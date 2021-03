Začal filmový festival Berlinale, chybí červený koberec i diváci

Berlín - Bez červeného koberce, bez front na vstupenky a hlavně bez diváků dnes v německé metropoli začal filmový festival Berlinale, jehož 71. ročník se kvůli pandemii nemoci covid-19 musel přesunout na internet a který je nyní určen jen pro filmový průmysl. Navzdory koronaviru i letos filmy bojují o hlavní cenu, kterou je soška Zlatého medvěda. Německá média se ale ptají, zda koronavirem vynucená podoba filmového svátku dokáže vyvolat ten správný festivalový adrenalin. Nedostatků jsou si pořadatelé vědomi, proto na červen chystají druhou část s promítáním pro veřejnost.

Festival začal prakticky bez povšimnutí. Kdyby nebylo pandemie, filmoví fanoušci by obléhali festivalový palác na Postupimském náměstí, který je tradičně středobodem Berlinale. Město by pohltila slavnostní nálada a lidé by vyhlíželi své oblíbené herce a slavné režiséry, užívali by si promítání soutěžních snímků v kinech, hodnotili by světové premiéry filmů a možná by se zúčastnili i nějakého bouřlivého večírku v baru. Nic z toho se ale letos nekoná.

K filmům má přes streamovací službu přístup jen vybrané publikum, které tvoří novináři, filmoví kritici a zástupci filmového průmyslu. Bary s restauracemi jsou zavřené a v jindy zářících kinech je tma.

"Neviditelné Berlinale, což je protimluv sám o sobě, neboť na festivalech jde přece o to být vidět," napsal dnes berlínský list Berliner Zeitung. Podle zpravodajské televize rbb24, která by jinak velkou část vysílání věnovala festivalu, skýtá Postupimské náměstí místo lesku smutný pohled. Týdeník Die Zeit současnou podobu festivalu nazval Berlinalem bez Berlinale. "Žádná společná filmová oslava, žádné mrznutí ve frontách. Co vlastně zůstalo z velkého festivalu, když nikdo nepřijde? Zcela jistě nostalgie," má jasno Die Zeit.

Umělecký šéf festivalu Carlo Chatrian spolu s výkonnou šéfkou Berlinale Mariette Rissenbeekovou říkají, že jsou si dobře vědomi toho, že středobodem filmového svátku jsou diváci. "Chceme uspořádat pro filmové fanoušky velkou oslavu, okouzlit publikum znovu kinem a nabídnout mu bohatou hostinu pro jeho smysly," řekla o Rissenbeeková o chystané návštěvnické části festivalu, která je naplánována od 9. do 20. června. Zda takové promítání bude možné uskutečnit, bude záviset na epidemických okolnostech. A ty zatím nejsou nejlepší. Po výrazném úspěchu, kdy se v Německu od Vánoc podařilo výrazně snížit šíření infekce, nyní situace stagnuje.

Veřejnost se tak prozatím musí spokojit s hodnocením filmů, které vzejde z per kritiků. A vrchol festivalu, kterým je udělení Zlatého medvěda, může v pátek sledovat on-line.

O zlatou sošku se letos uchází 15 snímků, které vznikly za přispění produkce 16 zemí. Na soutěžním rumunském snímku Babardeala cu bucluc sau porno balamuc, jehož český název Státní fond kinematografie uvádí jako Smolný pich aneb Pitomý porno, se podílela i česká produkční společnost endorfilm. Největší zastoupení v soutěži má Německo s šesti snímky následované Francií, která se podílela na produkci pěti filmů.

Vítěze hlavní ceny i Stříbrných medvědů vybírá porota šesti režisérů, kteří v minulosti sami vyhráli nejvyšší ocenění přehlídky, tedy Zlatého medvěda. Pět členů poroty je přímo v Berlíně, ale Íránec Mohammad Rasúlof, který je šestým členem, do německé metropole dorazit nemohl. Už loni jej íránský režim nepustil na slavnostní předání Zlatého medvěda, který získal za film Zlo neexituje natočený v německo-česko-íránské koprodukci. Do Berlína Rasúlof poslal alespoň zdravici se vzkazem, že snímky sleduje ve vlasti.