Začal festival Colors of Ostrava, dnes bude OneRepublic, v pátek prezident

Ilustrační foto - Příprava areálu na festival Colours of Ostrava 2022, 9. července 2022, Ostrava.

Ilustrační foto - Příprava areálu na festival Colours of Ostrava 2022, 9. července 2022, Ostrava. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - V Ostravě začal festival Colours of Ostrava. Dnes na něm vystoupí hlavní hvězda celého programu, americká kapela OneRepublic. V pátek přijede jako host diskusního fóra Meltingpot prezident Petr Pavel. Na organizaci akce, která potrvá do 22. července, se podílí okolo 4000 lidí. ČTK to řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Pořadatelé sice návštěvnost nezveřejňují, v minulých letech se podle odhadů pohybovala okolo 40.000 lidí.

"O úklid se bude starat 200 uklízečů. V areálu máme 400 stánků s jídlem a zbožím, také bezmála stovku míst, kde se dají koupit nápoje. Postavili jsme v areálu devět kilometrů plotů a další tři kilometry se stavěly v kempu," uvedl Sedlák s tím, že stavba areálu začala 12. července.

Festival letos umožní platit bankovními kartami. Vyžádalo si to významné posílení pokrytí areálu datovým signálem. "K dispozici pro návštěvníky je 600 terminálů. O bezproblémový chod systému se stará 100 lidí. V areálu jsme proto museli nechat natáhnout 20 kilometrů datových kabelů," dodal Sedlák.

Na festivalu se letos představí 110 vystupujících. Sedm desítek z nich přijede ze zahraničí, konkrétně z 30 zemí. Vystoupí také Niall Horan, bývalý člen skupiny One Direction, americký rapper Macklemore, legenda brazilské hudby na rozlučkovém turné Gilberto Gil, britská dvojice Sleaford Mods a další. Z českých interpretů vystoupí například Ewa Farna či Lenka Dusilová. Společně s festivalem se uskuteční také šestý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot.

Na festival letos dorazí i prezident Petr Pavel. Na Meltingpotu vystoupí 21. července ve speciálním vydání politického podcastu Kecy & Politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Debata se uskuteční živě v Aule Gong. Vstupenky na ni jsou už vyprodané.