Začal festival Academia film Olomouc, nabídne na 230 bodů programu

Olomouc - V Olomouci dnes začal 57. ročník jedné z nejstarších českých filmových přehlídek, Academia film Olomouc (AFO). Svým návštěvníkům nabídne do soboty na 230 bodů programu, v nich 57 soutěžních dokumentů i snímky mimo soutěžní sekci, řadu přednášek, workshopů či výstav. AFO se koná po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru opět naživo, předchozí dva ročníky měly formu on-line projekcí. Dosud se na festival akreditovalo na 2000 diváků, pořadatelé jich očekávají až dvojnásobek.

"Po dvouleté pauze máme možnost si festival užít znovu živě, jde především o tu atmosféru v Olomouci, kde se potkávají hosté a návštěvníci festivalu, sledují filmy, navštěvují koncerty. Program má v současné době na 230 položek. I letos bude AFO zaměřené na špičkové vědecké dokumenty, přednášky, workshopy, koncerty, exkurze," řekla novinářům ředitelka AFO Eva Navrátilová. Chybět podle ní nebudou ani tři výstavy a program pro rodiny s dětmi.

Festival pořádá Univerzita Palackého, do organizace se zapojují studenti. "Olomouc se na týden stává středobodem popularizace vědy. Dramaturgie festivalu se posunula i k řešení vize, kterým čelí celá planeta, ať už jsou to otázky kolem životního prostředí či lidských práv. Festival není komerční událostí, je pořádán skrze velké množství studentů, kteří do něj přinášejí mladistvý elán. Pro Univerzitu Palackého je AFO výkladní skříň, která přináší nesmírné renomé," uvedl prorektor Vít Procházka.

Festival dnes dopoledne otevřely výstavy, mezi nimi i výstava Planktonium nizozemského filmaře Jana van Ijkena, který pracuje na pomezí umění a vědy. Z filmové nabídky pořadatelé divákům dopoledne nabídli snímek z mezinárodní soutěže Jak zkrotit covid, ve kterém režisérka Sonya Pembertonová sleduje vývoj pandemie v její rodné Austrálii v reálném čase. V programu je dnes i zástupce československé soutěže, dokument Lovci mikrobů režisérky Báry Kopecké, který je sondou do historie i současnosti boje proti virům. V nabídce prvního festivalového dne je také snímek Do hlubin ledu či světová premiéra dokumentu Sedavci americké režisérky E. J. Rosenové. O večerní slavnostní zahájení se postará snímek Tajemný Pacifik 3D.

Letošní ročník nese téma Naděje a jeho vizuál doprovázejí po celém městě velké žluté hojivé náplasti s různými hesly. Spolu se třemi soutěžními sekcemi nabídne AFO také další špičkové vědecké dokumenty. Nesoutěžní sekce ponesou témata Adaptace, Na zdraví, Talent ve vědě, Věda v popkultuře a chybět nebude ani sekce Afo Junior. Stěžejní součástí festivalu bude sekce Industry 4Science s Konferencí 4Science, na které bude přednášet například americký neurovědec a vývojář lékařských technologií Walter Greenleaf. Více informací najdou zájemci na www.afo.cz.