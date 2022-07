Začal festival Colours of Ostrava, na otevření areálu čekaly desítky lidí

Ostrava - V Ostravě po dvouleté covidové přestávce začal festival Colours of Ostrava. Areál festivalu se otevřel dnes v poledne, před bránou stály desítky nedočkavých návštěvníků. Na festivalu vystoupí účinkující z 32 zemí světa. Prostor dostanou i ukrajinští umělci. Představí se studenti Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění či kapela Balaklava Blues, kterou doprovodí dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné. ČTK to dnes řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Pořadatelé už dříve uvedli, že je vyprodáno přibližně 90 procent kapacity areálu. Přesná čísla v posledních letech neuvádějí. Odhad počtu návštěvníků se v minulosti pohyboval okolo 40.000 lidí. Podle ředitelky festivalu Zlaty Holušové je vidět, že lidé jsou při nákupu vstupenek opatrnější, než byli před pandemií. Dříve zakoupené vstupenky na přesunuté Colours of Ostrava 2020 a 2021 zůstávají automaticky v platnosti na letošní ročník, podle organizátorů budou jejich vlastníci tvořit podstatnou část návštěvníků.

Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku patří kapely The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix či LP. Dnes v podvečer se představí uskupení Cirk La Putyka se studenty Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění. Jejich desetiminutové číslo bude součástí slavnostního zahájení.

Jde o 20 studentů kyjevské akademie, kteří utekli před válkou do Prahy. Zde se o ně postarali členové souboru Cirk la Putyka, kteří je zapojili i do svých představení. V programu festivalu je i koncert ukrajinské kapely Balaklava Blues, která nahradila zpěváka Youssou N´Doura. "Bohužel se festivalu nezúčastní kvůli politické situaci, tedy volbám v Senegalu. Nám se podařilo zajistit úžasnou skupinu Balaklava Blues..., která ztělesňuje všechno, co teď i my vnímáme vůči Ukrajině, a je opravdu velmi výjimečná," řekla Holušová.

Kapela podle Holušové vznikla v roce 2014 na barikádě Majdanu během ukrajinské revoluce. Do Ostravy přiveze protiválečnou multimediální show namixovanou z výbušných elektrobeatů, folk noir a podmanivé ukrajinské vokální polyfonie. Pouze v Ostravě na charitativním koncertu pro Ukrajinu vystoupí jako hosté Permoník Choir Karviná. "Společně uvedou hned několik skladeb," uvedl Sedlák.

K hlavním festivalovým hvězdám budou kromě Garrixe patřit The Killers, Twenty One Pilots, LP, Franz Ferdinand, Meduza nebo Kings of Convenience. "Návštěvníci ale uvidí mnoho pečlivě vybraných kapel z celého světa, které nejsou třeba tak známé, ale jejich koncerty se stanou velkým strhujícím zážitkem," podotkla Holušová.

Součástí festivalu bude i tradiční mezinárodní fórum Meltingpot, na které přijede více než 200 řečníků z celého světa, půjde o výrazné osobnosti vědy, umění, žurnalistiky, osobního rozvoje a dalších oborů. K hlavním letošním hostům bude patřit "Ledový muž", sportovec a lektor Wim Hof, který je nositelem 21 světových rekordů. V Ostravě se představí také bývalý bhútánský premiér Chering Tobgaj.

Festival kromě hudby jako obvykle nabídne také divadelní program, workshopy, filmy či výtvarné instalace. Bližší informace o programu najdou zájemci na webových stránkách www.colours.cz.