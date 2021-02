Začal Národní týden manželství, zaměřuje se na vztahy s dětmi

Praha - Na vztahy rodičů a dětí se zaměřuje letošní Národní týden manželství. Patnáctý ročník kampaně začal dnes a potrvá do neděle. V programu jsou on-line setkání, kurzy, semináře či venkovní výstavy.

"Pro loňský ročník jsme se shodli na tématu Manželství v síti. Netušili jsme, že se staneme nechtěnými proroky. Necelý měsíc po Národním týdnu manželství jsme byli v síti všichni, a to doslova. Čínská chřipka a následná pandemie zastavily mnoho věcí, pro mnoho manželství ale paradoxně přinesly mnohem intenzivnější společný čas," uvedl koordinátor NTM Petr Adame.

Zatímco podle něj někteří manželé víc společně strávené doby uvítali, jiným přinesla víc stresu, prohloubení problémů či dokonce rozchod. "Je dobré přemýšlet, jak manželství chránit. Jsme více s dětmi a řešíme, jak v kolotoči on-line školy a práce najít čas na sebe," řekl Adame.

Kvůli koronavirové nákaze se akce konají on-line. Pořadatelé do programu zařadili videa či webináře o vztazích s dospělými dětmi po jejich odchodu z domova, o covidové době a rozvodech či o emocích v manželství. Bližší informace o kampani a programu jsou na adrese www.tydenmanzelstvi.cz.

Akce na podporu tradičního svazku se poprvé uskutečnila v roce 1996 v Británii. Postupně se rozšířila do víc než dvaceti zemí. V Česku se koná od roku 2007. Má podporu církví.

Kampaň má podpořit tradiční svazky mužů a žen. Sněmovna začala v listopadu 2018 projednávat ale i novelu občanského zákoníku s manželstvím pro všechny. Návrh předložilo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů. Podle nich má změna zajistit gayům a lesbám i jejich dětem stejná práva a důstojnost, jako mají manželé a jejich potomci. V dolní komoře je i protinávrh 37 zákonodárců na výslovné ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina. Není jisté, zda dolní komora do voleb rozhodne.

Podle údajů Českého statistického úřadu loni za první tři čtvrtletí výrazně ubylo sňatků. K oltáři či na radnici zamířilo 38.100 dvojic, tedy o 9600 méně než před rokem. Ve druhém čtvrtletí počet svateb klesl ve srovnání s předchozím rokem o polovinu. Vůbec nejméně svazků se uzavřelo v březnu. Nebylo jich ani 700. Rozvodů bylo od ledna do září 15.700. O rok dřív se rozvedlo o 2200 manželství víc. Důvodem úbytku podle statistiků mohlo být omezení činnosti soudů v nouzovém stavu. V něm je Česko už podruhé. První trval od 12. března do 17. května, druhý začal 5. října a zatím je vyhlášený do neděle 14. února.