců z veřejné sféry, jejichž platy porostou. Dodal ale, že je třeba zohlednit realitu veřejných rozpočtů, případné úspory v resortu se podle něj dotknou nepedagogických profesí. Pokles počtu těchto míst o 20.000, se kterým počítá dosavadní návrh ministerstva financí, ale zatím nechtěl komentovat. Již dříve naznačil, že pokles počtu nepedagogických pracovních míst by mohly zmírnit obce a kraje jako zřizovatelé škol financováním těchto zaměstnanců.

Pavel v té souvislosti uvedl, že považuje školství za prioritu, která nemůže být podle něj odsunuta do pozadí ani v době úspor. Pokud by se skutečně o 20.000 snížil počet pracovních míst, pak to nesvědčí o tom, že by vláda chtěla naplnit své priority ve školství, řekl prezident v Karlovarském kraji novinářům. Zdůraznil ale, že zatím nezná aktuální podobu návrhu. Fiala zdůraznil, že vzdělání je vládní prioritou a předběžné návrhy rozpočtu není vhodné komentovat a rozebírat, protože se o nich ještě jedná.

Premiér míní, že vzdělání má v České republice sice vysokou kvalitu, je ale nutné udělat určité změny, které mladé lidi lépe připraví na život. Je třeba středoškoláky připravit jak na to, že se budou dále vzdělávat, tak na to, aby našli uplatnění v praxi. "Vedle praktických dovedností a teoretických znalostí je ale jednou z nejdůležitějších věcí, které škola může studentům dát, touha být otevřený novým věcem a celý život se vzdělávat. Tyto možnosti jsou nekonečné," dodal.

Pavel přijel zahájit poprvé v roli prezidenta nový školní rok do Karlovarského kraje. V Bukovanech místním prvňáčkům popřál úspěšné zahájení školního roku a řekl jim, že důležité není být nejlepší, ale nejlepší, jak to jde. Z Bukovan přejel do Sadova, kde navštívil jednu z prvních takzvaných svazkových škol v republice. Je umístěná ve třech obcích spojených v dobrovolném svazku. V obou školách prezident děti vyzval, aby si našly cestu ke čtení.

Začátek školního roku je rizikový z hlediska bezpečnosti v ulicích. Sedmnáct procent dopravních nehod, jejichž účastníkem je dítě, se stane ráno v době, kdy děti chodí do školy. Nejlepším řešením před školami je zákaz průjezdu aut v době příchodu dětí, řekl dnes novinářům ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) před základní školou v Korunovační ulici v Praze 7. Při příležitosti zahájení nového školního roku se u frekventované ulice zapojil do preventivní akce policistů.

"Ne všude je to samozřejmě možné i z pohledu dopravní obslužnosti," podotkl ministr. Připomněl, že v některých městech či městských částech před školami pomáhají preventisté kriminality, mnohdy důchodci. Na prevenci a vysvětlování pravidel bezpečného přecházení by pak v rámci celého roku neměli zapomínat ani rodiče školáků, doplnil.

Někteří žáci dnes přicházeli do nových či zrekonstruovaných školních budov. Například prvňáčci ze základní školy Svatého Štěpána v Praze se budou učit v zahradním pavilonu. Část tříd je prosklená, tak aby mohly děti vyjít ven a učit se v přírodě, za novou budovou se nachází i venkovní třída. Na děti čeká bylinková zahrádka, hmyzí hotely nebo například hmatový chodník. Po letech se vrátili studenti do bývalé jezuitské koleje v Litoměřicích - na rok se sem přestěhovali z místního gymnázia, které čekají opravy. Barokní budova, kde učil Josef Jungmann, jeden z tvůrců moderní češtiny, byla ve městě jediná volná pro 495 studentů gymnázia.